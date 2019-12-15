|
Беларусь срочно взяла кредит у Китая, чтобы обслуживать госдолг
16.12.2019 12:04 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусская сторона в лице главы Минфина Максима Ермоловича подписала соглашение с Шанхайским филиалом Банка развития Китая о выделении нашей стране срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней.
Указ о срочном привлечении кредитных средств подписал два дня назад Александр Лукашенко. В документе одобряется получение кредитных средств, которые будут привлечены на пять лет. Цель кредита - обслуживание государственного долга, поддержка ЗВР на должном уровне, а также развитие двусторонней торговли между Беларусью и Китаем.
Сумма кредита - 3,5 млрд юаней. В Минфине отмечают, что заимствование не связано с реализацией какого-либо проекта и может быть направлено на общие цели, там также назвали сделку «беспрецедентной». О том, на каких условиях выдается кредит, Минфин не сообщает.
Отметим, что Беларусь внезапно осталась без кредитных средств, на которые привыкла существовать в последние годы. Сперва стало известно, что седьмого транша кредита от Евразийского банка развития (то есть - от России) Беларусь точно не получит, так как сроки его получения прошли еще летом. Тем более, что в августе российская сторона и вовсе
Позднее о том, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская сторона в лице главы Минфина Максима Ермоловича подписала соглашение с Шанхайским филиалом Банка развития Китая о выделении нашей стране срочного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)