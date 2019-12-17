«Дом продают, чтобы купить квартиру в Минске». Узнали, почему в одной из деревень «Великого камня» дома стоят от $69 до $160 тысяч

«Мы продаем дом, потому что по соседству стал строиться "Великий камень»

В деревне Быкачино сейчас продается всего 3 дома, и мы решили связаться с продавцами. Первый дом, на который сразу обращаешь внимание — деревянный коттедж общей площадью 160 кв.м, который продается за $120 тысяч . Коттедж и участок выглядят ухоженными, в объявлении написано, что это «чудесный деревянный дом с открытой террасой и лоджией на втором этаже».

— Почему Вы продаете дом сейчас, когда уже началось строительство "Великого камня"?

— Мы продаем свой загородный дом как раз потому, что по соседству стал строиться "Великий камень", — рассказала Инна. — В нашем понимании загородный дом — это место, где тишина, природа. А теперь этого здесь нет.

Но это наше видение отдыха за городом, потому что большую часть времени мы живем в городе. А кому-то, наоборот, будет классно, что рядом с деревней появилась инфраструктура: для детей есть городок, есть места, где провести время. Говорят, со временем построят даже аквапарк.

Я думаю, что этот дом купят китайцы, которые приехали сюда не на один год, а постоянно работают, привезли свою семью. Зачем им арендовать жилье, если можно иметь свой дом и пользоваться всеми услугами, которые тут предоставлены?

— Как давно Вы построили этот дом? Можно ли его использовать для круглогодичного проживания?

— Мы построили дом относительно недавно, в 2014 году. Внутри дом полностью деревянный, мы специально не использовали гипсокартон и старались уйти от пластика, — рассказала Инна. — Для круглогодичного проживания нужно просто поставить газовый котел, при этом газ уже есть рядом с участком. Мы сами использовали для приготовления еды газовые баллоны: на два лета одного баллона вполне достаточно. Электричество и вода в доме есть.

На мой взгляд, чтобы жить круглый год, нужно развести по дому батареи. Мы сами думали это делать, но когда развернулась эта стройка, решили продавать и искать что-то себе взамен подальше от города.