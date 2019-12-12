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Участницу акции против интеграции с Россией вызывают в милицию
13.12.2019 19:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Активистов, участвовавших в акции против углубленной интеграции с Россией, стали вызывать в милицию. Об этом на своей странице в Facebook
«Только что позвонили из Московского РУВД. Рабочий день окончен, а они все работают.
Акции, напомним, проходили в Минске 7 и 8 декабря. Они не были согласованы с городскими властями. Задержаний на акциях не было.
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Акции, напомним, проходили в Минске 7 и 8 декабря. Они не были согласованы с городскими властями.
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