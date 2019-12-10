ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Политика - для души, она не кормит». Чем займутся депутаты шестого созыва от Минска и области

11.12.2019 15:12 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Депутаты шестого созыва уже неделю как закончили свою работу в парламенте. И многие из них — депутаты от Витебской, Гомельской и Брестской областей — даже успели трудоустроиться. TUT.BY узнал, кто из депутатов от Минска и Минской области уже нашел работу.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Политик без работы — политик, оторвавшийся от реальности»

Большинство депутатов после трех лет в парламенте возвращаются на прежние места работы. Так поступил и Андрей Рыбак — он вернулся на «Беларуськалий», где до прихода в парламент отработал 23 года на различных должностях. В этот раз Рыбак устроился туда экономистом.


Фото: rybak.house.gov.by

— Я 23 года отдал этому предприятию, куда мне еще было возвращаться после депутатства, — говорит Рыбак.

Глава «Таварыства беларускай мовы» Елена Анисим, которая высказывала намерение участвовать в президентских выборах, работу пока не нашла, но рассматривает три варианта. Один из них — вернуться в Академию наук, где она работала в «Центре исследований белорусской культуры, языка и литературы». Окончательное решение по участию в выборах и трудоустройству она примет в начале следующего года.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Да канца гэтага года я думаю, прыглядаюся, вырашаць буду ўжо ў студзені. Скажу шчыра: мне ніхто не прапаноўвае працу, я сама шукаю варыянты. У мяне ёсць варыянт паспрабаваць вярнуцца ў Акадэмію навук, хаця я разумею, што там мая фігура ў сувязі з палітычнымі абставінамі ніякага захаплення для працаўладкавання не выклікае. Ёсць яшчэ некалькі варыянтаў, якія я разглядаю, — рассказывает Анисим.

Экс-депутат говорит, что ни один из рассматриваемых ею вариантов трудоустройства с политикой не связан.

— Палітыка сёння, прабачце, нікога не корміць. Кормяць толькі, магчыма, нейкія разавыя палітычныя праекты. Палітыка — гэта занятак для душы, грамадзянскі абавязак. З палітыкі я не сыходжу, але шукаю дадатковае месца працы. Палітык без працы — гэта палітык адарваны ад рэальнасці, у якой жывуць усе астатнія людзі, — говорит Анисим.

Верховный атаман «Белорусского казачества», лидер Белорусской патриотической партии Николай Улахович нашел себя в кресле директора Минского областного ремонтно-монтажного комбината. И говорит, что эта работа для него не новая — до парламента Улахович занимал ряд руководящих должностей на промышленных предприятиях.


Фото: TUT.BY

— Я работаю уже третий день, 9 декабря вышел на работу — ни дня не отдыхал. Я и до депутатства не один год был директором различных предприятий, стаж огромный, поэтому для меня эта работа не в новинку. Местная газета уже написала, что «Красный директор» вернулся, — рассказал TUT.BY Улахович.

Тамара Красовская, возглавлявшая Постоянную комиссию по труду и социальным вопросам, теперь работает председателем Комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома.

Куда трудоустроился депутат пятого и шестого созывов и глава Минской избирательной комиссии Дмитрий Шевцов неизвестно. В интервью «Минск-новости» он рассказывал, что планирует продолжать свою общественную деятельность как председатель Белорусской ассоциации врачей.


Фото: «Минск-новости»

Оксана Нехайчик, которая тоже отработала в парламенте два созыва, вернулась на прежнее место работы — руководить Заводской районной организацией Минска республиканского общественного объединения «Белая Русь». Но, как рассказали в организации, это временно. В дальнейшем Оксана Нехайчик планирует перейти на другое место работы.


Фото Ирины Малиновской с minsknews.by

Валерий Курсевич работает на МАЗе, где до парламента был директором рессорного завода — одного из подразделений МАЗа. В этот раз Курсевич занял пост председателя профсоюзного комитета.

Экс-депутат Ирина Дорофеева пошла работать в Университет культуры и искусств, где будет возглавлять кафедру искусства эстрады. Певица также пошла учиться в Академию управления при президенте, чтобы в дальнейшем связать свою жизнь с общественной деятельностью и политикой.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Генерал-майор Сергей Бобриков до работы в Палате представителей возглавлял Военную академию. Но туда, как рассказали в академии, Бобриков работать не вернулся. Куда трудоустроился генерал-майор неизвестно, но у него осталась общественная работа — он возглавляет Республиканский совет «Белорусский союз офицеров».

Экс-депутаты Максим Мисько, Ольга Мычко и Людмила Кубракова на прежние места работы не вернулись. Но все они на общественных началах возглавляют какие-то социальные учреждения: Мисько — «Белорусский фонд мира», Курбакова — Фрунзенскую районную организацию Минска общественного объединения «Белорусская ассоциация многодетных родителей», а Мычко является Генеральным секретарем Белорусского Общества Красного Креста.

Анна Канопацкая пока никуда на работу не устроилась. Ранее она рассказывала, что не приняла предложение премьер-министра работать в правительстве.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство депутатов после трех лет в парламенте возвращаются на прежние места работы. Некоторые пока не трудоустроились и занимаются общественной...
 
Новости дня
Новости экономики
 
На торгах 11 декабря рубль сдал ко всем валютам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумки мягкие через плечо в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика