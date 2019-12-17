ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

белорусский бизнес пессимистично воспринимает экономическую среду

18.12.2019 11:53 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Несмотря на улучшение ситуации в ряде сфер, у белорусского бизнеса нарастает пессимизм относительно восприятия экономической среды в стране. Таковы результаты исследования BEEPS Беларусь 2018 (совместный проект Группы Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка).

Исследование BEEPS построено на опросе представителей 600 компаний в различных отраслях. Его целью был анализ наиболее значимых изменений регуляторной среды, касающихся ведения бизнеса в Беларуси, а также оценка результатов реформ в сфере улучшения делового климата.

Как следует из презентации BEEPS Беларусь 2018, бизнес воспринимает экономическую среду как стагнирующую. Темпы роста частных компаний замедлились по сравнению с 2013 или 2008 годом. Это касается и продаж, и создания рабочих мест, и производительности.

Среди наиболее серьезных препятствий для ведения бизнеса в Беларуси были названы высокие налоговые ставки, ограниченный доступ к финансированию, проблемы с подготовкой персонала, острая конкуренция со стороны «серого» сектора экономики и политическая нестабильность — ответы в опросе 2018 года зеркально отражают результаты 2013 года.

Во Всемирном банке отмечают, что субъективные оценки («восприятие») часто трудно интерпретировать. Например, плохой уровень подготовки сотрудников — препятствие, но процент предлагающих обучение компаний снизился. Или налоги. Компании в любой стране хотели бы имеет более низкие ставки по налогам. В Беларуси процент компаний, упоминающих ставки по налогам, снизился в 2018 году.

Вместе с тем предприниматели отметили, что бизнес-среда в стране стала менее коррумпированная, чем в 2008 и 2013 годах. Беларусь на этом фоне лучше выглядит по сравнению с другими странами Восточной Европы.

Динамика восприятия уровня преступности белорусскими компаниями аналогична: по прошествии времени меньше компаний считают преступность основным препятствием. Однако расходы фирм на обеспечение безопасности в течение этих лет оставались неизменными.

Среди позитивных тенденций также отмечен рост доли белорусских компаний, которые увеличивают расходы на исследования и разработку. Темпы внедрения международно признанной сертификации качества или лицензированных за рубежом технологий также растут, но для ликвидации отрыва с сопоставимым странам Европы и Центральной Азии необходимы дополнительные усилия, говорится в презентации.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Темпы роста частных компаний замедлились по сравнению с 2013 или 2008 годом. Это касается и продаж, и создания рабочих мест, и производительности.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Павла Северинца возле дома задержал ОМОН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика