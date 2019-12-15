ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анисим: Мае выбаршчыкі заяўлялі, што гатовыя устаць пад зброю, калі будзе пагроза незалежнасці Беларусі

16.12.2019 12:35 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусская оппозиция подготовила обращение к гражданам Российской Федерации, в котором призывает не посягать на независимость Беларуси, а «вместе солидарно бороться за установление в двух странах демократии». Об этом на пресс-конференции рассказали организаторы кампании «Абаронім незалежнасць».


Павел Северинец во время акции против интеграции 7 декабря. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Власть воспринимает акции как часть переговорного процесса с Россией». Эксперты — о планах оппозиции

К кампании присоединились представители 15 оппозиционных партий и движений, среди которых «Народная грамада», ОГП, БХД, БСДП (Грамада), партия «Зеленые», КХП-БНФ, экс-депутат Палаты представителей, глава ТБМ Елена Анисим и экс-председатель Верховного Совета Мечислав Гриб и другие.

Экс-лидер ОГП Анатолий Лебедько на пресс-конференции заявил, что сегодня представители кампании направили премьер-министру Сергею Румасу обращение с просьбой о встрече, на которой оппозиция хочет обсудить переговоры в Москве, независимость и суверенитет Беларуси.

— Пад час перамоваў у Маскве мае выбаршчыкі заяўлялі мне, што гатовыя устаць пад зброю, калі будзе пагроза незалежнасці Беларусі. Перад намі стаіць сур’езная пагроза страты незалежнасці, і мы павінны яе абараніць, — заявила экс-депутат Елена Анисим.

Оппозиция презентовала обращение к гражданам России. В нем она пишет, что «авторитарные правители России и Беларуси изначально подписали Договор о создании Союзного государства лишь для удовлетворения своих безответственных амбиций» и призывает соседей присоединиться к заявлению о нелигитимности Договора о создании Союзного государства и непризнании любых «интеграционных соглашений, секретных протоколов Лукашенко и Путина».

«Последние инициативы по углубленной интеграции преследуют цель «продлить срок правления Путина ценой уничтожения суверенитета Беларуси. Мы призываем вас не посягать на чужую независимость, а вместе солидарно бороться за установление в наших странах демократии, за повышение уровня жизни наших народов и установление добрососедских отношений со всеми странами мира. За нашу и вашу свободу», — говорится в обращении.

(Будет дополнено)

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская оппозиция подготовила обращение к гражданам Российской Федерации, в котором призывает соседей присоединиться к заявлению о нелигитимности Договора...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь срочно взяла кредит у Китая, чтобы обслуживать госдолг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика