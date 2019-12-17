РБК: Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр

Источник материала: Tut.by

Россия возместит Беларуси потери от налогового маневра, введя обратный акциз для белорусских НПЗ, утверждают источники РБК. Сумма субсидий может составить до $ 1,5 млрд, подсчитал эксперт.



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Поддержка, как в России

РБК узнал, каким образом Россия и Беларусь договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли.

Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019—2024 годах в $ 10,5−11 млрд. Беларусь исторически покупала российскую нефть, не выплачивая пошлины в российский бюджет, а в последние годы получила возможность не возвращать и пошлины на нефтепродукты, полученные из этой нефти. Таким образом, страна получала скрытую субсидию, констатировал первый вице-премьер российского правительства Антон Силуанов. Но с 2019 года в рамках шестилетнего маневра Россия постепенно обнуляет экспортные пошлины на нефть, так что прежняя схема субсидирования не будет работать.

В итоге решено, что Россия предоставит белорусским НПЗ так называемый отрицательный акциз, говорят два источника РБК, знакомых с ходом переговоров. Это налоговый вычет, введенный для российских НПЗ в рамках налогового маневра с 2019 года. О том, что такой вариант обсуждается, в ноябре заявил вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, белорусские предприятия смогут получать вычет, как и российские, когда две страны унифицируют Налоговый кодекс в рамках экономической интеграции. Реально это случится не раньше 2022 года, сказал в начале декабря посол Беларуси в России Владимир Семашко. До этого времени Россия сможет компенсировать потери Беларуси от маневра, но лишь в некотором объеме за счет изменения ценообразования на нефть, отметил Семашко. По его словам, следующий год белорусские заводы должны пройти безболезненно.

Первоочередным является решение вопроса об унификации налогового законодательства России и Беларуси, именно он сейчас обсуждается, пояснил РБК пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов. После приведения налоговых систем к единообразию для белорусских и российских предприятий будут введены единые правила, в том числе и отрицательный акциз.

Нефтеперерабатывающая отрасль является для Беларуси критически важной, не менее четверти всего экспорта страны составляет ее продукция. Поэтому МВФ считает, что налоговый маневр является главной опасностью для белорусской экономики: если Россия откажется компенсировать Беларуси потери от маневра, это может привести к рецессии.

Переговоры о компенсации — часть продолжающейся работы по согласованию условий углубления интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства. 20 декабря в Санкт-Петербурге очередную встречу по этой теме проведут президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Урезанная субсидия

С 2017 года Минск получает по так называемому индикативному балансу 24 млн т беспошлинной российской нефти в год, но фактически два завода перерабатывают только 18 млн т. Без маневра субсидия для этих заводов при переработке 18 млн т могла составить $ 1,9 млрд в год, следует из слов заместителя главы «Белнефтехима» Андрея Бунакова (его цитировал «Интерфакс»). Остальные 6 млн из 24 млн т Беларусь «перетамаживала», получая в бюджет экспортные пошлины от продажи российской нефти. Такая схема действовала в 2017—2019 годах для компенсации цен на газ для Белларуси. Годовая стоимость «перетаможки» меняется в зависимости от цен на нефть. Например, в 2018 году, до того как Россия начала снижать экспортные пошлины, она оценивалась примерно в $ 2,3 млрд.

В 2020 году «индикативный баланс» вновь составит 24 млн т нефти, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на «Белнефтехим» и Минэнерго. Но «перетаможка» нефти в него не входит, заявил в начале декабря вице-премьер Дмитрий Козак. Это означает, что белорусские НПЗ могут увеличить переработку до 24 млн т нефти. В декабре о такой возможности журналистам сообщил и глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков: «Белорусские заводы уже давно в состоянии переработать 24 млн т. Мы всегда стремимся к максимуму».

Точно рассчитать размер отрицательного акциза для белорусских заводов нелегко — в России он считается по сложной формуле и зависит от нескольких параметров, в том числе цен на нефть, корзины нефтепродуктов завода, его удаленности от экспортных рынков и т.д., пояснил аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Вдобавок неизвестно, изменится ли формула для белорусских НПЗ. Для среднего российского завода отрицательный акциз с 2024 года составит 4 тыс. руб. на тонну, или 96 млрд руб. ($ 1,5 млрд) при переработке 24 млн т нефти, заключил аналитик.

Дешевый газ

Другим болезненным для Минска вопросом остается цена на газ из России с 2020 года, констатировал Семашко. Он должен быть согласован в ближайшие две недели, так как действующий договор о поставках российского газа в Беларусь истекает 31 декабря и до сих пор не определены ни объемы поставок, ни цена. Минск просит газ дешевле $ 100 за 1 тыс. куб. м (сейчас Москва продает ему газ по $ 127 за 1 тыс. куб. м), рассказал РБК источник, знакомый с переговорами с российской стороны. Уточнить число он отказался, однако отметил, что Беларусь больше не настаивает на том, чтобы Россия поставляла ей газ по такой же цене, как и Смоленской области, то есть по $ 73 за 1 тыс. куб. м.

Ход переговоров

Активные переговоры об экономической интеграции России и Беларуси начались в конце 2018 года. Тогда Минск сформулировал основные проблемы, которые мешают экономическому сближению. Беларусь требовала снизить цены на газ и нефть, компенсировать налоговый маневр и снять сдерживающие меры для импорта своей продукции в Россию.

В начале сентября этого года премьер-министры двух стран утвердили проект интеграции — он представляет собой пакет из 31 «дорожной карты» в различных отраслях и направлениях сотрудничества — от разработки единого Налогового кодекса до формирования единой аграрной и промышленной политики. Правительства должны были представить все свои предложения президентам до 1 декабря, чтобы те 8 декабря, на 20-ю годовщину подписания договора о создании Союзного государства, их утвердили.

Последней решающей встречей перед подписанием плана интеграции президентами должны были стать переговоры премьер-министров в подмосковных Горках 19 ноября — к моменту встречи оставались несогласованными 15 «дорожных карт». Переговоры вышли тяжелыми, длились более семи часов, главам правительств удалось достичь согласия еще по нескольким пунктам, а неутвержденными остались 11 «дорожных карт». После этого премьеры встретились еще один раз — 6 декабря в Сочи.

7 декабря там же провели переговоры Путин и Лукашенко. Сообщивший об итогах переговоров министр экономического развития России Максим Орешкин ограничился общими формулировками о «плодотворной работе», но отметил, что был достигнут серьезный прогресс относительно нефти и газа. На следующий день посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил , что Москва и Минск все еще не могут утвердить восемь «дорожных карт». По его словам, были согласованы все предложения по электроэнергетике и о сотрудничестве таможенных служб.

Очередная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге. «Возможно, еще придется после 20-го (декабря. — Прим.) встретиться и с президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над i по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик», — заявил 10 декабря Александр Лукашенко.