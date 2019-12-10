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«Это наш исторический шанс». Гранды реального бизнеса устремились на ICO

11.12.2019 17:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Объявление о начале ICO, первичного размещения токенов, СООО «Белвест» в ноябре нынешнего года через инвестиционную платформу Finstore.by Банка БелВЭБ показалось экзотическим, но к концу месяца о намерении привлечь 3 млн долларов через эту платформу заявил еще один промышленный гранд, МАЗ. В работе еще несколько проектов, и это до допуска к работе на платформе юридических лиц и компаний-нерезидентов. Развитие технологий и использование возможностей декрета № 8 о цифровизации экономики дает Беларуси шанс претендовать на роль регионального финансового центра, уверен председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский.


Фото: пресс-служба банка

Перспективная песочница

Матюшевский напомнил, что платформа Finstore.by действует в правовом режиме Парка высоких технологий, что прописано декретом № 8.

— Декрет — это песочница. Он о трех вещах, которые потом распространятся на экономику в целом — он про условия, удовлетворяющие инвесторов в определенных областях, он — про деньги, и он — про образование. Сейчас на площадке могут покупать токены только физлица-резиденты. В ближайшее время придут юрилица, в начале следующего года — и нерезиденты. Причем они покупать смогут не только обязательства, это самый простой инструмент. Будут предложены и инструменты распределения прибыли, и вхождения в капитал, — заверил председатель правления.

Глава Банка БелВЭБ предложил сделать road-show белорусских технологических площадок для инвесторов.

— Инвесторы могли бы использовать нашу уникальную юрисдикцию, созданную декретом № 8, от налоговых льгот до английского права. Мы даем хорошие возможности для вложения капитала из разных юрисдикций, из России, Германии, Юго-Восточной Азии. Мы, белорусы, вечно считаем, что мы где-то на задворках. Но это не так. Почему бы нам не стать технологическим хабом по привлечению этих денег? Юрисдикций, примерно сопоставимых с нашей, всего четыре в мире. Нам надо занять свою нишу. Да, мы не будем мировым финансовым центром, но почему бы не побороться за региональное лидерство? Это наш исторический шанс — в период смены технологий занять свою нишу, — уверен Василий Матюшевский.

Он напомнил, что на период до 2023 года операции физлиц с токенами не облагаются подоходным налогом и не подлежат декларированию. Скепсис в отношении возможности продления такого режима банкир не разделяет.

— Мир сильно меняется. Моя точка зрения — мы как страна с малой открытой экономикой, по большому счету, должны вообще уйти от корпоративных налогов. Должны быть два налога — на потребление, и условно — «на богатство». Все остальное должно быть ноль. Тогда наша экономика будет конкурентной. На практике это сложно, но, думаю, лет через пять мы к тому вернемся, — пояснил глава Банка БелВЭБ.

Реальный бизнес — цифровые активы

Управляющий директор Finstore.by Дмитрий Шедко рассказал, что уже десяток компаний заявили о желании выйти на ICO, они находятся в разных стадиях переговоров. Сейчас на платформе 753 инвестора, с 1 ноября по 10 декабря привлечено 517 тысяч долларов.

— И это при том, что пока доступ открыт только для физлиц-резидентов Беларуси. Последнее, чего хотелось бы — хайпового наплыва потенциальных инвесторов, которые окажутся людьми с недостаточной квалификацией, что породит сложности. Клиент со сбережениями под подушкой — не наш клиент. Наши потенциальные клиенты держат сбережения в разных активах, чтобы купить токены, люди принимают решения о перераспределении активов. Так что оценивать эффективность можно будет примерно в перспективе полугода.


Фото: Юлия Волчёк, TUT.BY

Рассказывая про отбор эмитентов токенов площадкой, Шедко отметил, что «проводится серьезная оценка финансового состояния, кредитоспособности».

— Есть комплексные внутренние процедуры оценки эмитента, есть рекомендации раскрытия отчетности. Инвестор должен понимать — токен точно так же как любой инвестиционный механизм несет в себе риски. И инвестор должен эти риски оценивать, в том числе — оценив отчетность компании.

Сейчас банк работает с известными компаниями, финансовое состояние которых банку очевидно.

— Пока устоявшейся практики оценки финансового состояния нет. Но свое видение у нас есть.

Мы эти риски на себя не принимаем, но разделяем. Есть репутационный риск и не-success story на нашей платформе — это неправильно. В процессе первых ICO мы наработаем практику и выработаем подходы и практики, приемлемые эмитентов и понятные для инвесторов, — подчеркнул Василий Матюшевский.

