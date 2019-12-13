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Премьеры Беларуси и России по телефону обсудили поставки нефти и газа на 2020 год
14.12.2019 13:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня провел телефонный разговор с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым. Об этом
Премьеры сегодня обсудили выполнения поручений, данных президентами Беларуси и России в Сочи 7 декабря и наметили график предстоящих контактов.
Кроме того, руководители правительств обсудили решение первоочередных вопросов по поставкам нефти и газа на 2020 год.
Сергей Румас и Дмитрий Медведев договорились созвониться на следующей неделе после встречи руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции.
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Среди прочего руководители правительств обсудили решение первоочередных вопросов по поставкам нефти и газа на 2020 год.
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