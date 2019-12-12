Участницу акции против интеграции с Россией вызывают в милицию

Источник материала: Tut.by

Активистов, участвовавших в акции против углубленной интеграции с Россией, стали вызывать в милицию. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сопредседатель БХД Ольга Ковалькова.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Только что позвонили из Московского РУВД. Рабочий день окончен, а они все работают.

Сообщили о начатом административном процессе по ч. 3 ст. 23.34 КОАП за участие в акции против интеграции с Россией 7 декабря, вызывают в понедельник в 10.00», — написала Ольга Ковалькова.

Акции, напомним, проходили в Минске 7 и 8 декабря. Они не были согласованы с городскими властями. Задержаний на акциях не было.