Международный инвестор заинтересован в покупке Красносельского цементного завода — ЕБРР

Источник материала: Вороновская газета





Международный инвестор заинтересован в приватизации Красносельского цементного завода. Об этом в интервью на телеканале СТВ рассказал глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси Александр Пивоварский, сообщает БЕЛТА.

Представитель банка отметил, что «зная опыт приватизации в других странах, конечно понимаем, что приватизация — не панацея от всех проблем». Однако, по его словам, в Беларуси есть несколько примеров, где возможно сделать такой шаг без потерь. «И мы считаем, что с нашей поддержкой это не несет особых рисков для страны, но только может иметь плюсы», — подчернул Александр Пивоварский.

«Возможно, будет заинтересован рынок в «Крынице» (белорусская пивоваренная компания. — Прим. БЕЛТА)», — привел один из примеров глава представительства ЕБРР. Он добавил, что есть международная пивоваренная компания, которая рассматривает вхождение в наш регион. При этом и уже работающие в Беларуси корпорации, возможно, хотели бы нарастить свои объемы.

«Мы еще активно ведем диалог насчет предприятия Красносельский цементный завод. Потому что там реально есть интерес у одного международного инвестора, который готов и сотрудников оставить, и наращивать объемы, делать шаг за шагом эту инвестицию, чтобы правительство было спокойно», — рассказал Александр Пивоварский.

Как сообщалось, осенью 2017-го министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал в интервью изданию Financial Times, что ЕБРР активно работает с Беларусью в области приватизации некоторых промышленных предприятий и привел в пример Красносельский цементный завод. Позже, в апреле 2018 года, в Минске был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития касательно предприватизационного содействия для ОАО «Криница» в 2018-2020 годах. Тогда глава представительства банка в Белараруси Александр Пивоварский выразил надежду, что ЕБРР будут сделаны следующие шаги совместно с правительством в поддержке приватизации Красносельского цементного завода.

ЕБРР — многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы. Акционерами банка являются 69 стран, а также Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР проинвестировал почти 2,7 млрд. евро в 119 проектов в различных отраслях экономики страны.

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