За участок в Обчаке боролись 14 человек, в Глебковичах и Колодищах — по 13. Результаты аукциона 13 декабря

Участок в Обчаке насчитывает всего 6,5 сотки и оснащен электричеством и газом. При начальной цене 8000 рублей лот ушел с молотка за 40.435 рублей, или 19.172 доллара США.

Купить участок на аукционе в д. Глебковичи (участок № 2) Колодищанского сельсовета пожелали 13 человек. Он расположен у леса, насчитывает 15 соток и имеет все коммуникации. Лот был оценен в 22.000 рублей, продан на аукционе за 91.899 рублей, или 43.572 доллара США. Начальная цена на участок в ходе торгов выросла более чем в 4 раза.