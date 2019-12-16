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ВВП Беларуси замедляется

17.12.2019 15:19 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Согласно данным Национального статистического комитета, за январь-ноябрь ВВП Беларуси прирос на 1,1%. Месяцем ранее Белстат публиковал такую же статистику. 

Как сообщает Белстат, осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь – ноябрь, согласно которой объем ВВП в текущих ценах составил 120,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января – ноября 2018 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе – ноябре 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,5%, сообщает официальная статистика.

Месяцем ранее Белстат сообщал, что ВВП Беларуси в октябре в текущих ценах составил 109,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января – октября 2018 года. В июле замглавы Минэкономики Дмитрий Ярошевич заявил, что белорусская экономика развивается по инерционному сценарию, что вызывает риск замедления роста ВВП.

Отметим, что в октябрьском отчете Всемирного банка об экономической ситуации в Европе и Центральной Азии, говорилось о замедлении темпов экономисеского роста Беларуси после прироста на 3% в минувшем году, рост ВВП Беларуси в 2019 году составит 1,5%, в 2020 году — 1,3%, в 2021 году — 1,2%. Во Всемирном банке полагают, что Беларусь в 2019 году войдет в регионе в число аутсайдеров по темпам экономического роста.

Власти при этом настаивают на том, что к концу года показатель ВВП прирастет на 4%, на будущий год рассматривался показатель роста в 2,5%, но по приказу Лукашенко его повысили до 2,8%.

Белстат также опубликовал статистику по финансовым показателям организаций. За январь – октябрь текущего года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 9%, рентабельность продаж – 7,3%. 

При этом дебиторская задолженность на 1 ноября составила 40,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,2 млрд рублей, или 20,3% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 ноября составила 52,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,9 млрд рублей, или 15,2% от общего объема кредиторской задолженности.

 
 
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Согласно данным Национального статистического комитета, за январь-ноябрь ВВП Беларуси прирос на 1,1%. Месяцем ранее Белстат публиковал такую же статистику. 
 
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