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Павла Северинца отвезли в суд, дали 15 суток, провели воспитательную беседу и отпустили домой

18.12.2019 16:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Павла Северинца, задержанного утром ОМОНом, осудили на 15 суток и отпустили домой. Об этом политик рассказал TUT.BY.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Северинца задержали утром возле его дома. На прошлой неделе на него были составлены протоколы за участие и призывы к акциям. А 13 декабря политик получил уведомление о том, что в суд передали административное дело на него за участие в протестах против интеграции с Россией 7 декабря.

По словам Северинца, ОМОН отвез его в РУВД Советского района. Оттуда политика повезли в суд, где ему дали 15 суток за участие в акциях протеста.

— Мяне завезлі ў суд Савецкага раёну, суддзя аформіў 15 сутак. Потым мяне завезлі ў падвал РАУС Савецкага раёна, прачыталі лекцыю: 7 і 8 снежня дэманстранты парушалі закон, «настоятельно рекомендуем вам больше его не нарушать». Я іх заклікаў абараняць незалежнасць, бо яны прымалі прысягу. Яны паслухалі, вывелі мяне на ганак РАУС і сказалі «Да пабачэння». Проста спектакль, праўда, 15 сутак рэальныя, іх «уключаць» у любы момант, — рассказал Северинец.

Напомним, оргкомитет кампании «Абаронім незалежнасць», в который входит и Северинец, призвал сотрудников милиции, армии и спецслужб Беларуси не применять насилие в отношении участников мирных протестов. Соответствующие обращения оргкомитет направил в МВД, Минобороны и КГБ.

 
 
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Северинца задержали утром возле его дома. На прошлой неделе на него были составлены протоколы за участие и призывы к акциям.
 
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