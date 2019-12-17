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ГУВД: Оганами внутренних дел будут приняты все меры по обеспечению безопасности граждан 20 декабря
18.12.2019 18:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники милиции провели профилактическую беседу с Павлом Северинцем о недопустимости противоправных действий, направленных на незаконную агитацию сбора граждан, а также проведения несанкционированных массовых мероприятий. Об этом сообщает
Поводом для беседы, по данным ГУВД, стали «размещенными в сети интернет призывы со стороны Павла Северинца о проведении несанкционированной акции на Октябрьской площади».
Сотрудники милиции проинформировали Северинца о том, что в настоящее время на территории Республики Беларусь проводится благотворительная акция «Наши дети». В связи с этим ежедневно во Дворце Республики проходят новогодние мероприятия для детей, которые прибывают в столицу из различных регионов республики. В том числе и 20 декабря в здании Дворца Республики будет проводиться указанная благотворительная акция, в которой примет участие большое количество граждан.
— Проведение несанкционированного мероприятия представляет угрозу безопасности детей и их родителей. Ранее во время проведения несанкционированных мероприятий правоохранители неоднократно вели разъяснительную работу, направленную на предотвращение совершения противоправных деяний, как самим организатором, так и иными участниками акции, — говорится в сообщении ГУВД.
Правоохранители предупредили Северинца об административной ответственности в случае призывов к сбору на площади. Кроме того, он предупрежден о том, что со стороны органов внутренних дел будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан, в том числе детей, прибывших на праздничные мероприятия.
В ГУВД также напомнили о местах, где не допускается проведение массовых мероприятий:
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Северинца предупредили о том, что со стороны органов внутренних дел будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан, в том числе детей,...
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