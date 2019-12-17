Канопацкая подала жалобу в Верховный суд на ЦИК из-за досрочного прекращения полномочий парламента

Источник материала: Tut.by

Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая подала жалобу в Верховный суд на Центральную комиссию по выборам и проведению республиканских референдумов из-за досрочного прекращения полномочий парламента. Об этом БелаПАН сообщила Анна Канопацкая.



Анна Канпоацкая на заседании парламента в 2017 году. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Жалоба была подана 13 декабря. В тексте документа, который Канопацкая разместила в социальных сетях, она просит суд признать незаконным постановление ЦИК № 71 от 22 ноября о проведении 6 декабря первой сессии Палаты представителей седьмого созыва, а также обязать ЦИК отменить это постановление.

Экс-депутат считает постановление незаконным, поскольку согласно статье 93 Конституции срок полномочий парламента составляет четыре года. По подсчетам Канопацкой, полномочия шестого созыва Палаты представителей должны были истечь только 11 октября 2020 года. При этом, по ее мнению, законные основания для досрочного прекращения полномочий Палаты представителей отсутствовали.

Как считает Канопацкая, произошедшее лишает новый созыв Палаты представителей легитимности, а значит, и принимаемые им законодательные изменения.

«Сокращение решением руководства Центральной избирательной комиссии императивно установленного Основным законом страны срока полномочий Палаты представителей 6-го созыва делегитимизирует не только ее новый состав, но и делает незаконными предстоящие к рассмотрению и принятию этим составом изменения в Конституцию Республики Беларусь и иные законодательные акты», — написала депутат в социальных сетях.

Она отмечает, что «не испытывает иллюзий» относительно результатов рассмотрения жалобы. Также политик намерена направить жалобу на руководство ЦИК в Генеральную прокуратуру в ближайшее время.

В апреле, комментируя возможные сроки проведения парламентских выборов, председатель ЦИК Лидия Ермошина отметила, что «в Конституции идет речь не о досрочных выборах, а о досрочном прекращении полномочий парламента». Статья 94 Основного закона гласит, что полномочия Палаты представителей могут быть досрочно прекращены при отказе в доверии правительству, выражении вотума недоверия правительству либо двукратном отказе в даче согласия на назначение премьер-министра.

«Статья указывает основания для досрочного прекращения полномочий парламента, но это является специальным актом — то есть президент должен принять решение, за определенный срок проконсультироваться с руководителями палат парламента и издать указ о прекращении его полномочий. Ничего подобного у нас нет. Никакого досрочного прекращения полномочий парламента не происходит. Но выборы, действительно, проходят раньше срока», — сказала Ермошина.

«Самое главное условие — чтобы выборы не проходили позже необходимого срока, — добавила она. — С одной стороны, выборы досрочные. Но поскольку не совершаются те действия, которые предписывает статья 94 Конституции (не принимаются специальные решения о досрочном прекращении полномочий парламента), эти действия под данную категорию не подпадают».

Выборы в Палату представителей прошли 17 ноября.