В ИМНС объяснили, какие из полученных за границей доходов подлежат обложению подоходным налогом

Источник материала: Полесская правда



Доходы, полученные от источников за пределами Республики Беларусь, являются объектом налогообложения подоходным налогом для физических лиц, признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь (подп. 1.1 ст. 196 Налогового кодекса Республики Беларусь). Рассказали корреспонденту pinsknews.by в инспекции МНС Республики Беларусь по Пинскому району.

В соответствии со статьей 17 Налогового кодекса налоговыми резидентами Республики Беларусь признаются физические лица, которые фактически находились на территории Республики Беларусь в календарном году более 183 дней. При этом под доходами от источников за пределами Республики Беларусь по общему правилу понимаются доходы, полученные за границей или из-за границы.

Для целей налогообложения подоходным налогом к доходам, полученным от источников за пределами Республики Беларусь относятся:

дивиденды и проценты, полученные от иностранной организации (за исключением процентов, полученных от иностранной организации, осуществляющей деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное представительство), а также проценты, полученные от иностранного индивидуального предпринимателя;

полученные от иностранной организации (за исключением процентов, полученных от иностранной организации, осуществляющей деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное представительство), а также проценты, полученные от иностранного индивидуального предпринимателя; доходы, полученные от сдачи в аренду (передачи в финансовую аренду (лизинг)) или от иного использования имущества, находящегося за пределами территории Республики Беларусь, включая стоимость улучшения имущества, находившегося в пользовании других лиц и возвращенного его собственнику;

например, физическое лицо владеет на праве собственности нежилым помещением расположенным в Москве (Российская Федерация), сдает его в аренду организации – резиденту Российской Федерации. Доход, полученный физическим лицом в виде арендной платы, является доходом, полученным от источников за пределами Республики Беларусь.

вознаграждения за исполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия (бездействие), получаемые плательщиками от иностранных организаций (кроме доходов, получаемых от иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное представительство, представительств иностранных организаций, открытых в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь), иностранных индивидуальных предпринимателей, представительств и органов международных организаций и межгосударственных образований, дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, независимо от места, где фактически исполнялись возложенные на этих плательщиков обязанности;

например, физическое лицо получило в 2018 году доходы в виде заработной платы за выполнение трудовых обязанностей от источников Российской Федерации. Данные доходы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

страховое возмещение и (или) обеспечение при наступлении страхового случая, полученные от иностранной страховой организации (за исключением иностранной страховой организации, осуществляющей деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное представительство);

и (или) обеспечение при наступлении страхового случая, полученные от иностранной страховой организации (за исключением иностранной страховой организации, осуществляющей деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное представительство); доходы, полученные от использования за пределами территории Республики Беларусь объектов интеллектуальной собственности;

полученные от использования за пределами территории Республики Беларусь объектов интеллектуальной собственности; пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные плательщиком в соответствии с законодательством иностранных государств;

В ИМНС отметили, что Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им налогового законодательства. Если нормами международных договоров, действующими для Республики Беларусь, установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены Законом, то применяются нормы международного договора. Например, физическое лицо получает пенсию по возрасту в Российской Федерации. Согласно пункту 16 Соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 21.04.1995, заключенного между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации (далее — Соглашение об избежании двойного налогообложения с Российской Федерацией), пенсии, выплачиваемые из источников в Российской Федерации, подлежат налогообложению только в Российской Федерации.

В то же время в ряде соглашений, заключенных с иностранными государствами, налогообложение пенсий, выплачиваемых из источников таких иностранных государств, производится в Республике Беларусь. Например, в соответствии с Соглашением между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой об избежании двойного налогообложения доходов и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы от 7 сентября 1995 г. получаемые налоговыми резидентами Республики Беларусь пенсии, выплачиваемые Латвией, подлежат налогообложению в Республике Беларусь.

доходы, полученные от отчуждения;

полученные от отчуждения; иные доходы, получаемые плательщиком от источников за пределами Республики Беларусь.

– Физические лица, признаваемые налоговыми резидентами Республики Беларусь и получившие в 2019 году подлежащие налогообложению доходы за границей или из-за границы, обязаны представить не позднее 31 марта 2020 года в налоговый орган налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу за 2019 год и при наличии обязанности уплатить не позднее 1 июня 2020 года подоходный налог с физических лиц, – подытожили беседу специалисты ИМНС по Пинскому району.