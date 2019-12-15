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Беларусь срочно взяла кредит у Китая, чтобы обслуживать госдолг

16.12.2019 12:04 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусская сторона в лице главы Минфина Максима Ермоловича подписала соглашение с Шанхайским филиалом Банка развития Китая о выделении нашей стране срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней.

Указ о срочном привлечении кредитных средств подписал два дня назад Александр Лукашенко. В документе одобряется получение кредитных средств, которые будут привлечены на пять лет. Цель кредита - обслуживание государственного долга, поддержка ЗВР на должном уровне, а также развитие двусторонней торговли между Беларусью и Китаем.

Сумма кредита - 3,5 млрд юаней. В Минфине отмечают, что заимствование не связано с реализацией какого-либо проекта и может быть направлено на общие цели, там также  назвали сделку «беспрецедентной». О том, на каких условиях выдается кредит, Минфин не сообщает.

Отметим, что Беларусь внезапно осталась без кредитных средств, на которые привыкла существовать в последние годы. Сперва стало известно, что седьмого транша кредита от Евразийского банка развития (то есть - от России) Беларусь точно не получит, так как сроки его получения прошли еще летом. Тем более, что в августе российская сторона и вовсе заявила, что не намерена выдавать Беларуси последнюю часть кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, пока не будут подписаны документы по интеграции. Последний транш российского кредита, который в Беларуси ждали к марту 2019 года, на фоне обострения отношений так до страны и не дошел.

Позднее о том, что невозможно получение финансовой помощи и от МВФ, рассказал глава Минфина. Международный валютный фонд ожидает от Беларуси реформ в обмен на кредитование, что не устраивает белорусские власти. Последние, в свою очередь, в поиске стабильных вливаний без особых требований взамен, нашли лишь одного партнера - Китай.

 
 
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Белорусская сторона в лице главы Минфина Максима Ермоловича подписала соглашение с Шанхайским филиалом Банка развития Китая о выделении нашей стране срочного...
 
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