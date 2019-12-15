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Домашних дел мастер

16.12.2019 — Новости Экономики | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Домашних дел мастер

«Мастером на час» глусчанин Юрий Усик (на фото) решил стать полгода назад. К мысли открыть свое дело на условиях самозанятости его подтолкнули друзья, которые не раз обращались с просьбой что-то поменять-починить в их доме. Начать работать на себя без регистрации ИП было несложно: уведомил местную налоговую службу, оплатил единый налог и занялся тем, что по душе.

К слову, всё необходимое для этого у мастера было: умение на раз-два справляться с мелкими бытовыми неполадками, полный набор инструментов, наличие автомобиля и, самое главное, желание работать.

По образованию Юрий Усик механик, начинал работать слесарем в глусском автопарке, после службы в армии был стропальщиком в ПМК № 86, далее 17 лет трудился в местном лесхозе. В последнее время Юрий зарабатывал в России, но потом мужчине надоело мотаться туда-сюда, к тому же помощь и уход потребовались его пожилым родителям, и он твердо решил для себя, что теперь будет работать только дома. Оставалось определиться с местом работы. Зарегистрироваться в качестве самозанятого для Юрия оказалось самым подходящим вариантом. Во-первых, удобный и гибкий график, во-вторых, не требуется серьезных финансовых вложений, не нужно отчитываться о доходах, можно смело рекламировать свое дело и законно зарабатывать на нем.

— После того как письменно указал, каким видом деятельности собираюсь заниматься, — рассказывает Юрий, — мне рассчитали ежемесячную сумму налога. Заплатил и приступил к работе. Она связана с мелким бытовым ремонтом, это прежде всего помощь по электрике и сантехнике. Чаще всего ко мне обращаются с просьбой отремонтировать или заменить розетку, повесить карниз или люстру, собрать мебель, вставить дверной замок, починить унитаз. Поначалу звонков было немного, но со временем, благодаря объявлениям в газете и сарафанному радио, вызовов стало больше. Мои основные клиенты — женщины, которые живут одни, они разного возраста, однако большинство пенсионерок. Было два случая, когда за помощью обращались мужчины. Меня это особо не удивило, не каждый мужчина может или желает ремонтировать что-либо, у каждого свои умения. К тому же мне не важно, кто мой заказчик, для меня главное — во всех случаях сделать работу качественно. Может, и по этой причине уже появились постоянные клиенты, и ни разу никто не жаловался на качество моих услуг.

К слову, хорошо справляться с работой мастеру помогают не только его умения и желание, но и инструменты, их у него целый арсенал. Инструменты покупает только дорогие и качественные, самые необходимые — перфоратор, шуруповерт, болгарка и отвертки. У Юрия всегда под рукой два чемодана: один укомплектован инструментами для сантехнических работ, другой — по электрике.

За полгода работы каких-либо курьезных или нелепых ситуаций мастер не припоминает. Единственное, что запомнилось, когда в 11 вечера позвонили с просьбой починить унитаз, Юрию пришлось забыть о времени на часах и поспешить на помощь людям.

Есть у домашнего мастера и свои правила в работе. Первое из них — всегда иметь с собой тапочки. Клиенты разные бывают: одни с порога кричат, чтобы не разувался, а другие сразу просят снять обувь. Еще одно правило мастера — работать не спеша, но аккуратно и качественно, и обязательно оставлять после себя порядок.

Сегодня у мастера на час Юрия Усика может быть до пяти звонков в день, а бывает, что за целый день никто не позвонит. Самым прибыльным месяцем для него стал сентябрь, звонков было очень много. Кстати, мастер на час работает не только в Глуске, выезжает он и на район, бытовые неприятности помогал решать в Катке, Калатичах, Турино, Холопеничах. Больших денег, признается Юрий, на его деле не заработаешь, но на жизнь хватает. Цены у него приемлемые и зависят от вида ремонта. «В основном занимаюсь мелочевкой, сегодня на что-то масштабное у людей особо денег нет, — говорит мастер. — Хватает сегодня и конкурентов, но я на них внимания не обращаю. Понимаю, что в любой квартире или в частном доме всегда найдется то, что нужно починить или переделать, а если делаешь качественно свою работу, то без заказчиков не останешься».

Среди самозанятых, то есть тех, кто осуществляет деятельность без регистрации ИП (таких в Глусском районе сегодня 56 человек), Юрий Усик — единственный мастер на час. В лидерах, по данным районной налоговой службы, парикмахеры и косметологи — в этой сфере услуг 19 человек. На втором месте те, кто изъявил желание заниматься выращиванием сельхозпродукции (10 человек).

Далее идут репетиторы, ведущие свадеб и праздничных торжеств, продавцы котят и щенков, их по четыре человека. Свое дело на условиях самозанятости открыли трое фотографов, столько же пекарей-кондитеров и кольщиков дров. А вот ремонт и пошив одежды, штукатурные, малярные работы, уход за взрослыми и детьми у самозанятых глусчан не получили широкого распространения.

Работать без регистрации ИП сегодня можно по 30 направлениям. Всё просто, говорят в налоговой инспекции: заявил, уплатил налог, его размер зависит от вида деятельности и региона, где она будет осуществляться, и работай. Сумма налога варьируется от 6 рублей за распиловку-колку дров до 60 рублей, к примеру, за услуги фотографа. К слову, среди зарегистрированных в местной налоговой есть те, кто живет и работает за пределами Глусского района, они платят налог, исходя из ставки, установленной по месту оказания своих услуг. Всего за счет уплаты единого налога самозанятыми с начала этого года в бюджет поступило более 6 тысяч рублей.

Анна АВТУХОВА

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«Мастером на час» глусчанин Юрий Усик (на фото) решил стать полгода назад. К мысли открыть свое дело на условиях самозанятости его подтолкнули друзья, которые не...
 
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