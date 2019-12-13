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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (9-15 декабря 2019 года)

14.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

После трех спокойных недель цены на вторичном рынке жилья вновь начали расти. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1392 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,4% и составила 1298 $/м2. Это самый низкий уровень за последние 4 месяца.

Кстати, по итогам ноября квартиры в Минске вновь подорожали, а спрос остаётся высоким. Последний раз цены были такими высокими летом 2015 года. Количество сделок купли-продажи квартир в Минске снизилось по сравнению с прошлым месяцем на 15%. Обычно ноябрь является самым слабым месяцем в IV квартале с точки зрения спроса, что можно объяснить меньшим числом рабочих дней. Поэтому такая «просадка» по числу сделок была вполне ожидаемой. По сравнению с ноябрем прошлого года спрос, напротив, увеличился на 9%.

Важное слияние

Группа компаний «А-100» стала собственником завода «Современные бетонные конструкции» — самого нового предприятия в Беларуси по производству сборного железобетона. На сегодня это первый коммерческий застройщик Беларуси, у которого есть собственное производство. Ранее это предприятие принадлежало ТД «Ждановичи». Сумма сделки не разглашается.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (9-15 декабря 2019 года)

Жилье для бюджетников

Александр Лукашенко считает недопустимым селить молодых специалистов в ветхое жилье. Для бюджетников будут строить новые дома по «мизерным» ценам. Об этом президент рассказал на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов.

Подрядчики

В законодательстве обнаружена серьезная «дыра», которая ставит под угрозу работу любой строительной подрядной организации. Причем подрядчикам придется расплачиваться рублем не за свои ошибки, а за недоработку проекта заказчиком. Эту проблему специалисты из разных организаций подняли на первом семинаре серии «Smart Construction: Управление коммерческими рисками в строительстве», который организовало адвокатское бюро «Лекс Торре».

Строительство

В следующем году в Партизанском районе Минска планируют приступить к освоению нескольких площадок для строительства многоквартирных жилых домов. Так на месте бывшего военного полигона появится новый микрорайон. А УКС «Запад» показал, какие таунхаусы для многодетных построит в Соколе, всего здесь будет около 70 домов. В то же время, УКС Заводского района предложил квартиры для многодетных семей и силовиков. Кроме того, завершился срок подачи заявлений на квартиры в экспериментальном доме в Смолевичах, где обещают $610 за «квадрат». На жилье там претендуют более 700 минчан.

Посмотрели, как «поживает» высотка в д. Копище, которую год назад чуть не снесли. Больше половины дома уже построено.

В Колодищах за полтора года должны построить школу на 720 мест.

Земля

Когда цены на земельных аукционах переходят всякие границы, ненароком задумываешься — что же построят на участке, по стоимости которого можно было купить квартиру в Минске? Realt.by объехал 7 самых дорогих земельных наделов, проданных 2 года назад. Показываем, как выглядят эти участки сегодня.

А вот на последнем в этом году аукционе за участок в Обчаке боролись 14 человек. Надел насчитывает всего 6,5 сотки и оснащен электричеством и газом. При начальной цене 8000 рублей лот ушел с молотка за 40.435 рублей, или 19.172 доллара США. Купить участок на аукционе в д. Глебковичи Колодищанского сельсовета пожелали 13 человек. Он расположен у леса, насчитывает 15 соток и имеет все коммуникации. Лот был оценен в 22.000 рублей, продан на аукционе за 91.899 рублей, или 43.572 доллара США. Начальная цена на участок в ходе торгов выросла более чем в 4 раза.

Деньги

В Беларуси устанавливают ставки налога на недвижимость и землю на 2020 год. Местные власти могут уменьшать или увеличивать действующие ставки, но не больше установленного потолка. Вот какие ставки устанавливают на следующий год в разных районах.

В Беларуси хотят увеличить базовую величину до 27 рублей. Минфин подготовил соответствующее постановление правительства, сейчас документ находится на рассмотрении в Совмине. Посчитали, как и на что это повлияет, кроме штрафов, на рынке недвижимости.

