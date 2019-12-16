Меньше расчетник, но не зарплата. Как изменится оплата труда бюджетников с нового года

Источник материала: Вороновская газета





В новом году нас ждет немало изменений.

Одно из них коснется бюджетной сферы: с 1 января 2020 года зарплаты этой категории работников будут начислять по-новому. В январе текущего года Глава государства подписал Указ №27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций». Основная цель документа – предельно упростить схему расчетов при начислении заработной платы. Все это делается для того, чтобы работник понимал, какие деньги и за что получает.

Времени до этой даты остается все меньше, а вопросы еще остаются. Как отразится новый механизм расчета на сумме, которую мы получаем на руки сегодня: станет кошелек легче или же, наоборот, потяжелеет?

В комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома заверяют: речь идет исключительно об изменении подходов к начислению заработной платы. Один из них – оптимизация числа действующих выплат.

С 1 января 2020 года оплата труда бюджетников будет производиться на основе тарифной системы: она включает базовую ставку в размере 185 рублей и 18-разрядную тарифную сетку (раньше разрядов было 27). Дифференциация коэффициентов тарифных разрядов в среднем составит около 6 процентов.

– Одно из главных новшеств – упразднение такого понятия, как тарифная ставка 1-го разряда, и замена его на базовую ставку. Разница между этими величинами есть. Размер тарифной ставки 1-го разряда – 41 рубль, базовой – 185 рублей. При расчете оклада эта величина умножается на тарифный коэффициент и получается расчетный оклад, – рассказал заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Сергей Мясников. – Также повышается роль тарифной части. Сейчас основной оклад незначительный, большой удельный вес в размере заработной платы занимают надбавки, доплаты, премии. При новой системе расчета оклад должен быть на уровне 50–60 процентов от всех начислений. К нему прибавляются стимулирующие и компенсирующие выплаты. К слову, их количество в 2020 году по сравнению с текущим годом сократили более чем в 3 раза.

Поясним, стимулирующие выплаты – это надбавки и премии, а компенсирующие – доплаты. Например, надбавки за стаж, работу на условиях контрактной формы найма, за ученую степень и ученое звание, доплаты за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни или за работу с вредными или опасными условиями труда. Так, надбавка за стаж работы будет выплачиваться в размерах от 10 до 30 процентов от базовой ставки. Указом определено, что бюджетники со стажем работы до 5 лет получат за него надбавку 10 процентов базовой ставки, от 5 до 10 лет – 15 процентов, от 10 до 15 лет – 20 процентов, от 15 лет и выше – 30 процентов.

На сегодняшний день система исчисления стажа подразумевает отраслевой стаж. Например, в учреждениях культуры или здравоохранения. С нового года стаж будет исчисляться не по отрасли, а по бюджету, то есть учитывается работа в бюджетных организациях.

Права руководителей госорганов и бюджетных организаций по установлению надбавок и доплат с учетом отраслевой специфики и результатов труда расширяются. Размер этих выплат будет происходить в пределах средств, выделенных из бюджета на оплату труда работников, а также от доходов организаций.

Пунктом 12 указа определено и то, что при введении новой системы оплаты труда снижение размеров начисленной заработной платы работников бюджетных организаций не допускается.

– Наниматель должен просчитать зарплату так, чтобы работник получил не меньше, чем на момент введения новых условий оплаты труда. А достигнуть этого можно за счет начисления стимулирующих выплат. В положении все эти моменты оговариваются. Свои корректировки сюда может внести и профсоюз, – отметил Сергей Мясников.





Анна Трусь, учитель английского языка Путришковской СШ:

– Работаю педагогом по распределению всего несколько месяцев. За это время приходилось уточнять, что и как отражается в расчетном листке. Конечно, хотелось бы понимать, из чего состоит твоя заработная плата и как оплачивается труд. Как нам рассказали в школе, система начисления заработной платы упростится, вводится такое понятие как «базовая ставка», которая и будет основой для начисления заработной платы. Я как молодой специалист получаю доплаты за свой статус и за работу в сельской местности. Насколько мне известно, эти выплаты сохранятся. Понимаю, что заработная плата не уменьшится.

Юлия ТИМОЩУК https://grodnonews.by