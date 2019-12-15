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А1 и БНБ-Банк начинают сотрудничество в сфере кибербезопасности

16.12.2019 14:41 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг А1 и БНБ-Банк завершили совместный проект по цифровизации инфраструктуры банка. В фокусе внимания дальнейшего сотрудничества – кибербезопасность.

Компания А1 выступила в качестве партнера БНБ-Банка по реализации его стратегии цифровой трансформации и обновления инфраструктуры информационных систем. В рамках проекта была создана новая экосистема для функционирования ИТ-инфраструктуры банка, основанная на приоритетах отказоустойчивости внутренней сети банка и высокой скорости взаимодействия подразделений независимо от их расположения.

«Как провайдер телекоммуникационных и ИКТ-услуг компания A1 видит своей задачей создание и развитие инфраструктуры, необходимой для цифровой трансформации различных сфер нашей жизни. Мы подходим к этому стратегически, создавая для наших партнеров уникальные экосистемы в области ИКТ. Они способны сделать бизнес максимально эффективным, мобильным и безопасным в соответствии с требованиями времени. Совместно с БНБ-Банком мы работаем над внедрением решений, которые обеспечат самый высокий уровень защиты информации, что полностью соответствует и национальной концепции информационной безопасности, и приоритетам цифровизации экономики», – отметил заместитель генерального директора по развитию корпоративного сегмента компании А1 Роберт Дашян.

В рамках совместного проекта была проведена масштабная работа по независимому аудиту ИТ-систем банка, которая включала консультации с руководством банка и его подразделений, ответственными сотрудниками департамента ИТ и информационной безопасности.

Резервный центр обработки данных БНБ-Банка размещен в дата-центре А1, который аттестован Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республике Беларусь, соответствует стандарту информационной безопасности ISO 27001:2013, а также имеет сертификат PCI DSS, подтверждающий обеспечение безопасности инфраструктуры клиентов и защиту персональных данных. Уровень надежности и отказоустойчивости дата-центра А1 составляет 99,982%.

В ходе работ по созданию экосистемы ИКT-инфраструктуры банка специалисты разработали уникальный инженерный дизайн и внедрили ряд масштабных решений, которые существенно повышают управляемость и оперативность работы банка:

  • двухсайтовая конфигурация центра обработки данных, функционирующая в режиме Active-Active;
  • модернизация серверного оборудования;
  • объединение подразделений банка в единую виртуальную сеть передачи данных посредством волоконно-оптических линий связи, что позволило наладить оперативное управление и взаимодействие между головным офисом, структурными подразделениями и дата-центром А1;
  • инновационное решение ActiveCluster для повышения отказоустойчивости – полностью симметричное консолидированное хранилище данных с двусторонней репликацией по схеме Active-Active.

А1 и БНБ-Банк также подписали меморандум о следующем этапе сотрудничества в сфере цифровой трансформации. Важнейшим его направлением станет кибербезопасность.

«Дальнейшая реализация Банком стратегии цифровой трансформации и партнерство с А1 позволит внедрять технологии и инновационные решения, соответствующие лучшим мировым практикам и стандартам. Это улучшит клиентский сервис и качественно изменит сложившиеся представления о финансовых услугах, а также обеспечит высокую конкурентоспособность и операционную надежность. Наши приоритеты – удобство, надежность и безопасность – обусловили выбор А1 в качестве стратегического партнера по цифровой трансформации нашей ИКТ-инфраструктуры», – отметил заместитель генерального директора БНБ-Банка Михаил Залевский.

«Цифровая трансформация банковского сектора обеспечивает многочисленные преимущества для потребителей финансовых услуг, увеличивает качество, скорость, доступность сервисов и значительно улучшает взаимодействия потребителей финансовых услуг и финансовых организаций. В то же время с ней сопряжены определенные риски. Вот почему сегодня нам необходимы интегрированные решения, обеспечивающие не только высокий уровень цифровизации банковских бизнес-процессов, но и надежную защиту от киберугроз. Представленный проект соответствует тенденции развития цифровой экономики и повышения эффективности современных финансовых инструментов», – подчеркнул на презентации заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь Дмитрий Калечиц.

Будущее банковского сектора в настоящее время развивается по пути освоения и внедрения перспективных технологий, направленных на развитие цифровой среды. Проект, реализуемый совместными усилиями БНБ-Банка и компании А1- это пример того, как эти технологии могут работать уже сегодня.

 
 
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Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг А1 и БНБ-Банк завершили совместный проект по цифровизации инфраструктуры банка. В фокусе внимания дальнейшего...
 
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