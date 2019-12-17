Без скандала не обошлось. Кому и как в Минске отдали престижные награды за дизайн интерьеров

Белорусы создают бренд, а не интерьер

Республиканский конкурс дизайна частного интерьера «Профессиональный интерьер» проводится уже в четвертый раз, через каждые три года (первый конкурс проходил в 2009г., второй в 2013г., третий в 2016г.). Как поясняют организаторы, такой временной промежуток нужен для накопления работ дизайнеров.

- Хороший проект за один год не делается. Поэтому мы решили проводить раз в три года, чтобы было из чего выбирать. И я хочу сказать, что выбирать действительно было из чего, особенно в этом году. – рассказала организатор конкурса, директор компании Fusion House Оксана Телегина. - В этом году участвовало очень много молодежи, которые просто поразили международных членов жюри да и организаторов своим талантом. То есть изначально, как мы начали проводить конкурс, участвовали только именованные дизайнеры, у которых есть опыт публикаций и участия в международных конкурсах, а вот молодежь побаивалась. В этому году именно молодежь затмила своими работами весь конкурс. Мы были очень удивлены. Всегда считалось, что в Беларуси дизайна интерьера нет. Хороших специалистов можно было сосчитать на пальцах руки. А в этот раз молодые специалисты выставили такие работы, которые для всех сталі открытием.