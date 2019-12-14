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Физик-ядерщик, подписавший соглашение о распаде СССР. Станиславу Шушкевичу - 85

15.12.2019 07:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первому руководителю независимой Беларуси Станиславу Шушкевичу сегодня, 15 декабря, исполнилось 85 лет. TUT.BY собрал пять фактов, с которыми Шушкевич вошел в историю нашей страны.


Подписывал Беловежские соглашения

Станислав Шушкевич как руководитель независимой Беларуси — глава Верховного совета — в 1991 году подписал Беловежские соглашения, которые констатировали распад СССР и создание Содружества Независимых Государств.


Станислав Шушкевич — третий слева.

Как писал Шушкевич в своих мемуарах «Моя жизнь», в декабре 1991 года Советский Союз продолжал по инерции оставаться страной, «где большинство продолжало думать одно, говорить другое, а делать третье». По воспоминаниям экс-главы Верховного совета, виднейшие политики мирового уровня — президент США Буш, канцлер Германии Коль, президент Франции Миттеран и отошедшая от рычагов управления Британией, но по-прежнему знаменитая, Маргрет Тэччер — были решительными противниками так называемого сепаратизма, т.е. разделения СССР на независимые государства.

«Все эти главы и экс-главы ведущих капиталистических стран считали, что им очень выгодно иметь дело с одним Горбачевым, а не с множеством малопредсказуемых новых лидеров», — писал Шушкевич.

8 декабря 1991 года около 16 часов соглашение было подписано в торжественной обстановке перед журналистами и телекамерами.

Вывел ядерное оружие с территории Беларуси

Распад Советского Союза неожиданно превратил Беларусь в ядерную державу: по состоянию на 1989 год на территории БССР находилось около 1180 стратегических и тактических ядерных боезарядов.

После Чернобыльское катастрофы атом уже не казался таким мирным, как до 1986 года утверждало руководство СССР. Поэтому в декларации о государственном суверенитете, принятой 27 июля 1990 года, утверждалось: «Белорусская ССР ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а республику — нейтральным государством».


Реализовать эти планы удалось в 1991 году в рамках Беловежских соглашений, в которых прописали, что страны-члены СНГ «обеспечивают единый контроль за ядерным оружием и его нераспространение».

«Стремиться к ликвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разоружению под строгим международным контролем, уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерной зоны и нейтрального государства», — именно так звучал один из пунктов Беловежских соглашений.

На встрече в Вискулях Станислав Шушкевич дал однозначное согласие на вывод ядерного оружия с территории Беларуси.

— На встрече в Беловежской пуще я заявил о согласии Беларуси вывести со своей территории все стратегическое и тактическое ядерное оружие безо всяких предварительных условий и компенсаций, так как отлично понимал, что наличие ядерного арсенала в Беларуси — реальная угроза существованию белорусов как нации. Все необходимые межгосударственные соглашения по вопросу вывода ядерного оружия были незамедлительно подписаны Беларусью, и до конца 1995 года все это оружие покинуло Беларусь, — вспоминал в своей книге Шушкевич, который 20 лет заведовал кафедрой ядерной физики в университете.

Встречал Клинтона в Минске

Станислав Шушкевич начал официальную историю дипотношений независимой Беларуси и США, направив в 1991 году письмо президенту США Джорджу Бушу с предложением установить дипотношения и обменяться посольствами.

Конгресс это решение утвердил через год. В 1992 году министр иностранных дел Беларуси Петр Кравченко впервые посетил Вашингтон, а в 1993 году с официальным визитом в США прилетел Станислав Шушкевич. Именно тогда, как признается Шушкевич, он пригласил Клинтона в Минск.


Фото: Reuters

В своих мемуарах бывший глава Совмина Беларуси Вячеслав Кебич высказывал мысль, что и сам Клинтон, и госдепартамент США относились к посещению Беларуси как к некоторому символическому акту, поскольку добровольный отказ молодой страны от владения ядерным оружием не имел прецедента, надо было как-то морально поощрить ее руководителей, дать гарантии безопасности.

Это визит пока остается единственным визитом президента США в Беларусь.

Хотел стать президентом Беларуси

Станислав Шушкевич участвовал в президентских выборах лишь раз — в 1994 году.

За полгода до выборов, в январе 1994-го, Шушкевич был снят с поста председателя Верховного Совета по результатам работы парламентской антикоррупционной комиссии, которую возглавлял «молодой, оппозиционный кандидат» Александр Лукашенко". Среди обвинений в адрес Шушкевича фигурировал ящик казенных гвоздей. Спикер якобы присвоил их и использовал, ремонтируя свою дачу.


Фото: Reuters

На выборы Шушкевич изначально пошел в качестве единого кандидата от оппозиции. Но партия БНФ не поддержала выдвижение Шушкевича и пошла на выборы самостоятельно со своим кандидатом — Зеноном Позняком. Тем не менее, за несколько месяцев до выборов основную конкуренцию на них предсказывали Шушкевичу и Кебичу, но убедительную победу одержал молодой несистемный кандидат Лукашенко.

В первом туре выборов приняли участие 79% избирателей. Александр Лукашенко набрал 44,82%, Вячеслав Кебич — 17,33%, Зенон Позняк — 12,82%, Станислав Шушкевич — 10%, Александр Дубко — 6%, Василий Новиков — 5%.

Эксперты указывали, что на такой результат, несмотря на прогнозы, повлияло несколько факторов: усталость народа от номенклатуры, обещания будущего президента бороться с коррупцией и реализовать популярную тогда идею интеграции с Россией.

Единственный руководитель Беларуси всегда выступавший на белорусском языке

В заслугу главе Верховного совета можно поставить использование белорусского языка. С тех пор как Беларусь стала независимым государством, сессии главного органа законодательной власти велись на белорусском языке. И Станислав Шушкевич, и Мечислав Гриб, и даже Семен Шарецкий свободно говорили по-белорусски.

Шушкевич рассказывал, что в Верховном Совете 12-го созыва сначала были проблемы с тем, чтобы выступать на белорусском, но у депутатов было огромное желание говорить на родном языке.

— Поэтому кто не знал языка, тот учился, — отмечал Шушкевич.

Когда Верховный Совет сменило Национальное собрание, депутаты стали постепенно забывать о белорусском языке. В парламенте предыдущего созыва, например, на белорусском языке выступала Елена Анисим. Среди нынешних депутатов на белорусском языке пока выступали лишь Игорь Марзалюк и Иван Мамайко.

 
Теги: Минск
 
 
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