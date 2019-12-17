белорусский бизнес пессимистично воспринимает экономическую среду

Источник материала: Tut.by

Несмотря на улучшение ситуации в ряде сфер, у белорусского бизнеса нарастает пессимизм относительно восприятия экономической среды в стране. Таковы результаты исследования BEEPS Беларусь 2018 (совместный проект Группы Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка).

Исследование BEEPS построено на опросе представителей 600 компаний в различных отраслях. Его целью был анализ наиболее значимых изменений регуляторной среды, касающихся ведения бизнеса в Беларуси, а также оценка результатов реформ в сфере улучшения делового климата.

Как следует из презентации BEEPS Беларусь 2018, бизнес воспринимает экономическую среду как стагнирующую. Темпы роста частных компаний замедлились по сравнению с 2013 или 2008 годом. Это касается и продаж, и создания рабочих мест, и производительности.

Среди наиболее серьезных препятствий для ведения бизнеса в Беларуси были названы высокие налоговые ставки, ограниченный доступ к финансированию, проблемы с подготовкой персонала, острая конкуренция со стороны «серого» сектора экономики и политическая нестабильность — ответы в опросе 2018 года зеркально отражают результаты 2013 года.

Во Всемирном банке отмечают, что субъективные оценки («восприятие») часто трудно интерпретировать. Например, плохой уровень подготовки сотрудников — препятствие, но процент предлагающих обучение компаний снизился. Или налоги. Компании в любой стране хотели бы имеет более низкие ставки по налогам. В Беларуси процент компаний, упоминающих ставки по налогам, снизился в 2018 году.

Вместе с тем предприниматели отметили, что бизнес-среда в стране стала менее коррумпированная, чем в 2008 и 2013 годах. Беларусь на этом фоне лучше выглядит по сравнению с другими странами Восточной Европы.

Динамика восприятия уровня преступности белорусскими компаниями аналогична: по прошествии времени меньше компаний считают преступность основным препятствием. Однако расходы фирм на обеспечение безопасности в течение этих лет оставались неизменными.

Среди позитивных тенденций также отмечен рост доли белорусских компаний, которые увеличивают расходы на исследования и разработку. Темпы внедрения международно признанной сертификации качества или лицензированных за рубежом технологий также растут, но для ликвидации отрыва с сопоставимым странам Европы и Центральной Азии необходимы дополнительные усилия, говорится в презентации.