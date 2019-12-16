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Посол РФ - о цене на газ для Беларуси: Стороны придут к консенсусу в ближайшее время

17.12.2019 16:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь и Россия придут к консенсусу по цене на газ в ближайшее время, заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, передает ТАСС. По его словам, эти вопросы не связаны с подготовкой дорожных карт. Напомним, страны уже несколько месяцев работают надо согласованием дорожных карт по интеграции. По последним данным, не было согласовано 8 из 31, в том числе по нефти и газу.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Цена на газ на следующий год — это не вопрос той или иной дорожной карты. Сегодня дорожные карты объединяют макроусловия, базовые принципы формирования единой экономической, промышленной, сельскохозяйственной, тарифной, таможенной политики, — сказал посол РФ, отвечая на вопрос журналиста.

Он заявил, что российской стороне важны запросы белорусской, и «взаимоприемлемый формат поддержки белорусских коллег будет в самое ближайшее время найден».

Посол также отметил, что льготные режимы для работы белорусских и российских производителей на рынках двух стран возможны при реализации всего пакета дорожных карт.

Напомним, 7 декабря в Сочи прошли переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. На ней президенты не подписали дорожные карты углубленной интеграции в Союзном государстве, как было запланировано. Президенты договорились встретить снова 20 декабря. 8 декабря посол Беларуси в Москве Владимир Семашко заявил, что вопрос о цене поставок российского газа в Беларусь должен быть согласован в течение недели.

В ближайшие два года страны намерены выйти на равные цены на газ. Сейчас Беларусь покупает голубое топливо за 127 долларов за тысячу кубометров. Но Минск хочет снизить стоимость в 2 раза, то есть получить цену на газ «на уровне близлежащей Смоленской области плюс транспортировка». Владимир Семашко заявлял, что с 2020 года Беларуси удастся «выйти на снижающуюся траекторию» ценообразования.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Россия придут к консенсусу по цене на газ в ближайшее время, заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, передает ТАСС. По его словам, эти вопросы не...
 
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