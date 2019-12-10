Кластеры в сфере АПК в Беларуси поможет создать Всемирный банк

Эксперты Всемирного банка подготовят предложения по повышению экономической эффективности в сфере сельского хозяйства с помощью создания агропромышленных кластеров.

Об этом шла речь 11 декабря в Минсельхозпроде, где прошла встреча с экспертами Всемирного банка, сообщила пресс-служба министерства.

В министерстве напомнили, что данный проект Всемирный банк реализует совместно с консультационной компанией Cluster Competitiveness Group Inc (Испания). Она является исполнителем мероприятий проекта по компоненте «инициативы повышения конкурентоспособности» и проводит обучение группы белорусских специалистов в области кластерного менеджмента.