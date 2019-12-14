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Топливо на АЗС в Беларуси с 15 декабря дорожает на копейку

15.12.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Топливо на АЗС в Беларуси с 15 декабря дорожает на копейку
В Беларуси с 15 декабря изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщили в концерне «Белнефтехим».

«С учетом роста цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ, стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики с 15 декабря увеличивается на 1 копейку», — говорится в сообщении концерна.

Цена топлива составит:

  • АИ-92-К5-Евро – 1,62 руб.,
  • АИ-95-К5-Евро – 1,72 руб.,
  • АИ-98-К5-Евро – 1,94 руб.,
  • ДТ – 1,72 руб.
 
 
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> В Беларуси с 15 декабря изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщили в концерне «Белнефтехим». «С учетом роста цены нефти, приобретаемой...
 
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