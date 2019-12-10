Министр финансов: В бюджет Беларуси поступает более 1 млрд «табачных денег»

Источник материала: Tut.by

Табачная индустрия является крайне прибыльной для государства. Эта отрасль приносит более 1 млрд 200 млн рублей доходов. Такие цифры озвучил в эфире телеканала «Беларусь 1» министр финансов Максим Ермолович.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Мы получаем более 800 млн рублей акцизов на табачную продукцию. Всего от этой отрасли в бюджет поступает более 1 млрд 200 млн за счет различных налогов и сборов, которые уплачивают табачные производители», — продолжил министр. Учитывая емкость внутреннего рынка, главой государства поставлена задача постепенного увеличения этих доходов.

Ермолович также отметил, что государство стоит на защите внутреннего рынка, чтобы не допустить на него нелегальную продукцию.

Напомним, президент сегодня на совещании, где обсуждались вопросы повышения эффективности работы табачной отрасли, потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию в случае унификации налогового законодательства с Россией.