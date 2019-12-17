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Павла Северинца возле дома задержал ОМОН
18.12.2019 11:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Павла Северинца возле его дома задержал ОМОН. Об этом у себя в
Напомним, Павел Северинец организовывал акции против интеграции с Россией 7 и 8 декабря. На него были составлены протоколы за участие и призывы к акциям.
Северинец вышел из дома, чтобы пойти на встречу организаторов кампании «Абаронім незалежнасць», где в 12.00 планировалось подписание
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Павел Северинец организовывал акции против интеграции с Россией 7 и 8 декабря. На него были составлены протоколы за участие и призывы к акциям.
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