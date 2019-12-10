Перезимуем!

Комфорт - круглый год
Зимовка - ответственный период для животноводов. Выполнение основных задач в это время - обеспечение продуктивности, сохранность полученного приплода и общего поголовья - имеет свои особенности. Осенью была проведена подготовка животноводческих ферм к зимнему содержанию - утепление, ремонт помещений, их дезинфекция.
Пока еще нынешняя зима не отметилась чересчур крепкими морозами, которые обычно показывают, как подготовлены животноводческие помещения к зимовке, выявляют запас прочности систем водоснабжения и навозоудаления на фермах. Важнейший фактор организованного проведения зимовки скота - его кормление.
На 1 декабря 2019 года в сельскохозяйственных организациях района насчитывается 46,8 тыс. тонн кормовых единиц. Приходится травянистых кормов на условную голову скота 18,0 ц.к.ед., что позволяет провести успешно зимовку скота.
С 4 по 6 декабря проведен смотр хода зимне-стойлового содержания скота в сельскохозяйственных организациях района, в ходе которого были выявлены некоторые нарушения, по которым указан срок устранения недостатков.
За 2 месяца зимне-стойлового содержания скота 2019-2020 гг. производство молока составило 6,1 тыс. тонн, или 101,2% к прошлогодней зимовке. Произведено 670 тонн мяса КРС, или 113,7 %.
Достойно подготовились к зимовке скота животноводы МТФ “Гончары” филиала “Азот Агро”.
П. ВЛАДИН.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.