Он подтвердил, что консервативный выбор компаний для выхода на ICO — сознательный:

— Мы токенизируем реальные активы, наш проект — не про криптовалюты в чистом виде, наша платформа не работает с криптовалютой. Есть история про фондовый рынок. Есть — про криптовалюту. Наша история ни про то, ни про другое. Мы пытаемся оцифровать существующий фондовый рынок и применить к нему существующие технологии.

Практика покажет

Самым неожиданным клиентом платформы стал МАЗ.

— МАЗ и ICO — действительно удивительное сочетание, — признает гендиректор МАЗа Валерий Иванкович. — Почему инвесторы в нас верят? Сила бренда! МАЗу 75 лет, он переживал разные моменты, и подъемы, и 90-ые годы, и победу КамАЗа на российском рынке, но та школа, та база, та сила бренда позволяет компании существовать и развиваться. Сегодня происходит глобальный слом классической экономики, переход в новую реальность, хотим мы этого или нет.

Иванкович считает, что ICO — это начало этапа цифровизации, возможный источник инвестиций, в том числе — инвестиций в промышленность, в реальные осязаемые вещи.

— А МАЗу для реализации стратегии до 2030 года, для переоснащения и второго дыхания, нужен инвестиционный партнер. Сегодня на старых мощностях мы еще держим определенную долю российского рынка, доминируем в Украине, сражаемся за евро-6, выпускаем весьма конкурентоспособные автобусы. Я вижу возможную цепочку будущих инвестиций через механизмы цифровизации.

Гендиректор СООО «Белвест» Юрий Суманеев отметил, что анализировать успешность проекта пока рано.

— Но динамика положительная. Сумма привлечения в масштабах нашего кредитного портфеля незначительная (65 млн российских рублей и 5 млн евро). Но эти деньги для нас — пробный шар заимствований у частных лиц через новую платформу. Процесс запущен грамотно, все идет правильно, за платформой большое будущее, в первую очередь, с точки зрения доступности для клиента, оперативности, гибкости.

Учредитель и директор ООО «Чистый берег» Виктор Подгайский, компания которого также вышла на ICO, комментирую ставку заимствования, которая оказалась самой высокой из трех компаний (6% готовых в долларах), отметил:

— Есть рынок, на который мы ориентируемся, есть альтернативные источники, есть облигации (они номинированы в рублях, но инструмент этот работает). Если бы мы вышли ниже рынка, сложно было бы двигаться. А нам важен этот новый инструмент. Это фактически эволюция долговой расписки. Была она, потом — облигация, потом — запись на счет, сегодня — токен. Для нас это тот же инструмент прямого финансирования. Мы его будем использовать в будущем — он легкий, простой и удобный.

О планах работы с инвестиционной платформой рассказал и владелец группы компаний «А-100» Александр Центер.

— В отличие от коллег, в том, что создаем и продаем мы, большая инвестиционная составляющая. Процесс покупки недвижимости достаточно многошаговый, связанный с перемещением денег, возникновением обязательств на объект недвижимости. Технологии, которые мы сегодня обсуждаем, помогают упростить все процессы, избежать рисков, возникающих в этих процессах, — отметил он.


Центер уверен, что и продажа, в том числе продажа отсроченных обязательств, и покупка, и регистрация прав, и извлечение дохода из объекта собственности может происходить дистанционно.

— Главное — зафиксировать обязательства, чтобы это не превратилось в пирамиду, — добавил он.

В ближайшее время компания и Finstore.by планируются предложить рынку технологию покупки токена на квадратный метр жилья.

— Онлайн будет вся цепочка вплоть до регистрации в БРТИ права собственности по технологии блокчейн. Речь идет о технологии регистрации прав на имущество, параллельной существующей в БРТИ сейчас. Это существенно снижает стоимость административных процедур, сокращает время, увеличивает прозрачностью, — рассказал Василий Матюшевский. — Хайп закончился, а блокчейн остался — так что технология подходящая у нас есть, как есть и прописанные декретом № 8 смарт-контракты.

Центер отметил, что в настоящее время в правительстве обсуждаются поправки в законодательство, обещающие рынку недвижимости серьезные изменения.

— Речь и про долевое строительство, и про жилищные облигации — это популярные формы, а после определенных околобанкротных ситуаций с «Тамбазом» и не только, правительство озаботилось наведением порядка. Одно из направлений — повышение безопасности покупателей путем серьезного ужесточения условий выпуска жилищных облигаций. Когда документы будут приняты, вопрос альтернативы актуализируется, — рассказал он.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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