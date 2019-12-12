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За участок в Обчаке боролись 14 человек, в Глебковичах и Колодищах — по 13. Результаты аукциона 13 декабря

13.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Участок в Обчаке насчитывает всего 6,5 сотки и оснащен электричеством и газом. При начальной цене 8000 рублей лот ушел с молотка за 40.435 рублей, или 19.172 доллара США.

Купить участок на аукционе в д. Глебковичи (участок № 2) Колодищанского сельсовета пожелали 13 человек. Он расположен  у леса, насчитывает 15 соток и имеет все коммуникации. Лот был оценен в 22.000 рублей, продан на аукционе за 91.899 рублей, или 43.572 доллара США. Начальная цена на участок в ходе торгов выросла более чем в 4 раза.

За участок в Обчаке боролись 14 человек, в Глебковичах и Колодищах — по 13. Результаты аукциона 13 декабря

Столько же человек — 13 — претендовали и на участок № 4 в агрогородке Колодищи на ул. Анишкевича. Земельный надел расположен на окраине поселка, насчитывает 13 соток и оснащен электричеством и газом. Он был выставлен на торги за 34.000 рублей. Лот реализован с молотка за 142.027 рублей, или 67.340 долларов США. Начальная цена на участок в ходе торгов также выросла более чем в 4 раза.


За участок в Обчаке боролись 14 человек, в Глебковичах и Колодищах — по 13. Результаты аукциона 13 декабря

Петришковский сельсовет выставлял на аукцион 3 участка. Торги прошли только по одному в д. Шубники. Участок имеет 12 соток, оснащен электричеством и газом и был выставлен на торги за 20.000 рублей. Лот ушел с молотка за 75.950 рублей, или 36.010 долларов США.

По самой высокой цене — за 76.000 рублей — был выставлен Сеницким сельсоветом на аукцион участок № 2 в д. Колядичи. Земельный надел имеет все коммуникации и насчитывает 15 соток. На лот было подано всего одно заявление. Он реализован по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 79.800 рублей, или 37.836 долларов США.


За участок в Обчаке боролись 14 человек, в Глебковичах и Колодищах — по 13. Результаты аукциона 13 декабря

Пять дорогих участков по 50.000 и 60.000, которые выставлял на аукцион Ждановичский сельсовет в Ратомке, сняты с торгов. Пока земельные наделы готовились к аукциону, генплан населенного пункта претерпел изменения, и функциональное назначение участков поменялось.

Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите  в нашей таблице.

 лота

Адрес земельного участка

Кадастровый номер земельного участка

Площадь участка,

сот.

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка,

руб.

Цена продажи

участка,

руб.

Цена продажи участка, $

1

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 1

623681708601003140

9,33

снят

электричество

50.000

-

-

2

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 2

623681708601003141

9,97

снят

электричество

50.000

-

-

3

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 3

623681708601003142

9,18

снят

электричество

50.000

-

-

4

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 4

623681708601003143

12,78

снят

электричество

60.000

-

-

5

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 5

623681708601003144

12,88

снят

электричество

60.000

-

-

6

Колодищанский с/с, д. Глебковичи, участок № 2

623683401601000292

15,0

13

электричество, газ, водопровод

22.000

91.899

43.572

7

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Анишкевича, участок № 4

623683403101008081

13,21

13

электричество, газ

34.000

142.027

67.340

8

Луговослобосдкой с/с, д. Обчак, участок № 2

623684109101000730

6,50

14

электричество, газ

8000

40.436

19.172

9

Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 1

623684301601000656

15,0

4

электричество, газ, водопровод

23.000

40.746

19.319

10

Новодворский с/с, д. Мацевичи, участок № 27

623684305101000106

14,48

2

электричество

15.000

24.158

11.454

11

Петришковский с/с, д. Новашино

623685707101000369

12,82

1

электричество, газ

18.000

18.900

8961

12

Петришковский с/с, д. Шубники

623685709601000317

7,26

-

электричество, газ, водопровод

20.000

-

-

13

Петришковский с/с, д. Шубники

623685709601000318

12,11

6

электричество, газ

20.000

75.950

36.010

14

Петришковский с/с, д. Щёки, участок № 3

623685710101000042

11,15

-

электричество

11.000

-

-

15

Сеницкий с/с, д. Колядичи, участок № 2

623686601601000461

15,0

1

электричество, газ, водопровод

76.000

79.800

37.836

16

Шершунский с/с, д. Латыговка

623685812101000017

15,0

1

электричество

3700

3885

1842

17

Щомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода

623688006601000527

12,58

3

электричество, газ, водопровод

40.000

58.564

27.767

Сегодняшний аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе был последним в этом году.

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В Колодищах за полтора года должны построить школу на 720 мест

 
 
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Сегодня за небольшой участок № 2 в д. Обчак Луговослободского сельсовета боролись 14 человек. Лот собрал самое большое количество заявок.
 
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