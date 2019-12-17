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Без скандала не обошлось. Кому и как в Минске отдали престижные награды за дизайн интерьеров
18.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске прошел четвертый Общереспубликанский Триеннале "Профессиональный интерьер". Представители профессионального жюри из 6-ти стран выбрали лучшие реализованные проекты белорусских дизайнеров за последние три года. Не обошлось и без скандалов. Подробнее - в нашем материале.
Белорусы создают бренд, а не интерьер
Республиканский конкурс дизайна частного интерьера «Профессиональный интерьер» проводится уже в четвертый раз, через каждые три года (первый конкурс проходил в 2009г., второй в 2013г., третий в 2016г.). Как поясняют организаторы, такой временной промежуток нужен для накопления работ дизайнеров.
- Хороший проект за один год не делается. Поэтому мы решили проводить раз в три года, чтобы было из чего выбирать. И я хочу сказать, что выбирать действительно было из чего, особенно в этом году. – рассказала организатор конкурса, директор компании Fusion House Оксана Телегина. - В этом году участвовало очень много молодежи, которые просто поразили международных членов жюри да и организаторов своим талантом. То есть изначально, как мы начали проводить конкурс, участвовали только именованные дизайнеры, у которых есть опыт публикаций и участия в международных конкурсах, а вот молодежь побаивалась. В этому году именно молодежь затмила своими работами весь конкурс. Мы были очень удивлены. Всегда считалось, что в Беларуси дизайна интерьера нет. Хороших специалистов можно было сосчитать на пальцах руки. А в этот раз молодые специалисты выставили такие работы, которые для всех сталі открытием.
Конкурс проводился при поддержке Белорусского союза архитекторов и Белорусского союза дизайнеров, а также при поддержке Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь и Посольства Италии в Республике Беларусь.
Победителей выбирали по 4 категориям: лучший интерьер квартиры, лучший интерьер жилого дома, лучший общественный интерьер и лучший интерьер бара, ресторана, кафе. Оценивало работы дизайнеров жюри, куда вошли именованные специалисты из Беларуси, России, Италии, Испании, Польши и Латвии.
- У дизайнера существует очень тяжелая миссия – удовлетворить потребность заказчика и не повторить свою, или чью-нибудь работу. Когда мы выбирали победителей, то уделяли индивидуальности проекта наибольшее внимание. Повторить работу с обложки журнала очень просто, а вот придумать что-то свое — это огромный труд, - делиться председатель жюри, профессор Академии искусств Болоньи, лектор в Европейском институте дизайна в Милане, эксперт в области дизайна и маркетинга Карло Бранзалья. – Это должна быть новизна, но не выходящее за рамки разумного. То есть работа должна быть свежая. Дизайнер должен также идти в ногу со временем. Соответствовать современным тенденциям. Работы должны быть созвучны с тем, что происходит вокруг.
По словам Карло Бранзалья работы белорусских дизайнеров абсолютно конкурентоспособны на международном рынке дизайна интерьеров, а местами и вовсе поразили гостя из Италии. Больше всего запали в душу интерьеры офисов, которые были представлены на конкурсе. Компании, которые заказывали такие проекты, желали сделать не просто рабочее пространство, а подчеркнуть свой бренд через интерьер, что редко встретишь в Европе.
- Я могу отметить один офис, от которого я остался просто в восторге – это офис компании «Viber», проект Анны Соколовой. Анне удалось сделать работы не просто по оформлению интерьера, она подчеркнула и красиво преподала сам бренд, с точки зрения коммуникаций. Мне очень понравился ряд работ по оформлению SPA Riviera, там есть и отличный проект «барбершоп», и «кабинет директора». Также среди проектов, которые не выиграли, но мне очень понравились – усадьба Наносы, домик охотничьих трофеев. Он прекрасен! Это проект, где всего много, но это все очень грамотно сделано. Очень сильно запал в сердце, - рассказывает Карло Бранзалья. – В целом в каждой работе чувствуется визионерство, которое подчеркивает что-то о заказчике, что-то о дизайнере, о времени и месте. То есть в каждой работе витает такой дух, что-то очень глубокое, присущее только белорусским работам. К примеру, среди проектов была одна работа из Солигорска, там на стенах висели портреты шахтеров. Меня это зацепило, я начал узнавать и мне объяснили, почему там шахтеры. Это и есть та привязанность к месту, времени, традициям.
«На этот проект меня вдохновила жизнь в бочке»
В номинации «Лучший интерьер квартиры» победителем стала совместная работа Марины Мацель, Марии Зайцевой, Вероники Багринцевой. Квартира площадью в 230 «квадратов», над которой трудились дизайнеры, находиться в самом центре Минска.
— Это интерьер для заказчиков, которые очень сильно любят путешествовать. Любимая страна у них Франция и Испания, поэтому мы сделали ставни – это как отсылка к французским интерьерам. Хотелось создать атмосферу, которая напоминала бы заказчикам об их любимых странах. В спальне использовались обои с принтом сосен пинии – это отсылка к Испании, - рассказывает Маша Зайцева. – В санузлах и на кухне использовался натуральный мрамор. Ключевым элементом на кухне являлась скинали – как своеобразная картина из натурального камня. Остров со столешницей из натурального камня. Слэбы заносились через окно, за счет чего удалось создать цельную монолитную конструкцию практически без единого шва. Эти слэбы очень тяжелые, их заносило каждую человек по 15.
- Мы с родной сестрой и семьей 2 года жили в России в Тюменской области в бочке. То есть это такая огромная цистерна, из которой был сделан дом. Внутри было 2 комнаты, душ и туалет. Ровный потолок, ровный пол, круглые стены и одно окно. Это было очень тесно, дружно, уютно и просто невероятно. И вот эту атмосферу я хотела перенести в свою работу, - делится Марина Мацель. – В этом доме живут люди и в целом этот домик рассчитан на одного-двух человек. Но если родится ребенок, то спокойно к этому дому можно пристроить еще модуль. Этот дом перевозится на платформе, и спокойно может путешествовать со всем, что есть внутри. Разбирать ничего не нужно. В доме есть настоящий камин, который является дополнительным отоплением. Хамам, который совмещен с душем. В целом получился очень комфортным, светлым, уютным.
- К нам поступали предложения от дизайнеров разделить эту номинацию по площадям заведений. Потому что есть маленькие кафешки, а есть огромные рестораны. И вот в больших сложнее сделать проект в одних цветах и прочее. Были предложения еще разделить по архитектуре, но мы от этого отказались. Потому что архитектуру нужно будет еще делить на «подноминации» – это такой огромный пласт. Решили оставить только интерьер, - рассказала организатор конкурса Оксана Телегина.
Второе место среди заведений занял дизайн интерьера коктейльного бара "Пересмешник", а третье досталось работе студии Zrobim кафе "Moby Dick".
«Подружка сказала, что моя работа лучшая»
Не обошлось на конкурсе и без скандалов, которые были вызваны решением жюри. Хотя организаторы уверяют, что, наоборот, не могут вспомнить ни одного проведения этого конкурса, где все прошло гладко.
— Это неотъемлемая часть и мы к ней уже привыкли. Дизайнеры – люди творческие и, как говориться, «Художника обидеть может каждый». Всегда есть люди, которые недовольны выбором жюри, - делится Оксана Телегина. – Есть, к примеру, две подружки. Одна сделала проект и отправила на конкурс, вторая ее поддерживает и уверяет, что только она достойна победы. Потом приходит этот дизайнер после конкурса к нам и начинает обвинять в фальсификации результатов: «Моя подружка сказала, что моя работа лучшая! Почему она не выиграла?». Это стало нормой для нашего конкурса.
«Как могли выбрать эту работу, если там ничего особенного нет» - эту фразу можно услышать от каждого третьего участника. На прошлом конкурсе три года назад дизайнеры с претензиями дошли даже до СМИ. В этом году все прошло менее «мирно»: человек во время конкурса сорвал свои планшеты с работами и ушел «хлопнув дверью».
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В Минске прошел четвертый Общереспубликанский Триеннале "Профессиональный интерьер". Представители профессионального жюри из 6-ти стран выбрали лучшие...
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