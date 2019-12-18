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Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму. Беларусь традиционно голосовала против
18.12.2019 22:16 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральная Ассамблея ООН 18 декабря приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму,
В поддержку резолюции проголосовали 65 стран, против — 23, воздержались — 83.
За высказались ЕС, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Япония, Израиль, Молдова, Грузия и другие. Против — Беларусь, РФ, Китай, Сербия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Армения, КНДР, Венесуэла, Сирия.
В документе содержится «призыв к России прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму, осуждение задержания активистов, требование освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и осуждение практики призыва мужчин на службу в российскую армию».
Напомним, 9 декабря Генассамблея ООН
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Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму. Беларусь традиционно голосовала против
В поддержку резолюции проголосовали 65 стран, против - 23, воздержались - 83.
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