Инвестиции

Отели кондо, также известные, как кондоминиумы — относительно новое понятие в странах СНГ. Оно означает жилье для проживания в период отпуска, выкупаемое в частную собственность частным или юридическим лицом. Таким образом, физлица могут выкупать жилые единицы в роскошных гостиницах и курортных комплексах в собственное владение и в связи с этим пользоваться всеми услугами этой гостиницы, а также получать дивиденды от сдачи жилья в аренду. Популярность такого вида собственности очень быстро растет во всем мире. Разбираемся, почему кондо-отели не спешат развиваться в Беларуси.

Регионы

Первые 6 месяцев 2019 года цены на квартиры на вторичном рынке жилья в Витебске оставались стабильными. Во втором полугодии отмечен рост цен, который в основном коснулся дешевых одно- и двухкомнатных квартир, которые пользуются в городе наибольшим спросом. Кроме того, «россияне продают наследственные квартиры и уезжают».


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (9-15 декабря 2019 года)

Коммерческая недвижимость

В прошлом году Кiрмаш на Каляды «Вялiкi гасцiны двор», над концепцией и организацией которого работали в том числе минчане Максим Осипов и Лена Живоглод, назвали чуть ли не лучшим ивентом в городе. Но, видимо, войти дважды в одну реку не получится. В этом году мероприятие не состоится.

Стало известно, где откроются флагманские магазины Reserved, Mohito, Sinsay, Cropp, House.

На архитектурно-градостроительном совете в Мингорисполкоме одобрили предварительное проектное решение торгово-развлекательного комплекса на месте бывшего Червенского рынка.

Головной офис рухнувшего Дельта Банка купили за 5,5 млн долларов. Торги состоялись 9 декабря и проводились в рамках ликвидационного производства банка. Новым владельцем помещений в здании с вип-соседями (ТРЦ «Замок» Palazzo, посольства Казахстана и Туркменистана и Дворец Независимости) стала молодечненская компания «Эдэн-Н».

Гомельское предприятие «Электроаппаратура» продает принадлежащий ему детский оздоровительный лагерь «Юбилейный», что находится в 30 километрах от областного центра на берегу Сожа.

Риэлтерский бизнес

Проблемы с демографией и международные сделки. Но риэлтеры скоро столкнутся не только с этим. По итогам конференции «Недвижимость и интернет — 2019» озвучено еще много проблем и вызовов.

Жилье и инфраструктура

Следствие завершило расследование уголовного дела о мошенничестве, связанном с продажей недвижимости. Но итоги расследования оставляют важные вопросы: например, что делать потерпевшим? Ведь их квартиры купили совершенно не виновные ни в чем люди, и забрать эти квартиры нельзя...

Ремонт

В Гродно прошла региональная конференция «Ведение бизнеса с IKEA». В ней участвовали более 40 предприятий Гродненской области из сфер деревообработки и металлобработки, производители мебели и оптики, а также представители шведского концерна, которые рассказали о себе потенциальным поставщикам, обозначили принципы работы IKEA, а также ознакомились с продукцией, которая выпускается в регионе. Вполне возможно, совсем скоро между холдингом и некоторыми производителями Гродненщины будут заключены контракты.

Аренда

Арендные квартиры в «Великом камне» оборудованы всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Интерьер внутри впечатляет простотой и функциональностью. Что уж и говорить о больших балконах с панорамным остеклением. Тогда почему далеко не все сотрудники парка стремятся получить такое жилье? Подробный репортаж из первого арендного дома в индустриальном парке.

ЖКХ

«Минскводоканал» инициировал изменение норм потребления воды. Кто от этого выиграет, а кто проиграет? Подробности рассказал начальник Центра по расчету с потребителями «Водосбыт» «Минскводоканала» Василий Ананич.

Редакция Realt.by

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
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Новые стройки, дешевое жилье для бюджетников и пустые самые дорогие участки под Минском. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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