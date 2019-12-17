﻿ «Дом продают, чтобы купить квартиру в Минске». Узнали, почему в одной из деревень «Великого камня» дома стоят от $69 до $160 тысяч. 21.by
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«Дом продают, чтобы купить квартиру в Минске». Узнали, почему в одной из деревень «Великого камня» дома стоят от $69 до $160 тысяч

18.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Недавно мы писали о том, что в первый арендный дом в индустриальном парке "Великий камень" уже стали заселяться жильцы. По соседству с этим домом расположена небольшая деревня Быкачино, в которой появилась новая дорога. Видно, что территория приведена в порядок, деревня выглядит празднично и презентабельно. Мы решили узнать, по какой цене и почему продаются дома в этом населенном пункте, и связались с собственниками немногочисленных объектов продажи.

«Дом продают, чтобы купить квартиру в Минске». Узнали, почему в одной из деревень «Великого камня» дома стоят от до 0 тысяч
«Дом продают, чтобы купить квартиру в Минске». Узнали, почему в одной из деревень «Великого камня» дома стоят от до 0 тысяч
«Дом продают, чтобы купить квартиру в Минске». Узнали, почему в одной из деревень «Великого камня» дома стоят от до 0 тысяч
«Дом продают, чтобы купить квартиру в Минске». Узнали, почему в одной из деревень «Великого камня» дома стоят от до 0 тысяч

«У местных появится еще больше возможностей устроиться на работу»

— Деревня Быкачино вошла в состав индустриального парка вместе с другими населенными пунктами  этой территории — всего 15 белорусских деревень, — пояснила пресс-секретарь администрации «Великого камня» Ольга Рудая— Когда строился парк, деревни абсолютно не видоизменялись, они вошли в состав «Великого камня» такими, какие они есть. Даже наш индустриальный парк получил свое название по названию одной из местных деревень.

Один из резидентов парка — China Merchants Group — помог людям и заасфальтировал дорогу в деревне Быкачино. Кроме того,  для местных жителей с развитием парка появляется возможность устроится на постоянную работу или подработать по соседству с домом.В дальнейшем, с запуском новых предприятий, с развитием социальной инфраструктуры таких возможностей будет еще больше.

«Дом продают, чтобы купить квартиру в Минске». Узнали, почему в одной из деревень «Великого камня» дома стоят от до 0 тысяч
«Дом продают, чтобы купить квартиру в Минске». Узнали, почему в одной из деревень «Великого камня» дома стоят от до 0 тысяч
«Дом продают, чтобы купить квартиру в Минске». Узнали, почему в одной из деревень «Великого камня» дома стоят от до 0 тысяч
«Дом продают, чтобы купить квартиру в Минске». Узнали, почему в одной из деревень «Великого камня» дома стоят от до 0 тысяч

«Мы продаем дом, потому что по соседству стал строиться "Великий камень»

В деревне Быкачино сейчас продается всего 3 дома, и мы решили связаться с продавцами. Первый дом, на который сразу обращаешь внимание — деревянный коттедж общей площадью 160 кв.м, который продается за $120 тысяч. Коттедж и участок выглядят ухоженными, в объявлении написано, что это «чудесный деревянный дом с открытой террасой и лоджией на втором этаже».

— Почему Вы продаете дом сейчас, когда уже началось строительство "Великого камня"? 

— Мы продаем свой загородный дом как раз потому, что по соседству стал строиться "Великий камень", — рассказала Инна. — В нашем понимании загородный дом — это место, где тишина, природа. А теперь этого здесь нет. 

Но это наше видение отдыха за городом, потому что большую часть времени мы живем в городе. А кому-то, наоборот, будет классно, что рядом с деревней появилась инфраструктура: для детей есть городок, есть места, где провести время. Говорят, со временем построят даже аквапарк.

Я думаю, что этот дом купят китайцы, которые приехали сюда не на один год, а постоянно работают, привезли свою семью. Зачем им арендовать жилье, если можно иметь свой дом и пользоваться всеми услугами, которые тут предоставлены?

— Как давно Вы построили этот дом? Можно ли его использовать для круглогодичного проживания?

— Мы построили дом относительно недавно, в 2014 году. Внутри дом полностью деревянный, мы специально не использовали гипсокартон и старались уйти от пластика, — рассказала Инна. — Для круглогодичного проживания нужно просто поставить газовый котел, при этом газ уже есть рядом с участком. Мы сами использовали для приготовления еды газовые баллоны: на два лета одного баллона вполне достаточно. Электричество и вода в доме есть. 

