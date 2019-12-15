Беларуси объявили итоги рейтингов интернет-агентств по контексту и по отзывам клиентов

Белорусские компании довольны подрядчиками по продвижению в интернете, более 2/3 не готовы менять контрагентов. Об этом свидетельствуют итоги осенних рейтингов проекта «Рейтинг Байнета - 2019», который определил лучшие агентства по контекстной рекламе и по клиентоориентированности.

В рейтинге удовлетворенности в этом году приняло участие 8 агентств и web-разработчиков в четырех номинациях: лучшие web-студии, digital-агентства, SEO-компании и агентства по контекстной рекламе. В рамках исследования было опрошено более 140 клиентов компаний-участников.

По результатам, почти 96% клиентов готовы рекомендовать интернет-агентства, с которыми работали ранее и намерены продолжать сотрудничество. Из них 73% клиентов белорусских интернет-агентств не готовы менять подрядчика и рассматривать предложения других агентств.

На основании этих данных можно сделать вывод о том, что компании-участники Рейтинга обладают высоким уровнем клиентоориентированности, разница в позициях рейтинга обусловлена незначительными отличиями. Средний балл удовлетворенности полученным результатом работы с этими агентствами составил 8,5 из 10 максимально возможных баллов. Это на 0,3 балла меньше, чем в прошлом году.

Рейтинг составлялся по адаптированной для белорусского рынка международной методике консалтинговой компании Bain (входит в ТОП-3 консалтинговых компаний в мире).

Общий рейтинг белорусских интернет-агентств по удовлетворенности клиентов (без учета номинаций)

Место Название Балл* 1 2 Медведя 884,7 2 Иквадарт 860,7 3 ClickMedia 810,0 4 LikeIT 809,6 5 Qmedia 773,7 6 Ariol 750,1 7 ABMarketing 690,0 8 ArtisMedia 662,7

* Максимальное количество баллов, которые мог получить участник, составляет 900. Организаторы отмечают, что масштаб агентства и бюджеты не учитываются. Основной критерий – уровень удовлетворенности клиентов результатами и процессами работы с агентством.

В Рейтинге агентств по контекстной рекламе приняло участие 6 агентств, которые за год освоили бюджет почти в $3,5 млн. В прошлом году этот показатель был равен $2 млн. На их аккаунтах Google и Яндекс обслужено 970 клиентов, что на 30% больше, чем годом ранее. Средний ежемесячный чек на одного клиента составил $670, в то время как год назад этот показатель был равен $380.

По экспертным оценкам проекта «Рейтинг Байнета», по итогам 2019 года рынок контекстной рекламы в Беларуси вырастет на 35-40% и превысит $40 млн.

Всего на рынке Беларуси представлено более 100 агентств, оказывающих услуги по размещению интернет-рекламы в контекстно-медийных сетях Google и Яндекс. Причем примерно 30 из них генерируют около 80% оборота данного сегмента интернет-рекламы.

Основные показатели, которые учитывались при составлении Рейтинга агентств по контекстной рекламе:

Опыт и масштаб агентства (время работы компании на рынке и количество штатных сотрудников, работающих в направлении «контекстная реклама»).

Реализованные за год проекты (количество завершенных проектов за период с 1 сентября прошлого года по 31 августа текущего по масштабу кампаний).

Количество сертификатов у агентства и количество сертификатов сотрудников, работающих в компании.

Средние показатели качества проведенных рекламных кампаний в системах контекстно-медийной рекламы (CTR)

Итоги Рейтинга белорусских агентств по контекстной рекламе

Место Название Балл 1 Webmart Group 90,4 2 Qmedia 84,6 3 Seologic 66,5 4 Wunder 58,6 5 ClickMedia 55,8 6 2 Медведя 49,3

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О проекте

Основные цели проекта «Рейтинг Байнета» – улучшение экосистемы в сфере бизнес-взаимодействий между заказчиками и интернет-агентствами и развитие цивилизованных отношений между игроками интернет-рынка и заказчиками интернет-услуг на рынке Республики Беларусь.

Для кого полезны рейтинги:

- Клиентам-рекламодателям/заказчикам – они будут знать к кому обратиться за качественным интернет-сервисом в том или ином направлении, обладая информацией об основных игроках рынка и их компетенциях.

- Агентствам-участникам рейтингов – для них Рейтинг является эффективным инструментом привлечения новых клиентов, оценки конкурентного окружения и развития своего бизнеса.

Организаторы всегда готовы ответить на вопросы участников и предоставить дополнительную информацию.