На каких условиях Россия согласна компенсировать налоговый маневр?

Потери от налогового маневра в нефтяной сфере РФ возместит Беларуси с помощью введения обратного акциза для белорусских НПЗ.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

Размер субсидий может составить до $1,5 млрд. Такой вычет был введен ранее для российских заводов, белорусские тоже смогут получать его. Но введение отрицательного акциза российская сторона связывает с намерениями унифицировать законодательства двух стран в рамках углубленной интеграции.

О том, что на переговорах в Сочи Беларусь и РФ согласовали интеграционные дорожные карты по электроэнергетике, заявил журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко, комментируя результаты прошедших 7 декабря встречах президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина, а также премьер-министров Сергея Румаса и Дмитрия Медведева.

Посол отметил, что вопрос о налоговом маневре решить будет невозможно, пока страны не договорятся по унификации налогового законодательства. Поэтому срок сдвинуты еще на один год, и поставлена задача, чтобы система начала работать с 1 января 2022 года.

«Вопрос полной компенсации издержек от налогового маневра может быть решен с 1 января 2022 года, так и договорились», - сказал тогда Семашко.

Однако, по его словам, главы государств нашли «определенные развязки, которые, пусть и в неполном объеме, но все же позволят в некоторой степени компенсировать потери белорусской стороны».