"Заказчики знают, что мы несем убытки, и выкручивают руки". Почему белорусские законы не защищают строительные организации

Начну с вопроса: почему возникают эти дополнительные работы, которые ведут к убыткам подрядчиков? У нас это часто происходило из-за некомпетенции заказчика в сфере проектирования. Пока идет согласование всех моментов, мы не можем приступить к работам. Хотя по документам мы уже должны во всю выполнять проект и план. В это время заработная плата рабочим капает, аренда за технику идет, ну и все остальные расходы по содержанию городка, к примеру. Мы уходим в убыток. Когда мы об этом заявляли заказчику, он нас уверял, мол все хорошо, никуда не уходите, мы все быстро согласуем и все убытки покроем. Забегу немного вперед и скажу, что в законодательстве нет никакого механизма по возмещению этих убытков, которые возникают из-за дополнительных работ.

Так вот, на объекте мы столкнулись с очень слабой проектной документацией. Наверное, из-за этого мы были уже третьи генподрядчики на этом объекте. От бывших нам достались какие-то незавершенные строения с кучей ошибок и проблем. Мы сравнили это с проектом и приняли решение за собственные средства нанимать новых проектировщиков, чтобы они нашли какие-то конструкторские решения, чтобы мы могли избежать простоя, пока заказчик бы устранял все сам. Мы посчитали, что это было бы выгоднее. Также нам известно, что зачастую заказчик экономит деньги и заказывает вместо конструкторского бюро одного инженера, и не всегда специалиста. Не знаю, как было в случае с этим объектом, но заказчик постоянно бегал по стройке и командовал: «это делаем, это не делаем, здесь в проекте я хочу по-другому».

В итоге из-за дополнительных работ мы несли убытки. Заказчик нас уверял: «ребята, вы не останавливайтесь, делайте как я сказал. Пока мы внесем изменения в проект то потеряем время, а, соответственно, и я деньги. На коленках подписывал какие-то бумаги о том, что дает такие распоряжения, согласования расценок и обещания об оплате.

Дальше, когда мы сели на переговоры по возмещению убытков с учредителями со стороны заказчика, звучит простая фраза: «Слово к делу не пришьешь». Когда мы ему показываем все эти бумажки, которые подписывали представители заказчика (извините меня за выражение – «Филькины грамоты»), то в ответ слышим: «Ну мало ли что там эта пожилая женщина бухгалтер подписала. Она может не видела и не понимала».