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Беларусь и Польша могут получить больше выгоды от своего соседства — Колтович

11.12.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Беларусь и Польша могут получить больше выгоды от своего соседства — Колтович
Беларусь и Польша могут получить больше выгоды от своего соседства. Такое мнение высказал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, сопредседатель белорусско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству Владимир Колтович сегодня на XI Форуме польских инвесторов в Минске.

«Несмотря на то, что Польша и Беларусь являются членами различных интеграционных объединений, уверен, мы можем и должны использовать это для получения большей выгоды от нашего соседства», — считает Владимир Колтович.

Министр обратил внимание, что Польша входит в число лидеров по объему инвестиций в белорусскую экономику и занимает четвертое место после России, Великобритании и Кипра. «Мы очень рады, что польские компании во все времена проявляли интерес к белорусскому рынку», — подчеркнул он.

Посол Польши в Беларуси Артур Михальский отметил, что число участников форума в этом году выросло в 2 раза до более чем 200 человек. «Это показатель того, как растет интерес к сотрудничеству», — считает посол. По его мнению, нужно продолжать работать над тем, чтобы взаимное доверие росло. «Не все безоблачно, некоторые польские компании сталкиваются с проблемами, но мы ведем разговор, чтобы работать над решением проблем», — сказал Артур Михальский.

Заместитель директора Департамента торговли и международного сотрудничества Министерства развития Польши Артур Домбковский в свою очередь заверил, что Польша заинтересована в развитии отношений с Беларусью. По его мнению, страны по итогам 2019 года могут выйти на рекордный товарооборот.

XI Форум польских инвесторов посвящен обсуждению перспектив сотрудничества и направлений для польских инвестиций, сотрудничеству в деревообработке и мебельной промышленности, сфере транспорта и логистики.

По информации БелТА.

Фото БелТА.

 
Теги: Минск
 
 
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