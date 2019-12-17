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Путешествие крана в вечные льды

18.12.2019 13:33 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Преодолеть 14,4 тысячи километров, затратить 53 дня и сменить 4 разных корабля понадобилось для того, чтобы доставить тяжелый автокран к месту назначения. В Антарктиду. 21 декабря 2017 года компания Schmidbauer, поставщик услуг систем крановых технологий, получила подтверждение заказа от Немецкого аэрокосмического центра. Один мобильный кран Liebherr LTM 1040-2.1 должен быть доставлен в Антарктику для того, чтобы помочь реконструировать полярную исследовательскую станцию. Поскольку возможности транспортировки оборудования в Антарктику крайне ограничены, кран необходимо было отгрузить в течение двух недель. Иначе терялся бы целый год. С учетом всех чрезвычайно сложных условий нам было ясно, что отсрочка невозможна, объясняет Минка Сент-Джеймс, руководившая антарктическим проектом в Schmidbauer. Кран должен был быть разобран с помощью службы поддержки клиентов Liebherr на отдельные детали весом не более 8 тонн. Все удалось, и мощный кран был оперативно собран в вечных льдах.

www.liebherr.com
 
 
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Преодолеть 14,4 тысячи километров, затратить 53 дня и сменить 4 разных корабля понадобилось для того, чтобы доставить тяжелый автокран к месту назначения. В...
 
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