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Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму. Беларусь традиционно голосовала против

18.12.2019 22:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральная Ассамблея ООН 18 декабря приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму, сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter. Проект был вынесен украинской стороной. Беларусь снова голосовала против.


Фото: Reuters

В поддержку резолюции проголосовали 65 стран, против — 23, воздержались — 83.

За высказались ЕС, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Япония, Израиль, Молдова, Грузия и другие. Против — Беларусь, РФ, Китай, Сербия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Армения, КНДР, Венесуэла, Сирия.

В документе содержится «призыв к России прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму, осуждение задержания активистов, требование освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и осуждение практики призыва мужчин на службу в российскую армию».

Напомним, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму, в которой, в частности, содержится призыв к России «воздержаться от усилий по расширению своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в Крыму», выражается обеспокоенность по поводу использования захваченных украинских предприятий оборонной промышленности. Беларусь также была в числе проголосовавших против резолюции.

 
 
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В поддержку резолюции проголосовали 65 стран, против - 23, воздержались - 83.
 
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