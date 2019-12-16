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Активист Кабанчук рассказал, как 18 лет назад искал автомобиль Красовского возле базы под Бегомлем

17.12.2019 21:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший лидер спортивно-патриотической организации «Край», активист Вадим Кабанчук рассказал «Радыё Свабода», как 18 лет назад искал автомобиль бизнесмена Анатолия Красовского возле военной базы недалеко от Бегомля. По некоторым данным, на автомобиле бизнесмена его и бывшего главу ЦИК Виктора Гончара отвезли на место их убийства.


Вадим Кабанчук, архивное фото svaboda.org

Накануне экс-боец СОБРа Юрий Гаравский заявил, что принимал участие в похищении и убийствах бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, бывшего главы ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Он обозначил место, где, по его словам, убиты и похоронены Гончар и Красовский. Гаравский также рассказала, что машину Красовского раздавили БТР, сбросили в яму и закопали.

В августе 2001 года в СМИ попала видеокассета с заявлением сотрудников КГБ Геннадия Угленицы и Андрея Жерносека. Они рассказали о своем расследовании исчезновения Гончара и Красовского, о том, что нашли свидетеля их убийства. По их словам, похищенных застрелили по дороге на военную базу в Бегомль, а трупы и джип Красовского спрятали в специально выкопанной для этого яме на территории базы. Позже Угленица и Женосек уехали из Беларуси. МВД страны заявило, что на территории базы нет никакой машины.

Кабанчук говорит, что в 2001 году вместе Угленицей и Жерносеком искал автомобиль Красовского. Во второй половине 1990-х Кабанчук был одним из основателей спортивно-патриотической организации «Край». В 2002 году он уехал в Бельгию, где получил политическое убежище. Сейчас живет в Украине, участвовал в военных действий на Донбассе как доброволец на стороне Украины.

Кабанчук рассказал, что свидетель, который помог выйти на предполагаемое место убийства, сам к ним обратился. Якобы его друг служил в части в Бегомле вместе с ребятами из «эскадрона смерти», как его потом назвали. По его словам, они взялись за свое расследование, так как хотелось справедливости.


Бывшая военная база под Бегомлем. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Искать авто начали летом, притворялись грибниками. Военная часть на тот момент еще работала, однажды они чуть не столкнулись с бойцами. Точное место, где необходимо вести поиск, по словам Кабанчука, определить было несложно.

— У нас была информация, мы знали, как ориентироваться в лесу, и знали, что ищем. Это 5 километров от Бегомля, съезд в сторону шоссе. Там был знак «Въезд запрещен». И там был этот объект. Понятно, что к самому объекту никто не подъезжал. Часть пути мы шли пешком, и там уже искали. <…> У нас было конкретное описание, что машина находится в яме, что через яму перекинутое бревно, интегрированное в полосу препятствий. Найти яму не было проблемой, она была очень большая. У нас было такое описание: край ямы обрушен, так как туда заезжал БТР, который раздавил машину. И мы увидели тот край, где был след от съезд БТРа.

У мужчин был металлоискатель, с помощью которого они, по словам активиста, определили контур машины. Кабанчук говорит, что на это место они приезжали несколько раз.

— Потом, чтобы убедиться окончательно, прорыли в двух местах шурфики и уперлись в металл. Машина была на глубине где-то один метр.

В том что это был автомобиль Красовского, Кабанчук практически не сомневается.

— Ну слушайте, шанс, что это другая машина, — один на миллион. Мы, безусловно, всю машину не откапывали, — говорит он. Фотографий места, где обнаружили машину, они не делали. Просто засыпали вырытые ямки и намеревались привезти на место журналистов и правозащитников. Однако, по слова активиста, желающих не нашли. Кто-то им просто не поверил, а кто-то испугался.

Именно после этого Угленица и Жерносек и записали ту самую видеокассету, где рассказали о результатах своего расследования.

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По некоторым данным, на автомобиле бизнесмена его и бывшего главу ЦИК Виктора Гончара отвезли на место их убийства.
 
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