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Одноклассники запустили сервис поиска похожей музыки

17.12.2019 18:26 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Социальная сеть Одноклассники запустила сервис поиска похожих композиций. Теперь пользователи с помощью алгоритма рекомендаций смогут в один клик найти схожую по звучанию и стилю музыку. Кроме этого, теперь после добавления песни в свой плейлист пользователь увидит рекомендации схожих композиций с учетом степени их совпадения с изначально добавленной песней.

Цель нового сервиса — помочь пользователю найти новые песни любимого жанра или исполнителя и открыть для себя новых музыкантов. Например, это поможет в ситуации, когда любимый трек уже немного надоел, но радикально менять свой плейлист не хочется. Чтобы найти похожую музыку, нужно включить композицию и нажать в плеере на кнопку со звездочкой «Слушать похожие песни». После этого на странице появится плейлист из похожих треков. Таким образом сервис позволит расширить музыкальный кругозор и разнообразить плейлист в соцсети.

Также новый сервис при добавлении любой песни в раздел «Моя музыка» предложит плейлист, состоящий только из треков, похожих на добавленную композицию. Сразу после добавления в музыкальном сервисе появится всплывающее окно «Вам также может понравиться», треки из которого можно послушать как отдельный плейлист. Благодаря алгоритмам машинного обучения, анализирующим поведение и активность пользователя, можно увидеть не только список похожих песен, но и процент их схожести с добавленным треком. Это позволит выбрать для прослушивания именно ту песню, которая совпадает с добавленной больше всего.

Сейчас сервис поиска похожих треков доступен только в десктопной версии ОК для большинства композиций, которые покрывают 90% всех прослушиваний музыки в соцсети.

Одноклассники активно развивают свой музыкальный сервис. Недавно OK обновили «Музыку» на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях, а также в приложениях OK на iOS и Android. Новый сервис получил улучшенную технологию персональных рекомендаций, интеграцию музыкальных предпочтений друзей, а также новый дизайн и навигацию. Теперь пользователи получают как персональные музыкальные рекомендации на основе своих интересов, так и могут послушать треки, которыми делятся их друзья — для этого появилась отдельная музыкальная лента.

Владимир Кочетков, директор по продукту «Музыка» социальной сети Одноклассники:

- В начале ноября мы запустили улучшенный механизм рекомендаций и увидели, что количество добавлений в плейлисты увеличилось на 10%. Поэтому это направление для нас находится в приоритете, а запуск поиска похожей музыки не только сделает сервис удобнее, но поможет нашим пользователям расширить их музыкальный кругозор. В новом году мы продолжим активно работать в этом направлении и сосредоточимся на том, чтобы сделать алгоритмы персональных рекомендаций еще точнее.

 
 
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Социальная сеть Одноклассники запустила сервис поиска похожих композиций. Теперь пользователи с помощью алгоритма рекомендаций смогут в один клик найти схожую...
 
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