ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Меньше расчетник, но не зарплата. Как изменится оплата труда бюджетников с нового года

17.12.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Меньше расчетник, но не зарплата. Как изменится оплата труда бюджетников с нового года

В новом году нас ждет немало изменений.

Одно из них коснется бюджетной сферы: с 1 января 2020 года зарплаты этой категории работников будут начислять по-новому. В январе текущего года Глава государства подписал Указ №27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций». Основная цель документа – предельно упростить схему расчетов при начислении заработной платы. Все это делается для того, чтобы работник понимал, какие деньги и за что получает.

Времени до этой даты остается все меньше, а вопросы еще остаются. Как отразится новый механизм расчета на сумме, которую мы получаем на руки сегодня: станет кошелек легче или же, наоборот, потяжелеет? 

В комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома заверяют: речь идет исключительно об изменении подходов к начислению заработной платы. Один из них – оптимизация числа действующих выплат. 

С 1 января 2020 года оплата труда бюджетников будет производиться на основе тарифной системы: она включает базовую ставку в размере 185 рублей и 18-разрядную тарифную сетку (раньше разрядов было 27). Дифференциация коэффициентов тарифных разрядов в среднем составит около 6 процентов. 

– Одно из главных новшеств – упразднение такого понятия, как тарифная ставка 1-го разряда, и замена его на базовую ставку. Разница между этими величинами есть. Размер тарифной ставки 1-го разряда – 41 рубль, базовой – 185 рублей. При расчете оклада эта величина умножается на тарифный коэффициент и получается расчетный оклад, – рассказал заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Сергей Мясников. – Также повышается роль тарифной части. Сейчас основной оклад незначительный, большой удельный вес в размере заработной платы занимают надбавки, доплаты, премии. При новой системе расчета оклад должен быть на уровне 50–60 процентов от всех начислений. К нему прибавляются стимулирующие и компенсирующие выплаты. К слову, их количество в 2020 году по сравнению с текущим годом сократили более чем в 3 раза. 

Поясним, стимулирующие выплаты – это надбавки и премии, а компенсирующие – доплаты. Например, надбавки за стаж, работу на условиях контрактной формы найма, за ученую степень и ученое звание, доплаты за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни или за работу с вредными или опасными условиями труда. Так, надбавка за стаж работы будет выплачиваться в размерах от 10 до 30 процентов от базовой ставки. Указом определено, что бюджетники со стажем работы до 5 лет получат за него надбавку 10 процентов базовой ставки, от 5 до 10 лет – 15 процентов, от 10 до 15 лет – 20 процентов, от 15 лет и выше – 30 процентов.

На сегодняшний день система исчисления стажа подразумевает отраслевой стаж. Например, в учреждениях культуры или здравоохранения. С нового года стаж будет исчисляться не по отрасли, а по бюджету, то есть учитывается работа в бюджетных организациях.

Права руководителей госорганов и бюджетных организаций по установлению надбавок и доплат с учетом отраслевой специфики и результатов труда расширяются. Размер этих выплат будет происходить в пределах средств, выделенных из бюджета на оплату труда работников, а также от доходов организаций.

Пунктом 12 указа определено и то, что при введении новой системы оплаты труда снижение размеров начисленной заработной платы работников бюджетных организаций не допускается. 

– Наниматель должен просчитать зарплату так, чтобы работник получил не меньше, чем на момент введения новых условий оплаты труда. А достигнуть этого можно за счет начисления стимулирующих выплат. В положении все эти моменты оговариваются. Свои корректировки сюда может внести и профсоюз, – отметил Сергей Мясников.

Меньше расчетник, но не зарплата. Как изменится оплата труда бюджетников с нового года

Анна Трусь, учитель английского языка Путришковской СШ:

– Работаю педагогом по распределению всего несколько месяцев. За это время приходилось уточнять, что и как отражается в расчетном листке. Конечно, хотелось бы понимать, из чего состоит твоя заработная плата и как оплачивается труд. Как нам рассказали в школе, система начисления заработной платы упростится, вводится такое понятие как «базовая ставка», которая и будет основой для начисления заработной платы.  Я как молодой специалист получаю доплаты за свой статус и за работу в сельской местности. Насколько мне известно, эти выплаты сохранятся. Понимаю, что заработная плата не уменьшится.

Юлия ТИМОЩУК
https://grodnonews.by
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новом году нас ждет немало изменений. Одно из них коснется бюджетной сферы: с 1 января 2020 года зарплаты этой категории работников будут начислять по-новому. В...
 
Новости дня
Новости экономики
 
ВВП Беларуси замедляется
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские джинсовые куртки дешево в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика