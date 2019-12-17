ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Помните, что мы - единый народ». Оппозиция обратилась к силовикам

18.12.2019 15:31 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Оргкомитет кампании «Абаронім незалежнасць» призвал сотрудников милиции, армии и спецслужб Беларуси не применять насилие в отношении участников мирных протестов. Соответствующие обращения оргкомитет направил в МВД, Минобороны и КГБ.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В обращении оргкомитет напоминает, что сотрудники силовых ведомств принимали присягу на верность народу Беларуси и клялись защищать независимость и территориальную целостность Республики Беларусь.

— Мы верим, что для вас это были не пустые слова, поэтому обращаемся к вам, чтобы клятва была вами выполнено. Мы обращаемся за тем, чтобы вы не запятнали свои служебный честь и гражданское достоинство лжесвидетельства, фальсификациями и другими репрессивными, преступными действиями, — говорится в обращении. — За нашими спинами Владимир Путин и Александр Лукашенко ведут переговоры о «углубленной интеграции», которая может закончиться поглощением белорусского государства Российской Федерацией.

Оргкомитет считает, что «аннексия» белорусского государства означает, что белорусских силовиков Кремль частично уволит, «заставит бороться с белорусскими патриотами», направит служить в Сибирь, на Дальний Восток, а также «погибать, „исчезать“ за имперские интересы РФ на Донбассе, в Сирии и других регионах мира».

Оппозиция призывает силовиков во время акция протеста против интеграции не разгонять мирных граждан, не задерживать их, не участвовать в провокациях против манифестантов, не мешать своим соотечественникам реализовывать свои конституционные права.

— Помните, что мы — единый народ, другой Родины, кроме Беларуси, у нас нет, — говорится в обращении оппозиции к силовикам.

Напомним, сегодня ОМОН задержал Павла Северинца, который был одним из организаторов акций против интеграции 7 и 8 декабря. На прошлой неделе на политика были составлены протоколы за участие и призывы к акциям. 13 декабря Северинец получил уведомление о том, что в суд передали административное дело на него за участие в протестах против интеграции с Россией 7 декабря.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оргкомитет кампании «Абаронім незалежнасць» призвал сотрудников МВД, Минобороны и КГБ Беларуси не применять насилие в отношении участников мирных протестов.
 
Новости дня
Новости экономики
 
На торгах 18 декабря рубль ослаб ко всем валютам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика