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Премьеры Беларуси и России по телефону обсудили поставки нефти и газа на 2020 год

14.12.2019 13:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня провел телефонный разговор с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба Совмина. Среди прочего руководители правительств обсудили решение первоочередных вопросов по поставкам нефти и газа на 2020 год.


Фото: пресс-служба правительства России

Премьеры сегодня обсудили выполнения поручений, данных президентами Беларуси и России в Сочи 7 декабря и наметили график предстоящих контактов.

Кроме того, руководители правительств обсудили решение первоочередных вопросов по поставкам нефти и газа на 2020 год.

Сергей Румас и Дмитрий Медведев договорились созвониться на следующей неделе после встречи руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции.

 
 
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Среди прочего руководители правительств обсудили решение первоочередных вопросов по поставкам нефти и газа на 2020 год.
 
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