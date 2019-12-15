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Беспрецедентная сделка. Минск занял в Китае 500 млн долларов
16.12.2019 09:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник, 16 декабря 2019 года в Шанхае Беларусь (в лице Министерства финансов) и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали Соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней (более 500 млн долларов),
Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе: на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов, содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем.
В Минфине отмечают «беспрецедентность этой сделки», которая «свидетельствует о новом уровне отношений» Беларусь и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Беларуси как надежному заемщику.
О том, что Минфин Беларуси работает над привлечением этого займа,
После того как Минск потерял надежду привлечь кредит правительства России на сумму до 600 млн долларов, он стал вести интенсивные переговоры с китайской стороной по данному вопросу. Ситуация усугублялась еще и тем, что Беларусь не получила седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 200 млн долларов.
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В понедельник, 16 декабря 2019 года в Шанхае Беларусь (в лице Министерства финансов) и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали Соглашение о предоставлении...
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