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ГУВД: Оганами внутренних дел будут приняты все меры по обеспечению безопасности граждан 20 декабря

18.12.2019 18:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции провели профилактическую беседу с Павлом Северинцем о недопустимости противоправных действий, направленных на незаконную агитацию сбора граждан, а также проведения несанкционированных массовых мероприятий. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Фото: Вадим Замировския, TUT.BY

Павла Северинца отвезли в суд, дали 15 суток, провели воспитательную беседу и отпустили домой

Поводом для беседы, по данным ГУВД, стали «размещенными в сети интернет призывы со стороны Павла Северинца о проведении несанкционированной акции на Октябрьской площади».

Сотрудники милиции проинформировали Северинца о том, что в настоящее время на территории Республики Беларусь проводится благотворительная акция «Наши дети». В связи с этим ежедневно во Дворце Республики проходят новогодние мероприятия для детей, которые прибывают в столицу из различных регионов республики. В том числе и 20 декабря в здании Дворца Республики будет проводиться указанная благотворительная акция, в которой примет участие большое количество граждан.

— Проведение несанкционированного мероприятия представляет угрозу безопасности детей и их родителей. Ранее во время проведения несанкционированных мероприятий правоохранители неоднократно вели разъяснительную работу, направленную на предотвращение совершения противоправных деяний, как самим организатором, так и иными участниками акции, — говорится в сообщении ГУВД.

Правоохранители предупредили Северинца об административной ответственности в случае призывов к сбору на площади. Кроме того, он предупрежден о том, что со стороны органов внутренних дел будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан, в том числе детей, прибывших на праздничные мероприятия.

В ГУВД также напомнили о местах, где не допускается проведение массовых мероприятий:

  • Октябрьская площадь;
  • площадь Независимости;
  • площадь Победы;
  • проспект Победителей;
  • проспект Независимости на участке от площади Независимости до площади Калинина;
  • территория, прилегающая к зданию государственного учреждения «Национальная библиотека Беларуси», ограниченная проспектом Независимости, улицами Филимонова, Франциска Скорины, проездом между улицей Франциска Скорины и проспектом Независимости;
  • парк Победы;
  • на расстоянии менее 50 метров от мест, указанных в подпунктах 2.1−2.7 настоящего пункта;
  • иные места в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
 
 
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Северинца предупредили о том, что со стороны органов внутренних дел будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан, в том числе детей,...
 
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