Посол Германии и посол Франции вручили Беляцкому премию «За права человека и верховенство закона»

Источник материала: Tut.by

Белорусский правозащитник, глава лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий получил франко-немецкую премию «За права человека и верховенство закона», которая присуждается министрами иностранных дел Франции и Германии.



Фото: Сергей Гапон для посольства Франции в Беларуси

Германия и Франция присуждают эту премию с 2016 года тем, кто вносит исключительный вклад в защиту и продвижение прав человека и верховенства закона в своих странах и на международном уровне. Награда напоминает о непрерывной работе Германии и Франции в деле соблюдения прав человека и способствует усилению их сотрудничества в этом направлении.

В 2016 году эту премию получил белорусский правозащитник, глава Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак.

Премию Алесю Беляцкому в загородной резиденции вручили посол Франции в Беларуси Дидье Канесс и посол Германии в Беларуси Манфред Хутерер.

— Эта премия присуждается вам за то, что вы посвятили всю свою жизнь защите прав человека в Беларуси. Ваша приверженность этому делу далась вам высокой ценой: три года тюремного заключения в тяжелых условиях в результате суда, носящего политический характер в глазах мирового сообщества. Франция не забывает об этой несправедливости. Но, учитывая, что в армии вы служили в артиллеристском противотанковом батальоне, грубой силе авторитарного режима вас не сломить, — обратился к правозащитнику Дидье Канесс.

Алесь Беляцкий отметил, что премия — результат работы не только белорусских правозащитников, но и белорусских властей.



Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс, Алесь Беляцкий, посол Германии в Беларуси Манфред Хутерер. Фото: Сергей Гапон, для посольства Франции в Беларуси

— Беларускі ўрад прыклаў усе намаганні, каб гэтая прэмія прыйшла ў нашу краіну. Яна дадзена як чорная метка для беларускіх улад ад краін, для якіх правы чалавека з’яўляюцца істотнымі ў знешнепалітычным бачанні свету, бо ў Беларусі застаецца аўтарытарны рэжым, людзі пазбаўленыя фундаментальных правоў, — сказал Беляцкий.

Он напомнил о запрете на свободу собраний в Беларуси, о штрафах активистам и журналистам по административным статьям — за последний год их количество выросло до 240 на общую сумму 70 тысяч евро. Об уголовных делах против журналистов — «дело БЕЛТА» и дело против Сергея Петрухина, напомнил и о Михаиле Жемчужном, которого правозащитники признали политзаключенным.

— Перманентнае змаганне за дэмакратыю і правы чалавека ў Беларусі ідзе поруч з ясным разуменнем, што захаванне незалежнасці і самастойнасці Беларусі з’яўляецца кутнім камянём у далейшым развіцці нашага грамадства. Без незалежнасці ў нас не будзе дэмакратычнага ладу, а правы чалавека падвергнуцца яшчэ большаму ціску і знявазе, — сказал Алесь Беляцкий.

Два раза был номинирован на Нобелевскую премию мира

Напомним, руководитель закрытого властями правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий был задержан в Минске 4 августа 2011 года и сразу же взят под стражу. Основанием для уголовного преследования стали данные о его зарубежных банковских счетах, переданные в Минск чиновниками Литвы и Польши в рамках двусторонних соглашений о правовой помощи.

Беляцкий своей вины не признал и в суде заявил, что его уголовное дело политически мотивировано. Как пояснил правозащитник, поступавшие на его счета деньги использовались в качестве помощи для граждан Беларуси, чьи права были нарушены. Банковские счета были открыты за границей, так как белорусские власти неоднократно отказывали правозащитникам в регистрации их организации.

Cуд Первомайского района признал Беляцкого виновным в сокрытии доходов в особо крупном размере и приговорил его к 4,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Кроме того, Беляцкий должен был выплатить государству в качестве компенсации 757 млн 526 тыс. 717 рублей (около 90 тыс. долларов). 18 января 2012 года эта сумма была перечислена женой Беляцкого на счет суда Первомайского района. Деньги были собраны общественностью в надежде на то, что компенсация ущерба позволит суду смягчить приговор правозащитнику. Однако суд не принял этот факт во внимание.

На встрече с руководителями крупнейших белорусских СМИ 21 января 2014 года Александр Лукашенко поручил первому заместителю своей администрации Александру Радькову проверить приведенные директором информационной компании БелаПАН Алесем Липаем сведения о том, что представители общественности давно компенсировали ущерб, который, как установил суд, нанес государству Беляцкий.

Липай, в частности, указал на встрече, что Беляцкий был осужден за неуплату налогов в размере около 90 тысяч долларов, однако этот ущерб давно возмещен государству за счет пожертвований граждан. «Это серьезный аргумент. Здесь дело не в политике и не в позиции самого Беляцкого. Клянусь вам, я его не знал и не знаю», — сказал в ответ Лукашенко, заметив, что «налоги — это святое».

Глава государства тогда заявил, что если информация о компенсации ущерба подтвердится, то может быть рассмотрен вопрос о применении к Беляцкому амнистии.

Беляцкий был освобожден 21 июня 2014 года. Правозащитник отбывал наказание в исправительной колонии № 2 Бобруйска, он официально признан узником совести. В 2011 году , а также 2013-м и 2014-м Беляцкий выдвигался претендентом на Нобелевскую премию мира.