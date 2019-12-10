«Политика - для души, она не кормит». Чем займутся депутаты шестого созыва от Минска и области

Источник материала: Tut.by

Депутаты шестого созыва уже неделю как закончили свою работу в парламенте. И многие из них — депутаты от Витебской , Гомельской и Брестской областей — даже успели трудоустроиться. TUT.BY узнал, кто из депутатов от Минска и Минской области уже нашел работу.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Политик без работы — политик, оторвавшийся от реальности»

Большинство депутатов после трех лет в парламенте возвращаются на прежние места работы. Так поступил и Андрей Рыбак — он вернулся на «Беларуськалий», где до прихода в парламент отработал 23 года на различных должностях. В этот раз Рыбак устроился туда экономистом.



Фото: rybak.house.gov.by

— Я 23 года отдал этому предприятию, куда мне еще было возвращаться после депутатства, — говорит Рыбак.

Глава «Таварыства беларускай мовы» Елена Анисим, которая высказывала намерение участвовать в президентских выборах, работу пока не нашла, но рассматривает три варианта. Один из них — вернуться в Академию наук, где она работала в «Центре исследований белорусской культуры, языка и литературы». Окончательное решение по участию в выборах и трудоустройству она примет в начале следующего года.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Да канца гэтага года я думаю, прыглядаюся, вырашаць буду ўжо ў студзені. Скажу шчыра: мне ніхто не прапаноўвае працу, я сама шукаю варыянты. У мяне ёсць варыянт паспрабаваць вярнуцца ў Акадэмію навук, хаця я разумею, што там мая фігура ў сувязі з палітычнымі абставінамі ніякага захаплення для працаўладкавання не выклікае. Ёсць яшчэ некалькі варыянтаў, якія я разглядаю, — рассказывает Анисим.

Экс-депутат говорит, что ни один из рассматриваемых ею вариантов трудоустройства с политикой не связан.

— Палітыка сёння, прабачце, нікога не корміць. Кормяць толькі, магчыма, нейкія разавыя палітычныя праекты. Палітыка — гэта занятак для душы, грамадзянскі абавязак. З палітыкі я не сыходжу, але шукаю дадатковае месца працы. Палітык без працы — гэта палітык адарваны ад рэальнасці, у якой жывуць усе астатнія людзі, — говорит Анисим.

Верховный атаман «Белорусского казачества», лидер Белорусской патриотической партии Николай Улахович нашел себя в кресле директора Минского областного ремонтно-монтажного комбината. И говорит, что эта работа для него не новая — до парламента Улахович занимал ряд руководящих должностей на промышленных предприятиях.



Фото: TUT.BY

— Я работаю уже третий день, 9 декабря вышел на работу — ни дня не отдыхал. Я и до депутатства не один год был директором различных предприятий, стаж огромный, поэтому для меня эта работа не в новинку. Местная газета уже написала, что «Красный директор» вернулся, — рассказал TUT.BY Улахович.

Тамара Красовская, возглавлявшая Постоянную комиссию по труду и социальным вопросам, теперь работает председателем Комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома.

Куда трудоустроился депутат пятого и шестого созывов и глава Минской избирательной комиссии Дмитрий Шевцов неизвестно. В интервью «Минск-новости» он рассказывал, что планирует продолжать свою общественную деятельность как председатель Белорусской ассоциации врачей.



Фото: «Минск-новости»

Оксана Нехайчик, которая тоже отработала в парламенте два созыва, вернулась на прежнее место работы — руководить Заводской районной организацией Минска республиканского общественного объединения «Белая Русь». Но, как рассказали в организации, это временно. В дальнейшем Оксана Нехайчик планирует перейти на другое место работы.



Фото Ирины Малиновской с minsknews.by

Валерий Курсевич работает на МАЗе, где до парламента был директором рессорного завода — одного из подразделений МАЗа. В этот раз Курсевич занял пост председателя профсоюзного комитета.

Экс-депутат Ирина Дорофеева пошла работать в Университет культуры и искусств, где будет возглавлять кафедру искусства эстрады. Певица также пошла учиться в Академию управления при президенте, чтобы в дальнейшем связать свою жизнь с общественной деятельностью и политикой.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Генерал-майор Сергей Бобриков до работы в Палате представителей возглавлял Военную академию. Но туда, как рассказали в академии, Бобриков работать не вернулся. Куда трудоустроился генерал-майор неизвестно, но у него осталась общественная работа — он возглавляет Республиканский совет «Белорусский союз офицеров».

Экс-депутаты Максим Мисько, Ольга Мычко и Людмила Кубракова на прежние места работы не вернулись. Но все они на общественных началах возглавляют какие-то социальные учреждения: Мисько — «Белорусский фонд мира», Курбакова — Фрунзенскую районную организацию Минска общественного объединения «Белорусская ассоциация многодетных родителей», а Мычко является Генеральным секретарем Белорусского Общества Красного Креста.

Анна Канопацкая пока никуда на работу не устроилась. Ранее она рассказывала, что не приняла предложение премьер-министра работать в правительстве.