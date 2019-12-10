Давыдько возглавил комиссию по правам человека и СМИ, Белоконев - по национальной безопасности

Источник материала: Tut.by

Геннадий Давыдько избран председателем постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ. Выборы прошли на безальтернативной основе. За Давыдько проголосовали 105 депутатов, против четыре, один бюллетень признан недействительным.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Кандидатуру Давыдько предложила депутат, бывший министр информации Лилия Ананич.

— На протяжении целого ряда лет знаю Геннадия Брониславовича по совместной работе в сфере печати и информации, общественной деятельности и могу охарактеризовать его как авторитетного руководителя, яркую творческую личность, человека с активной гражданской позицией. Он известный артист театра и кино, талантливый журналист, руководитель на разных должностях государственного уровня, — сказала она.

По словам Давыдько, в ближайшие полгода ожидается внесение в Палату представителей проектов законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений, гражданства Республики Беларусь, административной ответственности.

— Будет продолжена практика обсуждения законопроекта с привлечением широкого круга заинтересованных лиц, включая представителей общественных организаций, государственных органов, научного и бизнес-сообществ, — сказал он. — Актуальными остаются многие темы, касательные гендерных вопросов, прав человека в профессиональной среде, прав людей с ограниченными возможностями. Есть над чем работать. Второй актуальной задачей является мониторинг действующего законодательства и его правоприменительной практики. Важными инструментами в этой работе должны стать выездные заседания комиссий, организация круглых столов и семинаров, а также системный анализ обращений граждан и юридических лиц.

Еще одним приоритетным направлением работы комиссии, по словам Давыдько, станет «активное участие в развитии конструктивного диалога по вопросам прав человека между Республикой Беларусь и международными организациями в целях изучения наилучшего мирового опыта».

Помимо этого, сегодня избрали глав и других комиссий.

Депутат Олег Белоконев возглавил комиссию по национальной безопасности. До избрания в Палату представителей Белоконев занимал должность первого заместителя министра обороны.

Бывшая судья Верховного суда Светлана Любецкая избрана председателем комиссии по законодательству.

Комиссию по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту возглавил Валентин Семеняко — бывший председатель Зельвенского райсовета депутатов.

Историк, депутат во втором созыве Игорь Марзалюк избран главой комиссии по образованию, культуре и науке. Марзалюк возглавлял эту комиссию и в шестом созыве Палаты представителей.

Людмила Кананович избрана председателем комиссии по труду и социальным вопросам. В шестом созыве была заместителем председателя этой комиссии.