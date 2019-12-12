Россельхознадзор ополчился против белорусской рыбной продукции из норвежского сырья

Источник материала: Tut.by

Россельхознадзор направил в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси письмо о том, что в рыбной продукции, изготовленной из норвежского сырья и отправленной в Россию, неоднократно выявлялись остатки запрещенных и вредных веществ, сообщила пресс-служба ведомства.



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Россельхознадзор в конце октября этого года сообщил ветеринарной службе Норвегии (Mattelsynet) «о целесообразности проведения инспекции норвежских предприятий по производству продукции аквакультуры (лосось, форель)». «Однако норвежское ведомство, сославшись на плотный график, сообщило, что не сможет принять делегацию Россельхознадзора», — говорится в сообщении.

По данным Россельхознадзора, с 1 января по 15 ноября 2019 в Беларусь ввезено более 10,2 тыс. тонн аквакультурной продукции из Норвегии. «На весь указанный объем для исследований, согласно информации белорусской госветслужбы, было отобрано всего 17 проб», сообщает ведомство. Из 10,2 тыс. тонн рыбной продукции, полученной Беларусью из Норвегии, 93% было в последующем отправлено в Россию.

«Принимая во внимание отсутствие согласия на проведение инспекции со стороны Mattelsynet, а также недостаточный объем мониторинговых исследований норвежского рыбного сырья, проводимых госветслужбой Беларуси, Россельхознадзор обратился к белорусской стороне с просьбой обеспечить недопущение поставок в Россию рыбной продукции, выработанной из норвежского сырья», — говорится в сообщении.

Ранее, в октябре нынешнего года, Россельхознадзор вводил режим усиленного лабораторного контроля в отношении рыбной продукции СП «Санта Бремор» в связи с выявлением бактерий рода Listeria monocytogenes в продукции из форели.