Перезимуем!

Источник материала: Ивьевский край

Комфорт - круглый год





На первую декаду декабря текущего года поголовье скота в районе составило 27,6 тысяч голов, в том числе - 9 573 коров. Все поголовье скота размещено на 42 животноводческих объектах, все они подготовлены к работе в зимних условиях. С наступлением зимы вопросы обеспечения скота полноценными кормами, создания комфортных условий в процессе зимовки приобретают первостепенное значение.

Зимовка - ответственный период для животноводов. Выполнение основных задач в это время - обеспечение продуктивности, сохранность полученного приплода и общего поголовья - имеет свои особенности. Осенью была проведена подготовка животноводческих ферм к зимнему содержанию - утепление, ремонт помещений, их дезинфекция.

Пока еще нынешняя зима не отметилась чересчур крепкими морозами, которые обычно показывают, как подготовлены животноводческие помещения к зимовке, выявляют запас прочности систем водоснабжения и навозоудаления на фермах. Важнейший фактор организованного проведения зимовки скота - его кормление.





На 1 декабря 2019 года в сельскохозяйственных организациях района насчитывается 46,8 тыс. тонн кормовых единиц. Приходится травянистых кормов на условную голову скота 18,0 ц.к.ед., что позволяет провести успешно зимовку скота.

С 4 по 6 декабря проведен смотр хода зимне-стойлового содержания скота в сельскохозяйственных организациях района, в ходе которого были выявлены некоторые нарушения, по которым указан срок устранения недостатков.

За 2 месяца зимне-стойлового содержания скота 2019-2020 гг. производство молока составило 6,1 тыс. тонн, или 101,2% к прошлогодней зимовке. Произведено 670 тонн мяса КРС, или 113,7 %.

Достойно подготовились к зимовке скота животноводы МТФ “Гончары” филиала “Азот Агро”.

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.