За участок в Обчаке боролись 14 человек, в Глебковичах и Колодищах — по 13. Результаты аукциона 13 декабря

Участок в Обчаке насчитывает всего 6,5 сотки и оснащен электричеством и газом. При начальной цене 8000 рублей лот ушел с молотка за 40.435 рублей, или 19.172 доллара США.
Купить участок на аукционе в д. Глебковичи (участок № 2) Колодищанского сельсовета пожелали 13 человек. Он расположен у леса, насчитывает 15 соток и имеет все коммуникации. Лот был оценен в 22.000 рублей, продан на аукционе за 91.899 рублей, или 43.572 доллара США. Начальная цена на участок в ходе торгов выросла более чем в 4 раза.
Столько же человек — 13 — претендовали и на участок № 4 в агрогородке Колодищи на ул. Анишкевича. Земельный надел расположен на окраине поселка, насчитывает 13 соток и оснащен электричеством и газом. Он был выставлен на торги за 34.000 рублей. Лот реализован с молотка за 142.027 рублей, или 67.340 долларов США. Начальная цена на участок в ходе торгов также выросла более чем в 4 раза.
Петришковский сельсовет выставлял на аукцион 3 участка. Торги прошли только по одному в д. Шубники. Участок имеет 12 соток, оснащен электричеством и газом и был выставлен на торги за 20.000 рублей. Лот ушел с молотка за 75.950 рублей, или 36.010 долларов США.
По самой высокой цене — за 76.000 рублей — был выставлен Сеницким сельсоветом на аукцион участок № 2 в д. Колядичи. Земельный надел имеет все коммуникации и насчитывает 15 соток. На лот было подано всего одно заявление. Он реализован по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 79.800 рублей, или 37.836 долларов США.
Пять дорогих участков по 50.000 и 60.000, которые выставлял на аукцион Ждановичский сельсовет в Ратомке, сняты с торгов. Пока земельные наделы готовились к аукциону, генплан населенного пункта претерпел изменения, и функциональное назначение участков поменялось.
Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
лота
Адрес земельного участка
Кадастровый номер земельного участка
Площадь участка,
сот.
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка,
руб.
Цена продажи
участка,
руб.
Цена продажи участка, $
1
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 1
623681708601003140
9,33
снят
электричество
50.000
-
-
2
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 2
623681708601003141
9,97
снят
электричество
50.000
-
-
3
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 3
623681708601003142
9,18
снят
электричество
50.000
-
-
4
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 4
623681708601003143
12,78
снят
электричество
60.000
-
-
5
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 5
623681708601003144
12,88
снят
электричество
60.000
-
-
6
Колодищанский с/с, д. Глебковичи, участок № 2
623683401601000292
15,0
13
электричество, газ, водопровод
22.000
91.899
43.572
7
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Анишкевича, участок № 4
623683403101008081
13,21
13
электричество, газ
34.000
142.027
67.340
8
Луговослобосдкой с/с, д. Обчак, участок № 2
623684109101000730
6,50
14
электричество, газ
8000
40.436
19.172
9
Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 1
623684301601000656
15,0
4
электричество, газ, водопровод
23.000
40.746
19.319
10
Новодворский с/с, д. Мацевичи, участок № 27
623684305101000106
14,48
2
электричество
15.000
24.158
11.454
11
Петришковский с/с, д. Новашино
623685707101000369
12,82
1
электричество, газ
18.000
18.900
8961
12
Петришковский с/с, д. Шубники
623685709601000317
7,26
-
электричество, газ, водопровод
20.000
-
-
13
Петришковский с/с, д. Шубники
623685709601000318
12,11
6
электричество, газ
20.000
75.950
36.010
14
Петришковский с/с, д. Щёки, участок № 3
623685710101000042
11,15
-
электричество
11.000
-
-
15
Сеницкий с/с, д. Колядичи, участок № 2
623686601601000461
15,0
1
электричество, газ, водопровод
76.000
79.800
37.836
16
Шершунский с/с, д. Латыговка
623685812101000017
15,0
1
электричество
3700
3885
1842
17
Щомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода
623688006601000527
12,58
3
электричество, газ, водопровод
40.000
58.564
27.767
Сегодняшний аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе был последним в этом году.