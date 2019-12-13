Премьеры Беларуси и России по телефону обсудили поставки нефти и газа на 2020 год

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня провел телефонный разговор с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба Совмина. Среди прочего руководители правительств обсудили решение первоочередных вопросов по поставкам нефти и газа на 2020 год.



Фото: пресс-служба правительства России

Премьеры сегодня обсудили выполнения поручений, данных президентами Беларуси и России в Сочи 7 декабря и наметили график предстоящих контактов.

Кроме того, руководители правительств обсудили решение первоочередных вопросов по поставкам нефти и газа на 2020 год.

Сергей Румас и Дмитрий Медведев договорились созвониться на следующей неделе после встречи руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции.