ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На каких условиях Россия согласна компенсировать налоговый маневр?

18.12.2019 10:40 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Потери от налогового маневра в нефтяной сфере РФ возместит Беларуси с помощью введения обратного акциза для белорусских НПЗ.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

Размер субсидий может составить до $1,5 млрд. Такой вычет был введен ранее для российских заводов, белорусские тоже смогут получать его. Но введение отрицательного акциза российская сторона связывает с намерениями унифицировать законодательства двух стран в рамках углубленной интеграции.

О том, что на переговорах в Сочи Беларусь и РФ согласовали интеграционные дорожные карты по электроэнергетике, заявил журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко, комментируя результаты прошедших 7 декабря встречах президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина, а также премьер-министров Сергея Румаса и Дмитрия Медведева.

Посол отметил, что вопрос о налоговом маневре решить будет невозможно, пока страны не договорятся по унификации налогового законодательства. Поэтому срок сдвинуты еще на один год, и поставлена задача, чтобы система начала работать с 1 января 2022 года.

«Вопрос полной компенсации издержек от налогового маневра может быть решен с 1 января 2022 года, так и договорились», - сказал тогда Семашко.

Однако, по его словам, главы государств нашли «определенные развязки, которые, пусть и в неполном объеме, но все же позволят в некоторой степени компенсировать потери белорусской стороны».

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потери от налогового маневра в нефтяной сфере РФ возместит Беларуси с помощью введения обратного акциза для белорусских НПЗ.
 
Новости дня
Новости экономики
 
РБК: Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика