Головной офис рухнувшего «Дельта Банка» ушел с молотка за 5,5 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Молодечненская компания «Эдэн-Н» выкупила бывший головной офис «Дельта Банка» за 10,96 млн рублей. Торги состоялись 9 декабря, свидетельствует информация на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.



В 2016 году пять этажей в 14-этажном офисном здании пытались продать за 6,5 млн долларов. Фото с сайта Дельта Банка

Торги проводились в рамках ликвидационного производства «Дельта Банка».

Начальная стоимость помещений финансового назначения, расположенных на 1−5 этаже здания на ул. Тимирязева в Минске, составляла 10,4 млн рублей. «Эдэн-Н» оказался единственным участником аукциона, поэтому финальная стоимость для него была увеличена на 5% — до 10,96 млн рублей.

Бизнес-центр был построен в 2013 году и имеет удачную локацию. Он располагается недалеко от пр. Победителей, рядом с торговыми центрами «Замок» и Palazzo, посольствами Казахстана и Туркменистана.

Информация о покупателе пяти этажей общей площадью 4171 кв. м. минимальная. Известно, что «Эдэн-Н» контролируется молодечненским девелопером Виктором Войтешонком. Он является учредителем торгово-административного центра «Модуль» в Молодечно, имеет офисы и склады в других регионах Беларуси.

По информации « Ежедневника », Войтешонок в 2011 году на аукционе Госкомимущества выкупил контрольный пакет крупного производителя и поставщика специальной мебели «Белпромкультура-Молодечно». Компания специализируется на оснащении мебелью учреждений культуры (библиотек, театров, домов культуры, клубов, музеев) и образования (классы, художественные и музыкальные аудитории), офисов и жилых домов.

Напомним, в марте 2015 года белорусский «Дельта Банк», подконтрольный украинскому бизнесмену Николаю Лагуну, лишился лицензии из-за неисполнения банком своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами. Вскоре Верховный суд возбудил производство по делу о банкротстве банка, а силовики — уголовное дело в отношении банкиров. Впрочем, к тому моменту Лагун уже не появлялся в Беларуси.

За прошедшее время «Агентству по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» удалось рассчитаться не только с населением, но и юрлицами и банками на общую сумму 145 млн долларов. Всего обязательств было на 155 млн долларов. Но 7 млн долларов из оставшихся 10 млн долларов — это долги перед другими «дочками» Лагуна. Антикризисный управляющий не горел желанием гасить эти обязательства из-за того, что, по мнению белорусской стороны, украинский бизнесмен вывел из страны на порядок больше средств.

Срок ликвидационного производства «Дельта Банка» заканчивается 31 декабря 2019 года.