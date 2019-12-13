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Сергей Румас и Дмитрий Медведев обсудили вопросы по поставкам нефти и газа на 2020 год

14.12.2019 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сергей Румас и Дмитрий Медведев обсудили вопросы по поставкам нефти и газа на 2020 год

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Стороны обсудили ход выполнения поручений, данных президентами двух стран в Сочи 7 декабря этого года, а также наметили график предстоящих контактов.

Кроме того, руководители правительств обсудили решение первоочередных вопросов по поставкам нефти и газа на 2020 год.

Сергей Румас и Дмитрий Медведев договорились созвониться на следующей неделе после встречи руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции.

БелТА
 
 
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Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, сообщили БЕЛТА в...
 
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Премьеры Беларуси и России по телефону обсудили поставки нефти и газа на 2020 год
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