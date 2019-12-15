Анисим: Мае выбаршчыкі заяўлялі, што гатовыя устаць пад зброю, калі будзе пагроза незалежнасці Беларусі

Источник материала: Tut.by

Белорусская оппозиция подготовила обращение к гражданам Российской Федерации, в котором призывает не посягать на независимость Беларуси, а «вместе солидарно бороться за установление в двух странах демократии». Об этом на пресс-конференции рассказали организаторы кампании «Абаронім незалежнасць».



Павел Северинец во время акции против интеграции 7 декабря. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

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К кампании присоединились представители 15 оппозиционных партий и движений, среди которых «Народная грамада», ОГП, БХД, БСДП (Грамада), партия «Зеленые», КХП-БНФ, экс-депутат Палаты представителей, глава ТБМ Елена Анисим и экс-председатель Верховного Совета Мечислав Гриб и другие.

Экс-лидер ОГП Анатолий Лебедько на пресс-конференции заявил, что сегодня представители кампании направили премьер-министру Сергею Румасу обращение с просьбой о встрече, на которой оппозиция хочет обсудить переговоры в Москве, независимость и суверенитет Беларуси.

— Пад час перамоваў у Маскве мае выбаршчыкі заяўлялі мне, што гатовыя устаць пад зброю, калі будзе пагроза незалежнасці Беларусі. Перад намі стаіць сур’езная пагроза страты незалежнасці, і мы павінны яе абараніць, — заявила экс-депутат Елена Анисим.

Оппозиция презентовала обращение к гражданам России. В нем она пишет, что «авторитарные правители России и Беларуси изначально подписали Договор о создании Союзного государства лишь для удовлетворения своих безответственных амбиций» и призывает соседей присоединиться к заявлению о нелигитимности Договора о создании Союзного государства и непризнании любых «интеграционных соглашений, секретных протоколов Лукашенко и Путина».

«Последние инициативы по углубленной интеграции преследуют цель «продлить срок правления Путина ценой уничтожения суверенитета Беларуси. Мы призываем вас не посягать на чужую независимость, а вместе солидарно бороться за установление в наших странах демократии, за повышение уровня жизни наших народов и установление добрососедских отношений со всеми странами мира. За нашу и вашу свободу», — говорится в обращении.

(Будет дополнено)