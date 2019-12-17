«Помните, что мы - единый народ». Оппозиция обратилась к силовикам

Источник материала: Tut.by

Оргкомитет кампании «Абаронім незалежнасць» призвал сотрудников милиции, армии и спецслужб Беларуси не применять насилие в отношении участников мирных протестов. Соответствующие обращения оргкомитет направил в МВД, Минобороны и КГБ.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В обращении оргкомитет напоминает, что сотрудники силовых ведомств принимали присягу на верность народу Беларуси и клялись защищать независимость и территориальную целостность Республики Беларусь.

— Мы верим, что для вас это были не пустые слова, поэтому обращаемся к вам, чтобы клятва была вами выполнено. Мы обращаемся за тем, чтобы вы не запятнали свои служебный честь и гражданское достоинство лжесвидетельства, фальсификациями и другими репрессивными, преступными действиями, — говорится в обращении. — За нашими спинами Владимир Путин и Александр Лукашенко ведут переговоры о «углубленной интеграции», которая может закончиться поглощением белорусского государства Российской Федерацией.

Оргкомитет считает, что «аннексия» белорусского государства означает, что белорусских силовиков Кремль частично уволит, «заставит бороться с белорусскими патриотами», направит служить в Сибирь, на Дальний Восток, а также «погибать, „исчезать“ за имперские интересы РФ на Донбассе, в Сирии и других регионах мира».

Оппозиция призывает силовиков во время акция протеста против интеграции не разгонять мирных граждан, не задерживать их, не участвовать в провокациях против манифестантов, не мешать своим соотечественникам реализовывать свои конституционные права.

— Помните, что мы — единый народ, другой Родины, кроме Беларуси, у нас нет, — говорится в обращении оппозиции к силовикам.

Напомним, сегодня ОМОН задержал Павла Северинца, который был одним из организаторов акций против интеграции 7 и 8 декабря. На прошлой неделе на политика были составлены протоколы за участие и призывы к акциям. 13 декабря Северинец получил уведомление о том, что в суд передали административное дело на него за участие в протестах против интеграции с Россией 7 декабря.