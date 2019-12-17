ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Павла Северинца возле дома задержал ОМОН

18.12.2019 11:31 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Павла Северинца возле его дома задержал ОМОН. Об этом у себя в Facebook сообщила супруга политика Ольга Северинец.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, Павел Северинец организовывал акции против интеграции с Россией 7 и 8 декабря. На него были составлены протоколы за участие и призывы к акциям.

Северинец вышел из дома, чтобы пойти на встречу организаторов кампании «Абаронім незалежнасць», где в 12.00 планировалось подписание обращения к белорусским силовикам. Оппозиция хотела призвать силовиков «защищать независимость Беларуси».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Павел Северинец организовывал акции против интеграции с Россией 7 и 8 декабря. На него были составлены протоколы за участие и призывы к акциям.
 
Новости дня
Новости экономики
 
На каких условиях Россия согласна компенсировать налоговый маневр?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика