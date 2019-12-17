Павла Северинца возле дома задержал ОМОН

Источник материала: Tut.by

Павла Северинца возле его дома задержал ОМОН. Об этом у себя в Facebook сообщила супруга политика Ольга Северинец.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, Павел Северинец организовывал акции против интеграции с Россией 7 и 8 декабря. На него были составлены протоколы за участие и призывы к акциям.

Северинец вышел из дома, чтобы пойти на встречу организаторов кампании «Абаронім незалежнасць», где в 12.00 планировалось подписание обращения к белорусским силовикам . Оппозиция хотела призвать силовиков «защищать независимость Беларуси».