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Беспрецедентная сделка. Минск занял в Китае 500 млн долларов

16.12.2019 09:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник, 16 декабря 2019 года в Шанхае Беларусь (в лице Министерства финансов) и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали Соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней (более 500 млн долларов), сообщила пресс-служба Минфина.


Фото: Reuters

Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе: на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов, содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем.

В Минфине отмечают «беспрецедентность этой сделки», которая «свидетельствует о новом уровне отношений» Беларусь и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Беларуси как надежному заемщику.

О том, что Минфин Беларуси работает над привлечением этого займа, было известно еще летом текущего года.

После того как Минск потерял надежду привлечь кредит правительства России на сумму до 600 млн долларов, он стал вести интенсивные переговоры с китайской стороной по данному вопросу. Ситуация усугублялась еще и тем, что Беларусь не получила седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 200 млн долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник, 16 декабря 2019 года в Шанхае Беларусь (в лице Министерства финансов) и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали Соглашение о предоставлении...
 
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