ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Налоговая напомнила пинским Дедам Морозам и Снегурочкам об оплате «новогоднего» налога

16.12.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Налоговая напомнила пинским Дедам Морозам и Снегурочкам об оплате «новогоднего» налога
Во время новогодних праздников особым спросом пользуются поздравления от Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району напоминает, что гражданам, желающим заработать на оказании услуг по поздравлению с Рождеством и Новым годом, нужно заранее оплатить единый налог и только потом отправляться по визитам утренников, вечеринок и корпоративов!

Также в настоящее время физические лица вправе осуществлять без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  при условии самостоятельного осуществления деятельности, без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам такие виды деятельности, как:

  • музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий;
  • деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально;
  • предоставление услуг тамадой;
  • деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения;
  • фотосъемка, изготовление фотографий;
  • видеосъемка.

При принятии решения об оказании вышеперечисленных услуг следует до начала оказания услуг обратиться в налоговый орган с уведомлением, указав в нем вид деятельности, период занятия и место ее осуществления, а также основания для предоставления налоговой льготы по единому налогу при наличии документов, дающих право на льготу, и уплатить единый налог за тот период (месяц), в котором будет осуществляться деятельность. В настоящее время ставка единого налога для физических лиц в месяц по такому виду деятельности как деятельность, связанная с поздравлением с Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения составляет 45,04 белорусских рубля, при условии осуществления деятельности на территории Пинского района, и 57,43 белорусских рубля, при оказании услуг в городе Пинске.

За нарушение действующего законодательства Республики Беларусь, выразившееся в неуплате или неполной уплате единого налога при оказании данных видов услуг, физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, применяются меры административного воздействия в виде штрафа в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Пинскому району

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
и будьте всегда в курсе событий

Налоговая напомнила пинским Дедам Морозам и Снегурочкам об оплате «новогоднего» налога Налоговая напомнила пинским Дедам Морозам и Снегурочкам об оплате «новогоднего» налога Налоговая напомнила пинским Дедам Морозам и Снегурочкам об оплате «новогоднего» налога Налоговая напомнила пинским Дедам Морозам и Снегурочкам об оплате «новогоднего» налога Налоговая напомнила пинским Дедам Морозам и Снегурочкам об оплате «новогоднего» налога Налоговая напомнила пинским Дедам Морозам и Снегурочкам об оплате «новогоднего» налога

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Во время новогодних праздников особым спросом пользуются поздравления от Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Инспекция Министерства по...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беспрецедентная сделка. Минск занял в Китае 500 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика