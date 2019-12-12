Украина возобновила поставки электроэнергии из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Украинские компании-трейдеры вновь начали импортировать электроэнергию из России и Беларуси. Как сообщает ExPro , перерыв продлился всего неделю.

Источники на рынке назвали им цифры по поставкам — в течение 11−13 декабря поставки выросли с 480 тыс. кВт·ч до 1268 тыс. кВт·ч.

Импорт электроэнергии из Беларуси восстановился начиная с 7 декабря и за последнюю неделю (7−13 декабря) осуществлялся в объеме 2,6−5,3 млн кВт·ч в сутки.

За первые тринадцать дней декабря из России было импортировано 10,7 млн кВт·ч, а из Беларуси — 27,3 млн кВт·ч.

Ранее в «Белэнерго» сообщали , что приостановка поставок белорусской электроэнергии в Украину обусловлена ремонтными работами на межгосударственной линии электропередачи.

В первых числах декабря выведена в ремонт высоковольтная воздушная линия 330 кВ Мозырь — Чернобыльская АЭС. Это привело к ограничению пропускной способности сечения Украина — Беларусь до 500 МВт.

С 1 июля власти Украины открыли импорт электроэнергии для снижения влияния на рынок основных игроков. В итоге четыре месяца подряд Беларусь наращивала поставки электроэнергии в соседнюю страну. В июле было поставлено 103,6 млн кВ·ч, в августе — 146,6 млн кВ·ч, в сентябре — 179,4 млн кВ·ч, в октябре — 215,2 млн кВ·ч. Среди зарубежных поставщиков электроэнергии, а это также Венгрия, Словакия и Россия, Беларусь занимала лидирующую позицию. В ноябре поставки немного снизились, потому что на украинском рынке упали цены.

Прогнозируется, что в 2020 году Украина может импортировать из Беларуси 2,1 млрд кВт·ч электроэнергии.