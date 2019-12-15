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В план выборочных проверок Брестской области на I полугодие 2020 года включено свыше 400 субъектов с высокой степенью риска

16.12.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В план выборочных проверок Брестской области на I полугодие 2020 года включено свыше 400 субъектов с высокой степенью риска
На официальном сайте Комитета государственного контроля размещен план выборочных проверок в Брестской области на первое полугодие 2020 года. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета Дмитрий Бархатов.

В план выборочных проверок области включено 446 субъектов с высокой степенью риска. В отношении 73 субъектов выборочные проверки будут проводиться с участием нескольких контролирующих (надзорных) органов. 

В отборе субъектов для включения в план выборочных проверок на первое полугодие 2020 года в Брестской области приняли участие 17 государственных органов. Отбор субъектов для включения в планы выборочных проверок проводился на основании критериев оценки степени риска. Эти критерии определяются каждым контролирующим (надзорным) органом в соответствии с методикой формирования системы оценки степени риска, утвержденной постановлением Совета Министров от 22 января 2018 года № 43. Информация об утвержденных критериях оценки степени риска размещена на официальных сайтах контролирующих (надзорных) органов.

Количество субъектов, включенных в план выборочных проверок, снизилось на 8% по сравнению с количеством субъектов, включенных в план выборочных проверок на первое полугодие 2019 года, когда плановые проверки были проведены в отношении 486 субъектов, из них совместные – в отношении 72. 

Добавление в сформированные планы выборочных проверок новых субъектов хозяйствования, а также добавление к включенной в план проверке контролирующего (надзорного) органа в качестве соисполнителя по проверке не допускается. Внесение изменений в план возможно только в случае исключения проверки, исключения контролирующего (надзорного) органа из состава исполнителей проверки, при изменении месяца начала ее проведения.

Дмитрий Бархатов подчеркнул, что контролирующий (надзорный) орган обязан уведомить о назначении выборочной проверки проверяемый субъект не позднее чем за 10 рабочих дней до начала ее проведения, с указанием проверяемых вопросов.

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В план выборочных проверок Брестской области на I полугодие 2020 года включено свыше 400 субъектов с высокой степенью риска В план выборочных проверок Брестской области на I полугодие 2020 года включено свыше 400 субъектов с высокой степенью риска В план выборочных проверок Брестской области на I полугодие 2020 года включено свыше 400 субъектов с высокой степенью риска В план выборочных проверок Брестской области на I полугодие 2020 года включено свыше 400 субъектов с высокой степенью риска В план выборочных проверок Брестской области на I полугодие 2020 года включено свыше 400 субъектов с высокой степенью риска В план выборочных проверок Брестской области на I полугодие 2020 года включено свыше 400 субъектов с высокой степенью риска

 
 
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