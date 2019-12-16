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Посол РФ - о цене на газ для Беларуси: Стороны придут к консенсусу в ближайшее время
17.12.2019 16:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь и Россия придут к консенсусу по цене на газ в ближайшее время, заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, передает
— Цена на газ на следующий год — это не вопрос той или иной дорожной карты. Сегодня дорожные карты объединяют макроусловия, базовые принципы формирования единой экономической, промышленной, сельскохозяйственной, тарифной, таможенной политики, — сказал посол РФ, отвечая на вопрос журналиста.
Он заявил, что российской стороне важны запросы белорусской, и «взаимоприемлемый формат поддержки белорусских коллег будет в самое ближайшее время найден».
Посол также отметил, что льготные режимы для работы белорусских и российских производителей на рынках двух стран возможны при реализации всего пакета дорожных карт.
Напомним, 7 декабря в Сочи прошли
В ближайшие два года страны намерены выйти на равные цены на газ. Сейчас Беларусь покупает голубое топливо за 127 долларов за тысячу кубометров. Но Минск хочет снизить стоимость в 2 раза, то есть получить цену на газ «на уровне близлежащей Смоленской области плюс транспортировка». Владимир Семашко заявлял, что с 2020 года Беларуси удастся «выйти на снижающуюся траекторию» ценообразования.
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Беларусь и Россия придут к консенсусу по цене на газ в ближайшее время, заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, передает ТАСС. По его словам, эти вопросы не...
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