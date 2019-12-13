Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (9-15 декабря 2019 года)

Жилье для бюджетников

Александр Лукашенко считает недопустимым селить молодых специалистов в ветхое жилье. Для бюджетников будут строить новые дома по «мизерным» ценам. Об этом президент рассказал на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов.

Подрядчики

В законодательстве обнаружена серьезная «дыра» , которая ставит под угрозу работу любой строительной подрядной организации. Причем подрядчикам придется расплачиваться рублем не за свои ошибки, а за недоработку проекта заказчиком. Эту проблему специалисты из разных организаций подняли на первом семинаре серии «Smart Construction: Управление коммерческими рисками в строительстве», который организовало адвокатское бюро «Лекс Торре».

Строительство

В следующем году в Партизанском районе Минска планируют приступить к освоению нескольких площадок для строительства многоквартирных жилых домов. Так на месте бывшего военного полигона появится новый микрорайон . А УКС «Запад» показал , какие таунхаусы для многодетных построит в Соколе, всего здесь будет около 70 домов. В то же время, УКС Заводского района предложил квартиры для многодетных семей и силовиков . Кроме того, завершился срок подачи заявлений на квартиры в экспериментальном доме в Смолевичах, где обещают $610 за «квадрат». На жилье там претендуют более 700 минчан.

Посмотрели, как «поживает» высотка в д. Копище , которую год назад чуть не снесли. Больше половины дома уже построено.

В Колодищах за полтора года должны построить школу на 720 мест.

Земля

Когда цены на земельных аукционах переходят всякие границы, ненароком задумываешься — что же построят на участке, по стоимости которого можно было купить квартиру в Минске? Realt.by объехал 7 самых дорогих земельных наделов, проданных 2 года назад. Показываем, как выглядят эти участки сегодня .

А вот на последнем в этом году аукционе за участок в Обчаке боролись 14 человек. Надел насчитывает всего 6,5 сотки и оснащен электричеством и газом. При начальной цене 8000 рублей лот ушел с молотка за 40.435 рублей, или 19.172 доллара США. Купить участок на аукционе в д. Глебковичи Колодищанского сельсовета пожелали 13 человек. Он расположен у леса, насчитывает 15 соток и имеет все коммуникации. Лот был оценен в 22.000 рублей, продан на аукционе за 91.899 рублей, или 43.572 доллара США. Начальная цена на участок в ходе торгов выросла более чем в 4 раза.

Деньги

В Беларуси устанавливают ставки налога на недвижимость и землю на 2020 год. Местные власти могут уменьшать или увеличивать действующие ставки, но не больше установленного потолка. Вот какие ставки устанавливают на следующий год в разных районах.

В Беларуси хотят увеличить базовую величину до 27 рублей. Минфин подготовил соответствующее постановление правительства, сейчас документ находится на рассмотрении в Совмине. Посчитали, как и на что это повлияет , кроме штрафов, на рынке недвижимости.

Инвестиции

Отели кондо, также известные, как кондоминиумы — относительно новое понятие в странах СНГ. Оно означает жилье для проживания в период отпуска, выкупаемое в частную собственность частным или юридическим лицом. Таким образом, физлица могут выкупать жилые единицы в роскошных гостиницах и курортных комплексах в собственное владение и в связи с этим пользоваться всеми услугами этой гостиницы, а также получать дивиденды от сдачи жилья в аренду. Популярность такого вида собственности очень быстро растет во всем мире. Разбираемся, почему кондо-отели не спешат развиваться в Беларуси .

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