На мой взгляд, чтобы жить круглый год, нужно развести по дому батареи. Мы сами думали это делать, но когда развернулась эта стройка, решили продавать и искать что-то себе взамен подальше от города. 

«Дом продают, чтобы купить квартиру в Минске». Узнали, почему в одной из деревень «Великого камня» дома стоят от до 0 тысяч
«Дом продают, чтобы купить квартиру в Минске». Узнали, почему в одной из деревень «Великого камня» дома стоят от до 0 тысяч
«Дом продают, чтобы купить квартиру в Минске». Узнали, почему в одной из деревень «Великого камня» дома стоят от до 0 тысяч

— Дом стоит на довольно большом участке — 27 соток, из которых 20 соток в собственности, а 7 отведено под сельское хозяйство. Но эти 7 соток тоже выкуплены, просто на них строить ничего нельзя.

«Дом продают, чтобы купить квартиру в Минске». Узнали, почему в одной из деревень «Великого камня» дома стоят от до 0 тысяч
«Дом продают, чтобы купить квартиру в Минске». Узнали, почему в одной из деревень «Великого камня» дома стоят от до 0 тысяч

«Китайцы — люди непритязательные, зачем мне дом премиум-класса?»

Второй дом, который продается в Быкачино, выглядит не столь презентабельно. За $160 тысяч продается большой трехуровневый коттедж общей площадью 288 кв.м.По словам продавца Дмитрия, при строительстве этого дома за красотой никто не гнался — нужно было построить качественное и просторное жилье для сдачи его в аренду.

— После строительства "Великого камня" жизнь в Быкачино очень изменилась. Раньше это была деревня деревней, никакой инфраструктуры. А сейчас все стало практически как в городе, и это хорошо, — уверен Дмитрий. — Нашу деревню обещали не трогать, только развивать. Единственное, что сам населенный пункт, может быть, будет называться по-другому, как район "Великого камня". Это все, что нам грозит. А так сноса никакого не будет. 

Все изменения произошли за последние 3-4 года, до этого здесь была глушь. Сейчас обещают провести центральную канализацию, дорога и так уже хорошая. Обещают прямой путь в Минск пустить, и добираться до столицы станет проще. Так что перспективы большие. 

— Если все так хорошо, то почему продаете дом?

— Я продаю этот дом, потому что у меня в Быкачино есть еще один. Этот коттедж я использовал как инвестицию — какое-то время сдавал его китайцам, строителям. Сейчас захотел его продать.

— Вижу, что дом не слишком современный с точки зрения архитектуры, а год постройки указан 2012-й. Почему был выбран именно такой проект?

— Я не придумывал какие-то вычурные проекты, потому что сразу знал, что буду сдавать его китайцам. Китайцы — люди непритязательные, зачем мне премиум-класс? Это немного разные категории. Я делал сразу «дешево и сердито», и меня это устраивает. Сейчас там жить можно, но как минимум «косметику» делать надо, — рассказал Дмитрий.

«Дом продают, чтобы купить квартиру в Минске». Узнали, почему в одной из деревень «Великого камня» дома стоят от до 0 тысяч
«Дом продают, чтобы купить квартиру в Минске». Узнали, почему в одной из деревень «Великого камня» дома стоят от до 0 тысяч
«Дом продают, чтобы купить квартиру в Минске». Узнали, почему в одной из деревень «Великого камня» дома стоят от до 0 тысяч
«Дом продают, чтобы купить квартиру в Минске». Узнали, почему в одной из деревень «Великого камня» дома стоят от до 0 тысяч
«Дом продают, чтобы купить квартиру в Минске». Узнали, почему в одной из деревень «Великого камня» дома стоят от до 0 тысяч

Самый дешевый дом в Быкачино стоит $69,5 тысячи

Еще один дом, самый непритязательный из всех, продает агентство недвижимости «Гарант недвижимости». Поговорить с собственницей нам не удалось, но, со слов агента, «это был родительский дом, а сейчас его продают, чтобы купить квартиру в Минске».

В объявлении указано, что дом расположен на участке в 25 соток. Из коммуникаций есть только электричество, газ идет рядом по улице. Также на участке есть хозпостройки: баня, сарай, погреб.

«Дом продают, чтобы купить квартиру в Минске». Узнали, почему в одной из деревень «Великого камня» дома стоят от до 0 тысяч
 
Теги: Минск
 
 
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Недавно мы писали о том, что в первый арендный дом в индустриальном парке "Великий камень" уже стали заселяться жильцы. По соседству с этим домом расположена...
 
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