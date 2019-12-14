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Шушкевич объяснил, почему Беларусь отказалась от ядерного оружия

15.12.2019 15:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич категорически несогласен с теми, кто считает, что Беларуси после распада СССР следовало оставить ядерное оружие. Среди причин отказа от комплексов были дороговизна их обслуживания и сложные отношения с Россией. Об этом Шушкевич рассказал в интервью изданию Газета.Ru.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Напомним, по состоянию на 1989 год на территории БССР находилось около 1180 стратегических и тактических ядерных боезарядов. В декларации о государственном суверенитете, принятой 27 июля 1990 года, утверждалось: «Белорусская ССР ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а республику — нейтральным государством». Со всей территории страны вывели все стратегическое и тактическое ядерное оружие безо всяких предварительных условий и компенсаций.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз критиковал это решение, называя его ошибкой. По его мнению, «это дорогой товар, который мы в конце концов должны были прилично продать». «Сейчас, с высоты прожитых лет: все бы мы обслужили, все бы было нормально, но нами бы никто не помыкал так, как сейчас», — говорил Лукашенко.

В новом интервью со Станиславом Шушкевичем журналист поинтересовался: что политик думает о людях, которые считают, что ядерное оружие следовало оставить в Беларуси?

— В Беловежской пуще я первый заявил, что мы без всяких условий согласны вывести ядерное оружие, — ответил Шушкевич. — У нас были комплексы, которыми можно было потенциально уничтожить всю Европу. Но поддерживать ядерное оружие в рабочем состоянии чрезвычайно накладно. И компоненты, которые подлежат замене, производились в России. И что, мы должны были сохранять ядерное оружие против России и просить у нее компоненты для его поддержания в боевом состоянии?

Я хочу сказать, что только недоумки, которые не понимают, что такое ядерное оружие, могут такое говорить. И даже если обыватели говорят, что мы бы могли им кому-то грозить, как это делает КНДР, [они] не понимают одного. Что, мы против России пошли бы с ядерным оружием? Я не нахожу слов в нормальной лексике, чтобы охарактеризовать тех, кто может так ставить вопрос.

Я не ругаюсь никогда, но очень хочется сказать в адрес тех людей, которые сожалеют, что ядерное оружие было вывезено. В частности, наш [президент Белоруссии Александр] Лукашенко заявил, что это было ошибочно сделано.

 
 
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Среди причин отказа от комплексов были дороговизна их обслуживания и сложные отношения с Россией.
 
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