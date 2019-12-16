Лукашенко приказал «без лишних страданий и стенаний» решать проблемы с инвестициями

Для сохранения уровня инвестициий в белорусскую экономику необходима максимальная отдача от каждого рубля.

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по проблемам инвестиций в Беларуси 17 декабря, сообщает пресс-служба президента.

Он признал, что в стране сейчас сложная экономическая ситуация, но каждый год сохранялся обоснованный уровень инвестиций.

«При этом главное требование неизменно - максимальная отдача от каждого вложенного рубля. В результате должны быть обеспечены эффективная занятость и достойная зарплата», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в стране не были закрыты, а постоянно поддерживались предприятия машиностроения, нефтепереработки, химической промышленности. Модернизированы деревообрабатывающая, цементная и пищевая отрасли, созданы новые высокотехнологичные мощности в традиционной энергосистеме.

«Впервые в истории независимой Беларуси организовано производство линейки легковых автомобилей. Также впервые мы реализуем масштабный биотехнологический проект по производству аминокислот», - добавил он.

По словам президента, ожидаемые результаты достигнуты не везде, а отдельные новые производства, которые давно должны были работать и приносить прибыль, вообще остановлены.

Лукашенко спросил, почему вложения средств оказались неэффективными и какие шаги предприняты правительством для стабилизации ситуации. Он сказал, что ждет информации и по обеспечению защиты белорусской природы, и «претензий к инвесторам у ведомств по охране природы предостаточно».

Лукашенко подчеркнул, что поддержка от государства для развития предприятий будет оказана только в том случае, если в ней нуждаются, «и не провалили объективно план модернизации и инвестирования, который был до них доведен».

Президент подчеркнул особую важность совещания: на кону сотни миллионов долларов. «Меня интересуют особенно те производства, которые на слуху уже не первый год, но так и не начали работать, или работают очень слабо. Тема для всех понятна, поэтому давайте без лишних слов и страданий, стенаний, заклинаний определяться, что будем делать дальше, особенно с несколькими предприятиями, которые должны давно работать и приносить прибыль», - сказал он.

Напомним, в Беларуси есть немало предприятий, которые действительно остановились в развитии. Например, цементная отрасль. Заводы Беларуси много лет числятся в лидерах среди убыточных предприятий. В 2016 году они в очередной раз получили крупную поддержку от государства.