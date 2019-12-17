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Российские силовики пришли с обысками в офисы семьи Гуцериева. «Сафмар» это опровергает

18.12.2019 12:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российские правоохранители пришли в московские офисы компаний, связанных с главой «Группы Сафмар» Михаилом Гуцериевым и его сыном Саидом. Об этом сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.


Гуцериев — основной владелец группы «Сафмар». Российский Forbes оценивает его состояние в $ 3,7 млрд, бизнесмен занимает 28 место в российском рейтинге миллиардеров. Фото: Павел Орловский, Mlyn.by

— Следователи возбудили уголовное дело по факту контрабанды нефти в Европу одной из компаний сына Гуцериева. Дело возбуждено по заявлению федеральной таможенной службы (ФТС). Обыски проводились в том числе дома у Гуцериева совместно с МВД, ФСБ и ФТС, — пояснил собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах.

Издание Baza уточняет, что речь идет о контрабанде 100 тысяч тонн нефти и ущербе в 3 млрд российских рублей.

По данным источника «Открытых медиа», близкого к руководству одного из управлений ФСБ, в оперативных мероприятиях задействованы сотрудники службы экономической безопасности.

В группе «Сафмар» заявили, что информация об обысках не соответствует действительности.

— Утром 18 декабря в СМИ и Telegram-каналах стала распространяться информация об обысках в офисах группы «Сафмар» и уголовных делах, возбужденных против компаний группы. Мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности — у правоохранительных органов отсутствуют какие-либо претензии к компаниям группы, — говорится в сообщении на сайте «Сафмара». Публикации об обысках группа «Сафмар» расценивает как «фейк и провокацию».

Гуцериев и Беларусь

Михаила Гуцериева связывают хорошие отношения с Александром Лукашенко. «Это человек, которому президент Беларуси неукоснительно доверяет», — поясняла пресс-секретарь Лукашенко Натальи Эйсмонт в комментарии Forbes.

Гуцериев стал частым гостем в Беларуси и у президента страны с 2000 года. Тогда его, вице-спикера Госдумы от ЛДПР, назначили президентом компании «Славнефть», которая занималась переработкой нефти и модернизацией Мозырского НПЗ.

В 2002 году, несмотря на возражения Лукашенко, Гуцериева отстранили от должности в «Славнефти», одной из причин недовольства российских властей стала публичная поддержка им Лукашенко на выборах. К удивлению Гуцериева, отношение к нему Лукашенко после отставки осталось прежним.

Летом 2007 года бизнесмену предъявили обвинения в неуплате налогов и в незаконном предпринимательстве. Не дожидаясь ареста, Гуцериев спешно продал «Русснефть» Олегу Дерипаске за 3,5 млрд долларов и скрылся в Лондоне. «Я уходил через Беларусь, просто сел ночью в машину, вызвал самолет в Минск и улетел», — рассказывал он.

Весной 2010 года обвинения с Гуцериева были полностью сняты за отсутствием состава преступления, а ранее, в январе, он выкупил «Русснефть». Но возвращаться в Россию олигарх не спешил. К тому времени он уже начал переговоры в Беларуси о создании калийной компании, ставшей впоследствии «Славкалием». Сейчас это главный проект в Беларуси.

В Минске Гуцериев построил гостиницу «Ренессанс», терминал для бизнес-авиации в столичном аэропорту, бизнес-центр, перестроил базу отдыха Управления делами президента «Красносельское» в усадьбу с домом приемов и 40-квартирный дом в Любани. Сейчас он достраивает школу и церковь. Российский бизнесмен и его сын Саид инвестировали в белорусские ИТ-проекты.

 
Теги: Минск
 
 
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Российские правоохранители пришли в московские офисы компаний, связанных с главой «Группы Сафмар» Михаилом Гуцериевым и его сыном Саидом. Об этом сообщает ряд...
 
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