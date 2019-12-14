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Шушкевич объяснил, почему Беларусь отказалась от ядерного оружия
15.12.2019 15:16 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич категорически несогласен с теми, кто считает, что Беларуси после распада СССР следовало оставить ядерное оружие. Среди причин отказа от комплексов были дороговизна их обслуживания и сложные отношения с Россией. Об этом Шушкевич рассказал в интервью изданию
В новом интервью со Станиславом Шушкевичем журналист поинтересовался: что политик думает о людях, которые считают, что ядерное оружие следовало оставить в Беларуси?
— В Беловежской пуще я первый заявил, что мы без всяких условий согласны вывести ядерное оружие, — ответил Шушкевич. — У нас были комплексы, которыми можно было потенциально уничтожить всю Европу. Но поддерживать ядерное оружие в рабочем состоянии чрезвычайно накладно. И компоненты, которые подлежат замене, производились в России. И что, мы должны были сохранять ядерное оружие против России и просить у нее компоненты для его поддержания в боевом состоянии?
Я хочу сказать, что только недоумки, которые не понимают, что такое ядерное оружие, могут такое говорить. И даже если обыватели говорят, что мы бы могли им кому-то грозить, как это делает КНДР, [они] не понимают одного. Что, мы против России пошли бы с ядерным оружием? Я не нахожу слов в нормальной лексике, чтобы охарактеризовать тех, кто может так ставить вопрос.
Я не ругаюсь никогда, но очень хочется сказать в адрес тех людей, которые сожалеют, что ядерное оружие было вывезено. В частности, наш [президент Белоруссии Александр] Лукашенко заявил, что это было ошибочно сделано.
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Среди причин отказа от комплексов были дороговизна их обслуживания и сложные отношения с Россией.
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