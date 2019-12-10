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Головной офис рухнувшего «Дельта Банка» ушел с молотка за 5,5 млн долларов
11.12.2019 17:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Молодечненская компания «Эдэн-Н» выкупила бывший головной офис «Дельта Банка» за 10,96 млн рублей. Торги состоялись 9 декабря, свидетельствует информация на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.
Торги проводились в рамках ликвидационного производства «Дельта Банка».
Начальная стоимость помещений финансового назначения, расположенных на 1−5 этаже здания на ул. Тимирязева в Минске, составляла 10,4 млн рублей. «Эдэн-Н» оказался единственным участником аукциона, поэтому финальная стоимость для него была увеличена на 5% — до 10,96 млн рублей.
Бизнес-центр был построен в 2013 году и имеет удачную локацию. Он располагается недалеко от пр. Победителей, рядом с торговыми центрами «Замок» и Palazzo, посольствами Казахстана и Туркменистана.
Информация о покупателе пяти этажей общей площадью 4171 кв. м. минимальная. Известно, что «Эдэн-Н» контролируется молодечненским девелопером Виктором Войтешонком. Он является учредителем торгово-административного центра «Модуль» в Молодечно, имеет офисы и склады в других регионах Беларуси.
По информации «
Напомним, в марте 2015 года белорусский «Дельта Банк», подконтрольный украинскому бизнесмену Николаю Лагуну, лишился лицензии из-за неисполнения банком своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами. Вскоре Верховный суд возбудил производство по делу о банкротстве банка, а силовики — уголовное дело в отношении банкиров. Впрочем, к тому моменту Лагун уже не появлялся в Беларуси.
За прошедшее время «Агентству по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» удалось рассчитаться не только с населением, но и юрлицами и банками на общую сумму 145 млн долларов. Всего обязательств было на 155 млн долларов. Но 7 млн долларов из оставшихся 10 млн долларов — это долги перед другими «дочками» Лагуна. Антикризисный управляющий
Срок ликвидационного производства «Дельта Банка» заканчивается 31 декабря 2019 года.
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Бизнес-центр был построен в 2013 году и имеет удачную локацию. Он располагается недалеко от пр. Победителей, рядом с торговыми центрами «Замок» и Palazzo, посольствами...
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