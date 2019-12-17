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На торгах 18 декабря рубль ослаб ко всем валютам
18.12.2019 14:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 18 декабря прошли очередные торги валютами.
Доллар окреп на BYN 0,0025 — до 2,1062 рубля.
Евро подорожал на BYN 0,0009 — до 2,3449 рубля.
Российский рубль вырос на BYN 0,0015 — до 3,3644 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 18 декабря прошли очередные торги валютами. Доллар окреп на BYN 0,0025 - до 2,1062 рубля.
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