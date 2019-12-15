Налоговая напомнила пинским Дедам Морозам и Снегурочкам об оплате «новогоднего» налога

Источник материала: Полесская правда



Во время новогодних праздников особым спросом пользуются поздравления от Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району напоминает, что гражданам, желающим заработать на оказании услуг по поздравлению с Рождеством и Новым годом, нужно заранее оплатить единый налог и только потом отправляться по визитам утренников, вечеринок и корпоративов!

Также в настоящее время физические лица вправе осуществлять без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при условии самостоятельного осуществления деятельности, без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам такие виды деятельности, как:

музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий;

деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально;

предоставление услуг тамадой;

деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения;

фотосъемка, изготовление фотографий;

видеосъемка.

При принятии решения об оказании вышеперечисленных услуг следует до начала оказания услуг обратиться в налоговый орган с уведомлением, указав в нем вид деятельности, период занятия и место ее осуществления, а также основания для предоставления налоговой льготы по единому налогу при наличии документов, дающих право на льготу, и уплатить единый налог за тот период (месяц), в котором будет осуществляться деятельность. В настоящее время ставка единого налога для физических лиц в месяц по такому виду деятельности как деятельность, связанная с поздравлением с Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения составляет 45,04 белорусских рубля, при условии осуществления деятельности на территории Пинского района, и 57,43 белорусских рубля, при оказании услуг в городе Пинске.

За нарушение действующего законодательства Республики Беларусь, выразившееся в неуплате или неполной уплате единого налога при оказании данных видов услуг, физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, применяются меры административного воздействия в виде штрафа в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Пинскому району

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