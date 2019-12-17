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На каких условиях Россия согласна компенсировать налоговый маневр?
18.12.2019 10:40 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Потери от налогового маневра в нефтяной сфере РФ возместит Беларуси с помощью введения обратного акциза для белорусских НПЗ.
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Размер субсидий может составить до $1,5 млрд. Такой вычет был введен ранее для российских заводов, белорусские тоже смогут получать его. Но введение отрицательного акциза российская сторона связывает с намерениями унифицировать законодательства двух стран в рамках углубленной интеграции.
О том, что на переговорах в Сочи Беларусь и РФ согласовали интеграционные дорожные карты по электроэнергетике,
Посол отметил, что вопрос о налоговом маневре решить будет невозможно, пока страны не договорятся по унификации налогового законодательства. Поэтому срок сдвинуты еще на один год, и поставлена задача, чтобы система начала работать с 1 января 2022 года.
«Вопрос полной компенсации издержек от налогового маневра может быть решен с 1 января 2022 года, так и договорились», - сказал тогда Семашко.
Однако, по его словам, главы государств нашли «определенные развязки, которые, пусть и в неполном объеме, но все же позволят в некоторой степени компенсировать потери белорусской стороны».
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Потери от налогового маневра в нефтяной сфере РФ возместит Беларуси с помощью введения обратного акциза для белорусских НПЗ.
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