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Кластеры в сфере АПК в Беларуси поможет создать Всемирный банк
11.12.2019 16:00 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Эксперты Всемирного банка подготовят предложения по повышению экономической эффективности в сфере сельского хозяйства с помощью создания агропромышленных кластеров.
Об этом шла речь 11 декабря в Минсельхозпроде, где прошла встреча с экспертами Всемирного банка, сообщила пресс-служба министерства.
В министерстве напомнили, что данный проект Всемирный банк реализует совместно с консультационной компанией Cluster Competitiveness Group Inc (Испания). Она является исполнителем мероприятий проекта по компоненте «инициативы повышения конкурентоспособности» и проводит обучение группы белорусских специалистов в области кластерного менеджмента.
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Эксперты Всемирного банка подготовят предложения по повышению экономической эффективности в сфере сельского хозяйства с помощью создания агропромышленных...
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