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ВВП Беларуси замедляется
17.12.2019 15:19 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Согласно данным Национального статистического комитета, за январь-ноябрь ВВП Беларуси прирос на 1,1%. Месяцем ранее Белстат публиковал такую же статистику.
Как сообщает Белстат, осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь – ноябрь, согласно которой объем ВВП в текущих ценах составил 120,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января – ноября 2018 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе – ноябре 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,5%, сообщает официальная статистика.
Месяцем ранее Белстат
Отметим, что в октябрьском отчете Всемирного банка об экономической ситуации в Европе и Центральной Азии, говорилось о
Власти при этом настаивают на том, что к концу года показатель ВВП прирастет на 4%, на будущий год
Белстат также опубликовал статистику по финансовым показателям организаций. За январь – октябрь текущего года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 9%, рентабельность продаж – 7,3%.
При этом дебиторская задолженность на 1 ноября составила 40,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,2 млрд рублей, или 20,3% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 ноября составила 52,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,9 млрд рублей, или 15,2% от общего объема кредиторской задолженности.
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Согласно данным Национального статистического комитета, за январь-ноябрь ВВП Беларуси прирос на 1,1%. Месяцем ранее Белстат публиковал такую же статистику.
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