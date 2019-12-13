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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (9-15 декабря 2019 года)
14.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
После трех спокойных недель цены на вторичном рынке жилья вновь начали расти. За минувшую неделю
Кстати,
Важное слияние
Группа компаний «А-100»
Жилье для бюджетников
Александр Лукашенко
Подрядчики
В законодательстве
Строительство
В следующем году в Партизанском районе Минска планируют приступить к освоению нескольких площадок для строительства многоквартирных жилых домов. Так на месте бывшего военного полигона
Посмотрели,
В Колодищах за полтора года
Земля
Когда цены на земельных аукционах переходят всякие границы, ненароком задумываешься — что же построят на участке, по стоимости которого можно было купить квартиру в Минске? Realt.by объехал 7 самых дорогих земельных наделов, проданных 2 года назад. Показываем,
А вот на
Деньги
В Беларуси устанавливают ставки налога на недвижимость и землю на 2020 год. Местные власти могут уменьшать или увеличивать действующие ставки, но не больше установленного потолка.
В Беларуси хотят увеличить базовую величину до 27 рублей. Минфин подготовил соответствующее постановление правительства, сейчас документ находится на рассмотрении в Совмине. Посчитали,
Инвестиции
Отели кондо, также известные, как кондоминиумы — относительно новое понятие в странах СНГ. Оно означает жилье для проживания в период отпуска, выкупаемое в частную собственность частным или юридическим лицом. Таким образом, физлица могут выкупать жилые единицы в роскошных гостиницах и курортных комплексах в собственное владение и в связи с этим пользоваться всеми услугами этой гостиницы, а также получать дивиденды от сдачи жилья в аренду. Популярность такого вида собственности очень быстро растет во всем мире. Разбираемся, почему кондо-отели
Регионы
Первые 6 месяцев 2019 года цены на квартиры на вторичном рынке жилья в Витебске оставались стабильными. Во втором полугодии
Коммерческая недвижимость
В прошлом году Кiрмаш на Каляды «Вялiкi гасцiны двор», над концепцией и организацией которого работали в том числе минчане Максим Осипов и Лена Живоглод, назвали чуть ли не лучшим ивентом в городе. Но, видимо, войти дважды в одну реку не получится. В этом году мероприятие
Стало известно,
На архитектурно-градостроительном совете в Мингорисполкоме
Головной офис рухнувшего Дельта Банка
Гомельское предприятие «Электроаппаратура»
Риэлтерский бизнес
Проблемы с демографией и международные сделки. Но риэлтеры скоро столкнутся не только с этим.
Жилье и инфраструктура
Следствие
Ремонт
В Гродно прошла
Аренда
Арендные квартиры в «Великом камне» оборудованы всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Интерьер внутри впечатляет простотой и функциональностью. Что уж и говорить о больших балконах с панорамным остеклением. Тогда почему далеко не все сотрудники парка стремятся получить такое жилье?
ЖКХ
«Минскводоканал» инициировал изменение норм потребления воды. Кто от этого выиграет, а кто проиграет? Подробности
Редакция Realt.by
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Новые стройки, дешевое жилье для бюджетников и пустые самые дорогие участки под Минском. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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