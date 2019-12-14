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Топливо на АЗС в Беларуси с 15 декабря дорожает на копейку
15.12.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«С учетом роста цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ, стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики с 15 декабря увеличивается на 1 копейку», — говорится в сообщении концерна.
Цена топлива составит:
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