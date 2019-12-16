Активист Кабанчук рассказал, как 18 лет назад искал автомобиль Красовского возле базы под Бегомлем

Источник материала: Tut.by

Бывший лидер спортивно-патриотической организации «Край», активист Вадим Кабанчук рассказал « Радыё Свабода» , как 18 лет назад искал автомобиль бизнесмена Анатолия Красовского возле военной базы недалеко от Бегомля. По некоторым данным, на автомобиле бизнесмена его и бывшего главу ЦИК Виктора Гончара отвезли на место их убийства.



Вадим Кабанчук, архивное фото svaboda.org

Накануне экс-боец СОБРа Юрий Гаравский заявил , что принимал участие в похищении и убийствах бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, бывшего главы ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Он обозначил место, где, по его словам, убиты и похоронены Гончар и Красовский. Гаравский также рассказала, что машину Красовского раздавили БТР, сбросили в яму и закопали.

В августе 2001 года в СМИ попала видеокассета с заявлением сотрудников КГБ Геннадия Угленицы и Андрея Жерносека. Они рассказали о своем расследовании исчезновения Гончара и Красовского, о том, что нашли свидетеля их убийства. По их словам, похищенных застрелили по дороге на военную базу в Бегомль, а трупы и джип Красовского спрятали в специально выкопанной для этого яме на территории базы. Позже Угленица и Женосек уехали из Беларуси. МВД страны заявило, что на территории базы нет никакой машины.

Кабанчук говорит, что в 2001 году вместе Угленицей и Жерносеком искал автомобиль Красовского. Во второй половине 1990-х Кабанчук был одним из основателей спортивно-патриотической организации «Край». В 2002 году он уехал в Бельгию, где получил политическое убежище. Сейчас живет в Украине, участвовал в военных действий на Донбассе как доброволец на стороне Украины.

Кабанчук рассказал, что свидетель, который помог выйти на предполагаемое место убийства, сам к ним обратился. Якобы его друг служил в части в Бегомле вместе с ребятами из «эскадрона смерти», как его потом назвали. По его словам, они взялись за свое расследование, так как хотелось справедливости.



Бывшая военная база под Бегомлем. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Искать авто начали летом, притворялись грибниками. Военная часть на тот момент еще работала, однажды они чуть не столкнулись с бойцами. Точное место, где необходимо вести поиск, по словам Кабанчука, определить было несложно.

— У нас была информация, мы знали, как ориентироваться в лесу, и знали, что ищем. Это 5 километров от Бегомля, съезд в сторону шоссе. Там был знак «Въезд запрещен». И там был этот объект. Понятно, что к самому объекту никто не подъезжал. Часть пути мы шли пешком, и там уже искали. <…> У нас было конкретное описание, что машина находится в яме, что через яму перекинутое бревно, интегрированное в полосу препятствий. Найти яму не было проблемой, она была очень большая. У нас было такое описание: край ямы обрушен, так как туда заезжал БТР, который раздавил машину. И мы увидели тот край, где был след от съезд БТРа.

У мужчин был металлоискатель, с помощью которого они, по словам активиста, определили контур машины. Кабанчук говорит, что на это место они приезжали несколько раз.

— Потом, чтобы убедиться окончательно, прорыли в двух местах шурфики и уперлись в металл. Машина была на глубине где-то один метр.

В том что это был автомобиль Красовского, Кабанчук практически не сомневается.

— Ну слушайте, шанс, что это другая машина, — один на миллион. Мы, безусловно, всю машину не откапывали, — говорит он. Фотографий места, где обнаружили машину, они не делали. Просто засыпали вырытые ямки и намеревались привезти на место журналистов и правозащитников. Однако, по слова активиста, желающих не нашли. Кто-то им просто не поверил, а кто-то испугался.

Именно после этого Угленица и Жерносек и записали ту самую видеокассету, где рассказали о результатах своего расследования.