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Участницу акции против интеграции с Россией вызывают в милицию

13.12.2019 19:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Активистов, участвовавших в акции против углубленной интеграции с Россией, стали вызывать в милицию. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сопредседатель БХД Ольга Ковалькова.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Только что позвонили из Московского РУВД. Рабочий день окончен, а они все работают.
Сообщили о начатом административном процессе по ч. 3 ст. 23.34 КОАП за участие в акции против интеграции с Россией 7 декабря, вызывают в понедельник в 10.00», — написала Ольга Ковалькова.

Акции, напомним, проходили в Минске 7 и 8 декабря. Они не были согласованы с городскими властями. Задержаний на акциях не было.

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Теги: Минск
 
 
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Акции, напомним, проходили в Минске 7 и 8 декабря. Они не были согласованы с городскими властями.
 
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